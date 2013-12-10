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Mac uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması Camera Bag 2 güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
300
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması Camera Bag 2 güncellendi
OS X 10.6 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler için Nevercenter tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması CameraBag 2, yeni özellikler ile beraber 2.5.0 sürümüne yükseltildi.
Bünyesinde bulunan 150'den fazla kişiselleştirilebilir filtre ve 30'dan fazla düzenleme aracı ile fotoğrafları olduğundan çok daha dikkat çekici bir forma sokabilen CameraBag 2, kişilere RAW desteği veriyor, toplu işleme yapabiliyor, 32 bit renk derinliği sunuyor ve oldukça modern bir ara yüz ile geliyor. Yayınlanan 2.5.0 sürümüyle ise yeni olarak keskinlik ve bulanıklık araçlarına kavuşan uygulama, hassas tonlama ve renk düzeltme için ufak değişikler geçiriyor, fotoğraflar üzerine farklı logo ya da yazılar ekleyebiliyor, görüntü tabanlı sınır kullanımında fotoğrafların boş alanlarını otomatik olarak doldurabiliyor, dahili stilleri güncelleniyor ve iç içe fayans yapısına geçiş yapıyor.
21.99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen CameraBag 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/camerabag-2/id492804912?mt=12&ign-mpt=uo%3D8 Yorum Yaz
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