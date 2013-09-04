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Mac uyumlu tasarım uygulaması Sketch için hazırlanan yardımcı iOS uygulaması: Sketch Mirror

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu tasarım uygulaması Sketch için hazırlanan yardımcı iOS uygulaması: Sketch Mirror
Mac OSX 10.6.0 ve üzeri sistemler ile uyumlu olarak çalışan ve tek başına kullanıcılara Adobe'nin Photoshop, Firework ve Illustrator isimli yazılımlarının birleşimini sunabildiği belirtilen Sketch uygulamasına eşlik etmesi için hazırlanan iPhone, iPod Touch ve iPad uyumlu uygulama Sketch Mirror, kullanıma sunuldu.
Sketch uygulaması üzerinde hazırlanan çizimlerin ya da tasarımların, iOS cihazlar üzerinde görüntülenmesi için hazırlanan Sketch Mirror, bu görüntülenme ve yansıtma işlemi için Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor. Tasarımlara yakınlaşma desteği de sunan uygulama, yansıtılan tasarımları iPhone, iPod Touch ya da iPad modellerinin ekran çözünürlüklerine uygun olarak otomatik olarak ölçeklendirebiliyor ve böylece daha etkili bir kullanıcı deneyimi sağlanabiliyor. Ayrıca ana uygulama ile birden fazla Sketch Mirror yüklü iOS cihaz aynı anda etkili olarak çalışabiliyor.
Çalışabilmek için Mac uyumlu Sketch isimli uygulamaya ihtiyaç duyan Sketch Mirror, 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id677296955?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bababll 6 yıl
"Mac uyumlu tasarım uygulaması Sketch için hazırlanan yardımcı iOS uygulaması: Sketch Mirror."
al şu takatuları takatukacıya götür....
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