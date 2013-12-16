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Mac uyumlu üç boyutlu tasarım uygulaması 3D Doodle Boxes artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu üç boyutlu tasarım uygulaması 3D Doodle Boxes artık ücretsiz
OS X 10.6.6 ve üzeri sistemler için Bon Communications adlı geliştirici tarafından hazırlanan üç boyutlu tasarım uygulaması 3D Doodle Boxes, ücretsiz yapıldı.
Kişilerin kutulardan üç boyutlu tasarımlar yapması için hazırlanan 3D Doodle Boxes, oldukça basit yapısıyla kolaylıkla öğrenilebiliyor, çizilen objelerin renkleri ile şeffaflıkları değiştirilebiliyor, farklı görüntü açılarıyla çalışmalar yapılabiliyor ve ara yüz olarak da sade bir çizgiyle karşımıza geliyor. Koyulan kutuların miktar olarak sayısını gösterebilen uygulama, fikir vermesi açısından bünyesinde örnek tasarımlar da barındırıyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan 3D Doodle Boxes uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id695453347?mt=12 Yorum Yaz
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