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Mach Xtreme, SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan Mach Xtreme, SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunan ilk SSD ailesini duyurdu. MX-DS Turbo serisi yeni SSD'ler, SandForce firmasının SF-2000 serisi NAND Flash bellek kontrolcülerini kullanıyor. 
2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 120GB, 180GB, 240GB ve 480GB depolama kapasitesi sunuyorlar. 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 510MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunabilen yeni sürücüler arasında en yavaş modelin en yüksek kapasiteli çözüm olduğunu görüyoruz zira 480GB'lık modelin okuma ve yazma hızları sırasıyla 500MB/sn ve 420MB/sn olarak açıklandı.
MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerin 4K rastgele okuma/yazma performansları ise 85,000 IOPS olarak açıklandı. Aynı zamanda TRIM desteği de sunan yeni sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 2 milyon saat.
Kısa süre içerisinde pazara sunulması beklenen MX-DS serisi sürücülerin fiyatları ise açıklanmadı.

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sermat 8 yıl
PCI slotlarına takılan SSD'ler kadar performans vermeyecek olsalar da, aktarım hızlarına baktığımızda göze hoş gelen rakamlar görüyoruz. Fiyatları çok yüksek olmasa alırsın 2 tane bağlarsın Raid 0 mis mis :)
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EagleOfPeace 8 yıl
millet sata 3 e geçiyor biz daha ide deyiz yav
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ademsadik 8 yıl
performansı çok iyi. pazarda ne kadar fazla firma olursa kullanıcılar için o kadar iyi. rekabet ortamı oluşup fiyatları da düşer inşallah.
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