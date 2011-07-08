Mach Xtreme, SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu





Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üzerine yoğunlaşan Mach Xtreme, SATA-III (SATA 6Gbps) desteği sunan ilk SSD ailesini duyurdu. MX-DS Turbo serisi yeni SSD'ler, SandForce firmasının SF-2000 serisi NAND Flash bellek kontrolcülerini kullanıyor.

2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler modeline göre 120GB, 180GB, 240GB ve 480GB depolama kapasitesi sunuyorlar. 555MB/saniye seviyesinde okuma ve 510MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunabilen yeni sürücüler arasında en yavaş modelin en yüksek kapasiteli çözüm olduğunu görüyoruz zira 480GB'lık modelin okuma ve yazma hızları sırasıyla 500MB/sn ve 420MB/sn olarak açıklandı.

MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yeni sürücülerin 4K rastgele okuma/yazma performansları ise 85,000 IOPS olarak açıklandı. Aynı zamanda TRIM desteği de sunan yeni sürücülerin hata öncesi kullanım süreleri ise 2 milyon saat.

Kısa süre içerisinde pazara sunulması beklenen MX-DS serisi sürücülerin fiyatları ise açıklanmadı.