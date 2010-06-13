Mach Xtreme, USB 3.0 destekli ilk sürücülerini duyurdu

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Arka arkaya duyurduğu yeni depolama sürücüleriyle dikkatleri üzerine çeken Mach Xtreme, USB 3.0 destekli ilk belleklerini duyurdu. MX-FX olarak isimlendirilen ve firmanın iddiasına göre dünyanın en küçük USB 3.0 sürücüleri olan yeni çözümler, 78 x 27 x 9.3 mm boyutlarında ve 39 gram ağırlığındalar. MLC (Çok seviyeli hücre) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanan ve 32GB ile 64GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan MX-FX, 125MB/saniye okuma ve 80MB/saniye yazma hızı sunabiliyor.

USB 3.0 ile birlikte geriye dönük olarak USB 1.1 ve USB 2.0 desteği de sunan Mach Xtreme MX-FX'in üç yıllık garanti ile 14 Haziran'da satışa sunulması bekleniyor.

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