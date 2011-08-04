Mach Xtreme, Urban serisi DDR3-1333 MHz RAM kitlerini duyurdu

Bilgisayar sektöründeki sayılı RAM üreticilerinden Mach Xtreme, üzerindeki farklı desenleriyle dikkat çeken Urban serisi DDR3 RAM'lerini duyurarak ürün gamını genişletiyor.



Yüksek kaliteli alüminyum soğutucularla geldiği belirtilen RAM'ler teknoloji meraklılarının ihtiyaç ve beklentilerine göre 4 GB (1 x 4 GB) ve 8 GB (2 x 4 GB) kitler halinde hazırlanmış. 1333 MHz frekansında ve 1.5V geriliminde çalışan (Intel'in Sandy Bridge platformuyla problemsizce kullanılabilir) RAM'lerin zamanlamaları ise CL9 seviyesinde.



Mach Xtreme'in Urban serisinin fiyatıyla ilgili henüz bilgi verilmemiş.



