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Mach Xtreme, Urban serisi DDR3-1333 MHz RAM kitlerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ram
knight
Haber Editörü
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Mach Xtreme, Urban serisi DDR3-1333 MHz RAM kitlerini duyurdu
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Bilgisayar sektöründeki sayılı RAM üreticilerinden Mach Xtreme, üzerindeki farklı desenleriyle dikkat çeken Urban serisi DDR3 RAM'lerini duyurarak ürün gamını genişletiyor.
Yüksek kaliteli alüminyum soğutucularla geldiği belirtilen RAM'ler teknoloji meraklılarının ihtiyaç ve beklentilerine göre 4 GB (1 x 4 GB) ve 8 GB (2 x 4 GB) kitler halinde hazırlanmış. 1333 MHz frekansında ve 1.5V geriliminde çalışan (Intel'in Sandy Bridge platformuyla problemsizce kullanılabilir) RAM'lerin zamanlamaları ise CL9 seviyesinde.
Mach Xtreme'in Urban serisinin fiyatıyla ilgili henüz bilgi verilmemiş.

Mach Xtreme, Urban serisi DDR3-1333 MHz RAM kitlerini duyurdu
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Tolgá 8 yıl
O kadarda kalitesiz durmuyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Kalitesiz falan değil arkadaşlar. Hele yurtdışında SSD leri ile ünlü iyi bir marka.

Zaten yukarıda arkadaşın dediği gibi DonanımHaber test sisteminde bile kullanılıyor.

Lütfen...
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IceRulez 8 yıl
tahir40
Bilgisayar sektöründeki sayılı RAM üreticilerinden Mach XtremeDaha önce hiç duymadım...




Bilgisayar sektöründeki sayısız ram üreticilerinden Mach Xtreme olması lazımdı
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Mr.Legend 8 yıl
DH test sisteminde bu markanın 6 GB olan bellekleri yok mu. Duymamıs olamazsınız
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tahir40 8 yıl
"Bilgisayar sektöründeki sayılı RAM üreticilerinden Mach Xtreme"
Daha önce hiç duymadım...
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Arranger. 8 yıl
Bu kadar kalitesiz bir ram görmek beni memnun etti.
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Castiel 8 yıl
bu marka bırseylere gayret edıyor lakın çok kötu yapıyor be arkadaş corsair ın yenı ram sogutucusuna baktım çin yapımı dedım buna baktım karton gıbı bu ne be döşucektın urban elıte dekı gıbı sogutucu bırde ustlerınde cıft led lı sogutucu dadından yenmezdı
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Batuist 8 yıl
traş bıçağı markası gibi.. bir anda öyle bir haber zannettim :))
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thexcellent 8 yıl Batuist
Batuist

traş bıçağı markası gibi.. bir anda öyle bir haber zannettim :))




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OverClocK1ng 8 yıl
Fiyatı uggunsa yani Kingston seviyesine yakınsa yakında satacağım pc ye koyabilirim...
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