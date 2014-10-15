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Macworld konferansları donduruldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Macworld konferansları donduruldu

Apple'ın geçmişte pek çok ikonik donanım ve yazılım ürününü lanse ettiği Macworld/iWorld konferansları artık ilgi görmüyor ve iptal edilme noktasına geldi. Organizatörler etkinliği bir süre dondurma kararı aldı.

Macworld konferansları ilk iPhone, ilk Macbook Air gibi çok önemli ürünlerin Steve Jobs tarafından tanıtılmasına şahitlik etmişti. O dönem oldukça popüler olan Haziran ayındaki Macworld konferansları, Apple'ın 2010 yılındaki iPad lansmanı ile artık kendi bağımsız etkinliklerine başlaması nedeniyle izleyici kaybetti. Kısa süre önce de editöryal kadroda işten çıkarmalar yaşanmıştı. 

Organizatör grup olan IDG World Expo, yaptığı açıklamada Macworld etkinliğini dondurma kararı aldıklarını ve gelecek yıl etkinlik düzenlenmeyeceğini belirtti. Ancak Apple'ın kurumsal pazara yönelik hamlelerinin tanıtıldığı MacIT etkinliği ise düzenlenmeye devam edecek. 

Organizatörlerin sonraki yıllar için Macworld etkinliği planlayıp planlamadıkları bilinmiyor ancak dondurma statüsü nedeniyle etkinlik için yine de bir umut olduğu görüşü hakim.  

http://9to5mac.com/2014/10/14/macworldiworld-conference-going-on-hiatus-no-event-in-2015/#more-346519 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilko 5 yıl
Bakalım yarın ne tür yenilikler gelecek
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Lightr 5 yıl
Steve Jobsun yeri dolmadı
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sharky25ant 5 yıl
Haberi yanlış [yerlerinden] anlayanlar var.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
firmanın eski lansman havası yok
iphone 6 ve 6 olduğu gibi.
Bu haberde kullanılan resim ironik olmuş.
Ne kadar kapitalist dünyanın en büyük firmasından biri olsada apple Steve Jobs zamaninda daha farklı idi.
Geçmiş geçmişte kaldı ne kadar çok satsalar bile heyecan vermiyor firma
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Üfler 5 yıl
batsınlar çokta umrum da
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mogosan 5 yıl
Zaten eventleri ayırdıkların beri çok birşey tanıttıkları yoktu macworldde.
Neyse benim için yarınki önemli
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SteveMeade 5 yıl
Bu kafayla batarlar
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Gece772 5 yıl
İlk önce iPhone 6 deki sorunları çözün
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simbolmina 5 yıl Gece772
Gece772
İlk önce iPhone 6? deki sorunları çözün

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