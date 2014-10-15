Macworld konferansları donduruldu





Apple'ın geçmişte pek çok ikonik donanım ve yazılım ürününü lanse ettiği Macworld/iWorld konferansları artık ilgi görmüyor ve iptal edilme noktasına geldi. Organizatörler etkinliği bir süre dondurma kararı aldı.





Macworld konferansları ilk iPhone, ilk Macbook Air gibi çok önemli ürünlerin Steve Jobs tarafından tanıtılmasına şahitlik etmişti. O dönem oldukça popüler olan Haziran ayındaki Macworld konferansları, Apple'ın 2010 yılındaki iPad lansmanı ile artık kendi bağımsız etkinliklerine başlaması nedeniyle izleyici kaybetti. Kısa süre önce de editöryal kadroda işten çıkarmalar yaşanmıştı.





Organizatör grup olan IDG World Expo, yaptığı açıklamada Macworld etkinliğini dondurma kararı aldıklarını ve gelecek yıl etkinlik düzenlenmeyeceğini belirtti. Ancak Apple'ın kurumsal pazara yönelik hamlelerinin tanıtıldığı MacIT etkinliği ise düzenlenmeye devam edecek.





Organizatörlerin sonraki yıllar için Macworld etkinliği planlayıp planlamadıkları bilinmiyor ancak dondurma statüsü nedeniyle etkinlik için yine de bir umut olduğu görüşü hakim.

http://9to5mac.com/2014/10/14/macworldiworld-conference-going-on-hiatus-no-event-in-2015/#more-346519