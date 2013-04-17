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Mailbox, herkese açık hale geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mailbox, herkese açık hale geldi
Geçtiğimiz şubat ayında iOS platformu için yayınlanan e-posta uygulaması Mailbox, rezervasyon sisteminden vazgeçerek tüm kullanıcılarına açık bir hale geldi. Bu sistem, yoğunluğu kontrol altına alarak serviste yaşanabilecek bir çökmenin önüne geçebilmek adına alınan bir önlem olsa da, uygulamanın eleştirilere maruz kalmasının önüne geçememişti. Yine de kendine özgü yapısıyla birçok kullanıcının ilgisini çeken Mailbox, e-posta uygulamaları arasında kendine önemli bir yer edinmişti.

Bu yükselişin ardından geçtiğimiz ay Dropbox tarafından 100 milyon dolar karşılığında satın alınan Mailbox, günlük mesaj alma kapasitesini 100 milyona çıkardı. Dropbox'ın desteğiyle birlikte kapasite konusundaki sorunlarını ortadan kaldırarak, herkese açık hale gelen Mailbox uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/mailbox/id576502633?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
multiTYRT 6 yıl
700.000 kişi bekledim, geldiğinden 2 dk sonra sildim. iPhonedo gibi
Hayır sadece gMail yapmanın ne anlamı var? Tek kullanılabilirliği normal mail app'inden fazla kısayol içermesi. Yani Mail app'i ile ne yapabiliyorsak MailBox ile fazlasını yapamıyorsunuz. Hatta hotmail eksiği bile var dediğim gibi
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KinZhull 6 yıl
800.000 kişi beklemiştim sonuç hüsran
Sıram geldi 3 dakika sonra sildim :(
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*GameOver* 6 yıl KinZhull
KinZhull
800.000 kişi beklemiştim sonuç hüsran
Sıram geldi 3 dakika sonra sildim :(


Hocam bi ara iphonedo mailbox incelemesine bakın epeydir yoktunuz belki kaçırmışsınızdır
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trsinapsis 6 yıl
Keşke ipad içinde optimize edilse
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