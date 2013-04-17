Mailbox, herkese açık hale geldi

Geçtiğimiz şubat ayında iOS platformu için yayınlanan e-posta uygulaması Mailbox, rezervasyon sisteminden vazgeçerek tüm kullanıcılarına açık bir hale geldi. Bu sistem, yoğunluğu kontrol altına alarak serviste yaşanabilecek bir çökmenin önüne geçebilmek adına alınan bir önlem olsa da, uygulamanın eleştirilere maruz kalmasının önüne geçememişti. Yine de kendine özgü yapısıyla birçok kullanıcının ilgisini çeken Mailbox, e-posta uygulamaları arasında kendine önemli bir yer edinmişti.





Bu yükselişin ardından geçtiğimiz ay Dropbox tarafından 100 milyon dolar karşılığında satın alınan Mailbox, günlük mesaj alma kapasitesini 100 milyona çıkardı. Dropbox'ın desteğiyle birlikte kapasite konusundaki sorunlarını ortadan kaldırarak, herkese açık hale gelen Mailbox uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/mailbox/id576502633?mt=8