Malaga Zpad: Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar

Çin merkezli elektronik üreticilerinden Malaga, Zpad adını verdiği yeni tablet bilgisayarını detaylandırdı. Genel görünümüyle bir diğer iPad klonu izlenimi veren tablet bilgisayar, teknik özellilkeri söz konusu olduğunda ise basit bir klondan daha fazlasını sunacak gibi görünüyor. Nvidia'nın 1GHz'de çalışan Tegra 2 platformundan güç alan Malaga Zpad, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen resesif dokunmatik ekrana sahip. Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemini kullanan ve Flash 10.1 için donanımsal hızlandırma desteği getiren tablet bilgisayar, 3D oyunları ve 1080p videoları da çalıştırabiliyor.

Güçlü özellikleriyle dikkat çeken Malaga Zpad'in uluslararası pazarlara çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı. İşte Zpad'in videosu;