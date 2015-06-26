Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Martin Jetpack'in 2016 yılında satışa sunulması hedefleniyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Martin Jetpack'in 2016 yılında satışa sunulması hedefleniyor
 
Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft şirketi tarafından geliştirilen kişisel hava aracı Martin Jetpack, gelen son bilgilere göre 2016 yılında satışa çıkmaya hazırlanıyor. 
Şirketin kurucusu Glenn Martin tarafından 30 yılı aşkın süredir (Çalışmalara ev garajında başlamış) geliştirilen ve 12. prototipine (P12) kadar gelinen Martin Jetpack, yanlarında yer alan iki adet pervane ile saatte maksimum 74 km hıza çıkabiliyor ve tam dolu depo ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.
1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor olsa da 150 metre güvenli operasyon yüksekliği olan araç, çalışma sürecinde ortalama 95 dB ses seviyesi ortaya koyuyor. Ön tarafında yer alan özel aparatlar ile kontrol edilebilen ve oldukça dengeli şekilde havada kalabilen Martin Jetpack, gücünü 20 x 18 x 12-inç ve 60 kg ağırlığında 2.0 litrelik 200 beygir güç üretebilen V4 bir motordan alıyor, 1.sınıf Micro Light kişisel hava aracı olarak sertifikalandırılıyor ve spor pilot lisansı ile uçurulabiliyor.
150,000$ fiyat etiketiyle 2016'nın ikinci çeyreğinde dağıtımına başlanacak olan Martin Jetpack, hayalleri süsleyen sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://www.reuters.com/article/2015/06/25/us-australia-france-jetpack-tracked-idUSKBN0P522O20150625 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
QapriCe 4 yıl
St Batuhan
P17de bence işlevsel hale gelecek asıl olması gerektiği kadarıyla. Neyse belirtmeliyim P17 sallamasyon sayılır ama 30 senede p12 olduğuna göre bu gidişatla ne kadar zaman gerektiğini nitelendirmesi için söyledim. Gerçekten bu şekilde değil, elektrik temelli ya da alternatif enerji ile çalışan, daha kompakt yapılı bir versiyon tutar. O nedenle bir kaç prototiple evrimleştirilmesi lazım. Aynı zamanda maliyetlerden de biraz daha kısılması lazım ki yaygınlaşsın, bu da yine p17yi ifade ediyor.

Eleştirmek bize düşmez be dostum.. Daha düşünmeyi bile düşünmediğimiz fikirleri adamlar hayata geçiriyorlar. En yakın örneği bir çalışmamızı göstersen ?
Şu açıdan bakarsak, son dönemde teknoloji sürekli insansız araçlar üzerine çalışmalar yürütüyor. Bu araçla yapılabilecek işlevsel şeyleri insansız araçlarla yapmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalarımızın örnekleri mevcut.
Bana göre saçma bir alet :) gereksiz. Ben şahsen kullanmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-E84249922 4 yıl
hoverboardlar falan gelecekte bunlar poüler olacak sanırım ama benim merak ettiğim gyrocopteri falan niye geliştirmiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infomania 4 yıl
Bu resmen küçük helikopter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 4 yıl
P17'de bence işlevsel hale gelecek asıl olması gerektiği kadarıyla. Neyse belirtmeliyim P17 sallamasyon sayılır ama 30 senede p12 olduğuna göre bu gidişatla ne kadar zaman gerektiğini nitelendirmesi için söyledim. Gerçekten bu şekilde değil, elektrik temelli ya da alternatif enerji ile çalışan, daha kompakt yapılı bir versiyon tutar. O nedenle bir kaç prototiple evrimleştirilmesi lazım. Aynı zamanda maliyetlerden de biraz daha kısılması lazım ki yaygınlaşsın, bu da yine p17'yi ifade ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
bunu doyuramazsın læ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
bunu almak için ehliyet mutlaka isterler öle her gelene gidene izin verilmez uçmaya ki bu ehliyet kesin bizim ülke ilkten uygular
ötv+kdv+uçma vergisi+mazot vergisi+ joistik vergisi tutar 4 5 bin lira kur içinde 5 yılda bir yenileme belgesi vsss :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Bizim alacağımız seviyeye gelene kadar zaten daha verimlileri,iyileri çıkar.
Ayrıca vergilerle zaten 1 tane alınca 1 tanede devlete alındığından 300 bin dolar etse,nereye alıyoruz yav,gerçi o paraya saat takanlar alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Merak ediyorum da, Normal halkın yani bizim alacağımız seviyeye ne zaman gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hallelujah* 4 yıl
Cok keyifli görünüyor gercekten
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 ''Sürpriz Sunuculu'' Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Asus ZenFone 2 incelemesi "Tüm detaylar, merak edilen her şey bu videomuzda" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim