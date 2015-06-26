Martin Jetpack'in 2016 yılında satışa sunulması hedefleniyor

Yeni Zelanda merkezli Martin Aircraft şirketi tarafından geliştirilen kişisel hava aracı Martin Jetpack, gelen son bilgilere göre 2016 yılında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Şirketin kurucusu Glenn Martin tarafından 30 yılı aşkın süredir (Çalışmalara ev garajında başlamış) geliştirilen ve 12. prototipine (P12) kadar gelinen Martin Jetpack, yanlarında yer alan iki adet pervane ile saatte maksimum 74 km hıza çıkabiliyor ve tam dolu depo ile 30 dakika boyunca havada kalabiliyor.

1000 metre yüksekliğe çıkabiliyor olsa da 150 metre güvenli operasyon yüksekliği olan araç, çalışma sürecinde ortalama 95 dB ses seviyesi ortaya koyuyor. Ön tarafında yer alan özel aparatlar ile kontrol edilebilen ve oldukça dengeli şekilde havada kalabilen Martin Jetpack, gücünü 20 x 18 x 12-inç ve 60 kg ağırlığında 2.0 litrelik 200 beygir güç üretebilen V4 bir motordan alıyor, 1.sınıf Micro Light kişisel hava aracı olarak sertifikalandırılıyor ve spor pilot lisansı ile uçurulabiliyor.

150,000$ fiyat etiketiyle 2016'nın ikinci çeyreğinde dağıtımına başlanacak olan Martin Jetpack, hayalleri süsleyen sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://www.reuters.com/article/2015/06/25/us-australia-france-jetpack-tracked-idUSKBN0P522O20150625