Masa başı çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunları

Her ne kadar “Meslek Hastalığı” denilen iş hayatımızda sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen ve genellikle kalıcı olan hastalıklara yakalanmıyor olsalar da, masa başı çalışanlarının muzdarip olduğu birçok can sıkan hastalık ve rahatsızlıkla başı beladadır.

Masa başında gün boyu çalışan arkadaşlar için derlediğimiz bu yazıda, genellikle farkına varmadan yada vardıklarında biraz geç kaldıkları sorunlar hakkında bilgi vermek, sorunlar hakkında dikkat etmeleri gereken noktalara değinmek istedik. Eminiz siz de şuan da bu yazıyı okurken aynı durumlardan şikayetçisizdir.

Artık kronik hale gelmiş baş ağrısının neredeyse tek sebebi stres

Normal şartlarda sürekli baş ağrısı, dış etkenlere de bağlı olmak kaydıyla sinüzit ve migren olabilir. Ama, masa başı çalışanlarının iş ortamında şefleri, ekip liderleri ve müdürleri tarafından sürekli olarak psikolojik baskıya maruz kalmaları bu sebepler dışında da masa başı çalışanlarına dayanılmaz ağrılar yaşatıyor. Proje bazlı çalışmalarda, kısıtlı süre ve sürekli değişen istekler psikolojik yıpranmayla beraber, çaresizlik hissinin ağır basmasıyla ağrıyı en çok çalışan organınıza yani beyninize topluyor. Toplumda, her ne kadar “ Yattığı yerden para kazanıyor.” gözüyle bakılsa da masa başı çalışanlarına, ruh ve psikoloji yorgunluğu, dinlenerek veya istirahatla geçen beden yorgunluğundan çok daha zor ve uzun zamanda geçiyor. Para kazanmak için sağlığından olup – tekrar sağlığını kazanmak için para harcayanların en çok olduğu iş topluluğu, bu sebeple masa başı çalışanlarıdır. Özellikle son yıllarda popüler olan bilişim sektörü, muhasebeciler, i zmir seo uzmanı olarak hizmet verenlerin kısaca masa başı işi yapanların bu sebeplerden dolayı danışmanlık ücretlerini yüksek tutmaları gerektiği kabul edilmesi gerken bir gerçektir.

Sadece baş ağrısıyla kalsa iyi...

Masa başı çalışanlarının tek derdi baş ağrıları olsa, sanırım çekmeye değer olurdu onca stres. Ama, strese bağlı olan diğer ağrı sebepleri, uyku bozuklukları, vücut yapınızda ve iskelet sisteminizde ki rahatsızlıklarında birçoğu yine masa başı çalışanlarında sık görülenler arasında. Bel ağrıları, oturarak iş yapan herkeste olduğu gibi, bazı önlemleri alarak dahi kurtulamadığımız ağrılardan biridir. Ofis çalışanlarının pek çoğuna yakın bir kesimi; bel, boyun, sırt ve benzer vücut ağrılarından şikayet ettiği bir zamanda, sebebin hareketsiz bir yaşam tarzı, vücudun kondisyon eksikliği, uzun süreli aynı pozisyonlarda kalma gibi durumlar olduğu da göz ardı edilmemelidir.

Ya psikolojik etkileri?

“Masa başı çalışanları diğer çalışanlara göre daha aktiftir, sosyal hayatları daha gelişmiştir, o parti senin bu kutlama benim gezen tiplerdir.” demek isterdik, fakat yapılan araştırmalara göre; işkolik ve aile – çevre kopukluluğunun en çok rastlandığı kitle ne yazık ki masa başı çalışanlardan oluşmaktadır. Üstelik maruz kaldığı başta psikolojik baskı ve mobbing eylemleri; kişinin daha çok yalnızlaşmasına, kişisel iletişiminin azalmasına ve şiddetli güven kayıplarına sebep olmaktadır. İnsanların hepsini aynı kefeye koyarak, aynı tavır ile yaklaşma gibi yanlış karakterlere bürünebiliyorlar.

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