Advertorial
Masal Oku sitemizi hala ziyaret etmediniz mi? Web sitemiz bir tık uzağınızda ve cep telefonu ya da bilgisayarlarınızla kolayca ulaşabilirsiniz. İnternet sitemizin içerik yönünden gerçekten zengin bir görünüm sunması adına çalıştık ve bunun için kategorilerde de çeşitlilik yöntemini tercih ettik. Sayfamıza eklediğimiz içeriklerin çocuklar tarafından beğenilmesini umuyor, eğlenerek okumalarını hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. İçerik seçimlerinde de son derece titiz hareket etmeyi yeğliyoruz. Özellikle yer verdiğimiz masalların birbirinden farklı olmasını hedefliyoruz. Masallar olağanüstü olayların konu olabildiği, keza karakterlerinde aynı şekilde seçilebildiği metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Masalların çocukların hayal dünyasının gelişmesine yardımcı olacağı konusunu göz ardı etmeyerek buna göre içerikleri paylaşıyoruz. Masal Oku platformunda yalnızca çocuk masalları yok elbette, bunun yanında hikaye okumayı sevenler için hikaye oku, deneme ve şiirlerle ilgilenenler için güzel sözler kısmı yer almaktadır. Web sitemizde yazılar arasındaki geçişlerde kolaylık sağlaması açısından tasarımı yalın bir şekilde tamamladık. Yine kategorilerin isimlerinin belirlenmesi esnasında da anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterdik. Her masalın çocuklar için yeni bir dünya sunacağını düşünerek web sitemizin içerik kısmını oluşturduk. Bu noktada tercih ettiğimiz bölümler ise peri masalları ve keloğlan masalları oldu. Günün stresinden kurtulmak, biraz rahatlamak ve gülümsemek için fıkra okumayı isteyenler içinde bir bölümümüz mevcut; Nasrettin hocanın fıkraları. Genel çerçevesini göz önüne alarak farklı bölümler ile zenginleştirip okurlar için hazırladığımız web sitemize geldiğinizde kolayca kategoriler arasında gezebilir, neler eklediğimize bakabilir, başlıklarda paylaşılan son gönderileri inceleyebilirsiniz. Web sitemizin güvenilir olması içinde elimizden geleni yaptık ve bu konuda çalışmalar gerçekleştirdik. Tasarım konusunda da aşırı bir görüntüden kaçınarak yalın ve fonksiyonel bir yapı üzerine odaklanarak dizaynın son adımlarını tamamladık. Masal Oku platformunun tüm açılardan bakıldığında düzenli, sistemli, bol içerikli ve görselli bir web sitesi olması için çalıştık. İnternet sitemizi geliştirmek tabi ki istiyoruz ve bu konuda bize yorumlarınızla destek olup düşüncelerinizi paylaşırsanız seviniriz. Masaloku.com.tr adresine dair çalışmalarımızda güncel yönünü koruma konusuna da değinip bu doğrultuda işlemleri sürdürüyoruz. Masal Oku internet sitemizi hazırlarken okurlar için farklı başlıkları bir araya getirmeyi düşündük. Peki, çalışmalarımız hangi konuları kapsadı? Öncelikle sitemizde yer alacak kategorilerin bir tane değil de birden fazla olması gerektiği üzerine karar alarak düzenlemelerin yapılması aşamasına geçtik. Genel olarak baktığımızda anasayfamızdan kategorilere kolayca geçiş yapılabilmesi için sıralamanın önemine binaen üst kısımda bir şerit ayırarak buraya bölümleri ekledik. Sitemizin adından da anlaşılacağı üzere masal paylaşımlarımız mevcut ve buna ek olarak muhtelif başlıklar altında eklenmiş olan gönderilerde var. Şimdi onlardan bahsedelim. Web sitemizi ziyaret eden bir kişinin görüntüleyebileceği kısımlardan birkaçı şu şekilde; peri masalları, keloğlan masalları, Nasrettin hocanın fıkraları. Geniş bir yelpazede içerik paylaşımını benimsediğimizden dolayı Hikaye Oku ile Güzel Sözler kısımları da sitemiz bünyesine ilave edilmiş durumda. Güzel Sözler içerisinde ise deneme ve şiir gönderilerini bulabilirsiniz. Okumayı seven biriyseniz sitemiz tam size göre olabilir çünkü içinde çeşitli bölümler ve pek çok yazı bulunuyor. Anasayfa üzerinden ilginizi çeken başlıklara tıklayarak neler paylaşıldığını görebilir, istediğiniz yazıyı okuyabilir, dilerseniz düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Çocuk masalları paylaşımları da bulunan sitemizde dediğimiz gibi birçok yazı yer alıyor. Genel yapısının düzeni içermesini istediğimiz, bu sebeple anasayfadan kategorilerin içine kadar her bir köşesini itina ile hazırladığımız sitemizin işlevsel bir görünüm kazanmasını hedefledik. Belirlenen başlıklar anasayfaya sistemle uyumlu bir şekilde yerleştirilerek sayfanın geri kalanı da tertipli bir görünüme kavuşacak biçimde konumlandırıldı. Hikaye okumayı seviyorsanız veya çocuğunuz için masal paylaşımı arıyorsanız web sitemize uğrayabilirsiniz. Ayrıca sitemizde arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz fıkra ve şiir paylaşımlarını da görebilirsiniz. İçerik olarak zengin bir yapıya sahip olması, birbirinden farklı bölümlerde güzel gönderilerin yer alması adına çalışmalarımız sitemizi kurduğumuz dönemde olduğu gibi özveri ve hassasiyetle devam etmektedir. Masaloku.com.tr adresine geldiğinizde okuduğunuz yazıların altına görüşlerinizi yazmanız bizi mutlu eder, aynı zamanda sitemizi geliştirmemize de katkıda bulunmuş olursunuz. Görsellerle birlikte yüklenen gönderileri bünyesinde barındıran sitemize yeni içeriklerin eklenmesi noktasında hazırlıklarımız sürmekte, Masal Oku sitemizin renkli bir platform olması için çalışılmaktadır.https://masaloku.com.tr
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