Masaüstü Google+ ile artık yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda zoom kutusu ile gezinmek mümkün





Her ne kadar Facebook'a henüz rakip olarak görülmese de 500 milyon kullanıcı sayısına yaklaşan Google+, düzenli olarak yaptığı güncellemelerle ağı geliştirmeye devam ediyor. Sosyal ağda yapılan en son güncelleme ile yüksek çözünürlüklü fotoğrafları en ince ayrıntısına kadar inceleyebilmek mümkün oluyor.





Bundan böyle yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafa tıklayarak fare tekerleği ile zoom yapmak ve zoom kutusunu sürükleyerek fotoğrafın her noktasını ince ayrıntısına kadar görmek mümkün. Özellikle çevrelerinize yüksek çözünürlüklü fotoğrafları gösterirken, ayrıntıları da gözden kaçırmamanızı sağlayacak.





Yeni özellik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için geçerli olacak. Şu anda tüm kullanıcılara verilmemiş olduğu için kısım kısım ilerleyen günlerde dağıtılmaya devam edecektir.

https://plus.google.com/u/0/+DaveCohen/posts/Jfy5cyQwsuT