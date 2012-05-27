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‘Mass Effect Infiltrator’ Google Play'de kısa bir süreliğine indirimde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 EA firması tarafından geçtiğimiz günlerde android platformu için Google Play’de 6,99$’lık fiyat etiketiyle  mobil oyuncuların beğenisine sunulan ‘Mass Effect Infiltrator’ kısa bir süreliğine indirime girerek 4,99$’lık fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Cerberus ajanı olan Randall Ezno'yu kontrol ettiğimiz oyunda, Cerberus üssünde sürdürülen deneyler ve gizli araştırmaları Reaper’lara karşı mücadele veren müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Kaliteli grafiklere, etkileyici efektlere ve başarılı savaş dinamiklerine sahip olan ‘Mass Effect Infiltrator’ mobil platformda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bir yapım.

Sürükleyici hikaye sunumu ve kaliteli grafikleriyle mobil platformun başarılı yapımlarından olan Mass Effect Infiltrator'e 4,99$’lık indirimli fiyatı ile Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.


 

http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/3852-mass-effect-infiltrator-on-sale-for-30-off-during-memorial-day-weekend Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zaga20 7 yıl
iOS Sürümünü bir günde bitirdim 1-2 saatlik kısa bir oyun uzun olmasını isterdim
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|M|N|Ç| 7 yıl
J. MacTavish
Sevinin fandroidler.40 yılda bi haberiniz çıktı

Steve amca yakın akrabanmıydı ?
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Soğuk Espri 7 yıl
ben oynadim iyi oyun
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Kosünüs mü o 7 yıl
Sevinin fandroidler.40 yılda bi haberiniz çıktı
1 Yanıt Yanıtla
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