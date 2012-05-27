‘Mass Effect Infiltrator’ Google Play'de kısa bir süreliğine indirimde





EA firması tarafından geçtiğimiz günlerde android platformu için Google Play’de 6,99$’lık fiyat etiketiyle mobil oyuncuların beğenisine sunulan ‘Mass Effect Infiltrator’ kısa bir süreliğine indirime girerek 4,99$’lık fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Sürükleyici hikaye sunumu ve kaliteli grafikleriyle mobil platformun başarılı yapımlarından olan Mass Effect Infiltrator'e 4,99$’lık indirimli fiyatı ile Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz







http://www.droidgamers.com/index.php/game-news/android-game-news/3852-mass-effect-infiltrator-on-sale-for-30-off-during-memorial-day-weekend

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Cerberus ajanı olan Randall Ezno'yu kontrol ettiğimiz oyunda, Cerberus üssünde sürdürülen deneyler ve gizli araştırmaları Reaper’lara karşı mücadele veren müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Kaliteli grafiklere, etkileyici efektlere ve başarılı savaş dinamiklerine sahip olan ‘Mass Effect Infiltrator’ mobil platformda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bir yapım.