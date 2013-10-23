Mavericks, rekor kırdı: Yaklaşık 20 saatte %8'lik kullanım oranı

Apple'ın dün ücretsiz olarak Mac App Store'dan yayınladığı OS X ailesinin son üyesi Mavericks, en hızlı benimsenen OS X sürümü oldu.

Apple'dan herhangi bir resmi açıklama gelmese de 3.parti analitik firmalarının sağladığı veriler Mavericks'in yaklaşık 24 saatte %10 sınırına dayandığını gösteriyor. 40,000'den fazla internet sayfa, 1 milyarı aşkın tekil kullanıcıyla ilgili verileri izleyen GoSquared isimli analitik firmasının internet sayfasına yerleştirdiği sayaca göre 19 saat gibi bir sürede Mac trafiğinin yaklaşık %8'i Mavericks yüklü Mac'lerden sağlanıyor.

Geçmiş yıl yayınlanan OS X Mountain Lion, yayınlandıktan 48 saat sonra %3'lük paya ancak ulaşabilmişti.

OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Eğer Mac kullanıcısı olup hala Mavericks'e geçiş yapmadıysanız aşağıdaki bağlantıdan Mac App Store'a yönlenebilir ve sistemi Mac'inize yükleyebilirsiniz.