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Mavericks, rekor kırdı: Yaklaşık 20 saatte %8'lik kullanım oranı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
45
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Mavericks, rekor kırdı: Yaklaşık 20 saatte %8'lik kullanım oranı
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Apple'ın dün ücretsiz olarak Mac App Store'dan yayınladığı OS X ailesinin son üyesi Mavericks, en hızlı benimsenen OS X sürümü oldu.

Apple'dan herhangi bir resmi açıklama gelmese de 3.parti analitik firmalarının sağladığı veriler Mavericks'in yaklaşık 24 saatte %10 sınırına dayandığını gösteriyor. 40,000'den fazla internet sayfa, 1 milyarı aşkın tekil kullanıcıyla ilgili verileri izleyen GoSquared isimli analitik firmasının internet sayfasına yerleştirdiği sayaca göre 19 saat gibi bir sürede Mac trafiğinin yaklaşık %8'i Mavericks yüklü Mac'lerden sağlanıyor.

Geçmiş yıl yayınlanan OS X Mountain Lion, yayınlandıktan 48 saat sonra %3'lük paya ancak ulaşabilmişti.

OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.

Eğer Mac kullanıcısı olup hala Mavericks'e geçiş yapmadıysanız aşağıdaki bağlantıdan Mac App Store'a yönlenebilir ve sistemi Mac'inize yükleyebilirsiniz.

OS X Mavericks - Apple
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mert1907 6 yıl en beğenilen sweatcan
sweatcan
Shady nin maaşı kesin apple veriyor :) nerde apple lehine haber var editor Shady.

Yahu ülkede ki neredeyse tüm basın kuruluşları hükümet lehine yayın yapıyor o sizi rahatsız etmiyor da şurda teknoloji sitelerinde yapılan yayınlar mı rahatsız ediyor. Apple haberi yapmasa Android'ci olurdu. Yapsa Apple'cı bu işin sonu yok.
sweatcanShady nin maaşı kesin apple veriyor :) nerde apple lehine haber var editor Shady.Yahu ülkede ki neredeyse tüm basın ...
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Yanıtla +27
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Furkan* 6 yıl
Bedava olmasının büyük etkisi var
2 Yanıt Yanıtla +21
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WB 6 yıl
Microsoft yillardir isletim sistemleriyle omrumuzu yedi, kurulum icin bile bir suru teknik servis adi altinda is yapan cahil firsatcilara format ucreti diye tonlarca para odemek zorunda kaldi bilincsiz insanlar.. Mavi ekranlar, sihay ekranlar, turkcesini bile anlayamadigimiz hata mesajlari, virusler vs. vs..
En aci tarafi ise hic utanmadan windows me gereksizdi, vista hataydi gibi piskin aciklamalar yapmaktan cekinmedi.
Degeri onda biri bile etmeyecek yazilimlara akla hayale gelmeyecek ucretler talep etti, tek olmasinin avantajini sonuna kadar kullanmaktan geri durmadi, bunlari yaz yaz bitmez..
Ama artik bu carkin sonu geliyor. Mobil cihazlar, yeni sistemler hem yazilim, hem donanim sektorunde yeni ufuklar acti. Yillardir ayni mantikla para kazanmaya alisan microsoft yeni duzene ayak uyduramadi, hala da uyduramiyor cunku aliskanliklar kolay degismez..
8.1 icin bu habere benzer bir baslik gormek isterdim ama nafile, onu bile beceremediler..
Microsoft yillardir isletim sistemleriyle omrumuzu yedi, kurulum icin bile bir suru teknik servis adi altinda is yapan cahil firsatcilara format ucreti diye ton...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 6 yıl
Bu arada Windows'cular konuşuyordu 8.1’de bedava yüklenebiliniyor diye. Hadi canım! Daha 6 ay önce çıkan W8'li cihazlarda bedava yükleyebiliyordunuz. 7'de kalanlar 350 TL veriyor. Ama Mavericks'in farkı taa 2008 model Snow Leopard ile gelen Mac cihazlarına kadar Mavericks bedava. Hadi diyelim birisi 2013'e kadar Snow Leopard, Lion ve Mountain Lion işletim sistemlerini tek tek para vererek Mavericks'e getirdi diyelim. O kadar maaliyetin toplamı Windows 8 Pro'nun fiyatının yarısı bile olamaz. İşte Apple'ın farkı budur. Windows uyumlu bilgisayarlar 1 senede dayanamaz iken, o kazık dediğimiz MacBook'lara senelerce destek veriyorlar. O 3000 TL'lik MacBook'u ödeyenler boşuna ödemedi bunu bilmiş olun.
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Recharged 6 yıl
Bedava olması büyük etken evet ancak yeni gelen özellikleride gözardı etmemek gerek.
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jubeii 6 yıl
Yauw bunu illaki mac mi olmasi lazim indirip kurmak icin. Pc ye kuramiyormuyuz bi sekilde.
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doctor5945 6 yıl
Windows xp ile büyük bir başarı elde etmiştir. Windows 7 ile perçinlemiştir. Aradakilerde başarısız olması yine kendinin başarısındadır. Dahası Apple da ikinci bir işlemci modeli olmazken Windows vakti zamanında 3 şimdi 2 ayrı marka altında çalışmak zorundadır. N çeşit donanıma n çeşit sürücülere beraber çalışabilen ve özellikle 7 den sonra 8 ilede çok stabil çalışan bir sistem. Şuan kullandığı. Acerw700 ilede hem tablet hem de bilgisayar ihtiyacımı çok güzel bir şekilde karşılıyorum. Hatta işerime bir monitör alsam işyerinde masaüstü olarak bile rahatça kullanabilirim Windows 8 ilede 2008 haziran ayında almış olduğum hp notebook unda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bırakın onu winrt bile samsung note2 donanımıyla note2 den daha iyi çalışıyor. Microsoft a başarısız demek ya bilmemekten yada Apple körlüğünden olabilir.


windows bu sorun için bir cozum arıyor sızın dılınızde cozum bulunamadı internet explorer bır hatayla karsılastı blue screen hatası kayıt defterını temızle sorunu guvenlıkle ılgılı kaygılar trojen truva atı yok virüs crack lı program arama hastalıgı cunku ısletım sıstemı cracklı bastan sozum toplama kullananlara guncellestırme sorunu 15 dakıka 1 saat 4 saat ertele ye tıkla yılda asgarı 2 format atma her ay atanı gordum acılısta asgarı 1 dakıka bekleme kapatmaya kalk windows su guncellestırmelerı yukluyor lutfen pc nızı kapatmayın 30 dakıka bekle starter de bulamadım ultimate yukluyeyım yok professionel yukleyeyım yok metro arayüzü diye iğrenç bir şey tableti masaüstüne sokma saçmalığı yok wp8 yok w8rt yok pro ve daha yuzlercesi bunların hıcbırısı mac te bulunmaz mac= 5 sanıyede acılır 5 saniyede kapanır ılk aldıgınızda uzerınde ıhtıyacınız olan onlarca lısanslı yazılımla bırlıkte gelır sadece tarayıcı media player ve ve movie maker ile değil en yuksek ekran cozunurlugunu kullanır premium malzemeden uretılmıstır sıfır fan sesı ıle calısır alimunyum malzeme kullanıldıgı ıcın ısınmaz kullanılan ekran kartları ve grafık yongaları baska hıcbır fırmada bulunmaz apple a ozel uretılmıstır tasarım harikasıdır usb tunderbolt ve kullanım harikası trackpad gibi gelişmiş teknolojileri litaretüre sokan firmadır,tekellesmıs windowstan kurtulma ınsana kendını farklı hıssettırır sektore yon veren fırmadır ilk o yapar dıgerlerı takıp eder tutarmı tutmazmı kaygısı ıle uretılmez tutacagı kesındır her ürettiği ürün mihenk taşı olmuştur donanım ve tasarım konusunda diğer üreticilere ilham kaynağı olmuştur,bkz iphone,ipod ipad ve retina macbook pro.Mac pıyasadakı 1000 e yakın modelle tek basına mücadele eder her uretılen cıhaz sadece onun rakıbıdır sız hıc toshıba dell e karsı dıye bır kelıme duydunuzmu :-)) sızın ıddıa ettıgınız kadar kotu olsa coktan uretımınden vazgecılırdı, siz bir firmanın üretebileceği bilgisayar sayısı ile bir baska firmanın sattıgı işletim sistemi sayısını kıyaslıyorsunuz microsofot pc üreticisi değil işletim sistemi üreticisidir apple her ikisidir. Mac dunyanın en degerlı sırketı tarafından uretıldıgı ıcın kalıte ve guven hıssı verır kendı app store magazası vardır ıhtıyaclarınızı heryerde aramanıza gerek yoktur vsvsvsvsvs bana kımse martaval anlatmasın 95 ten berıdır pc kullanıyorum bilgisayar muhendısı olmayada gerek yok farkı anlamak ıcın saydığım maddelerı ıyı analız edın cok bılenler ve mac a çamur atanlar mac bilgisayarın ta kendisidir.Diğer hepsinin bir exper bir casper dan farkı sonradan üzerine ilave ettikleri birkaç destek yazılımından ibarettir hepsi toplamadır.


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balcis 6 yıl
aycibin
MacOS defalarca kullandım.teyzemde ve nişanlımda var.tam bir ömür törpüsü.yarım akıllı darma dağınık bir işletim sistemi.iyiki macbook almamışım.microsoftun 98SE,2000,XP dışındaki işletim sistemleri çöptü ve ben de semezdim ama win7 ve win8le ciddi ilerleme gösterdi bence.

şu an windows 8 ve 8.1'de modern ui'de ayarlar var, klasik arayüzde ayarlar var, bilgisayarın üzerinde sağ tıklayıp "yönet" şeklinde çıkan ayarlar var, task manager'dan başlangıç ve servis ayarları var vs vs.
os x'te ayarlara giriyorsun ve hepsi bir yerde, gayet açık ve net başlıklar altında.
bu mu dağınıklık? 5 dakika bile kullanmayıp, zerre alışmaya çalışmayıp bir de gelip burda yorum yazmışsınız, kusura bakmayın.
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doctor5945 6 yıl
Drug Free
XP çalıştırır mı?

arif verimlinin telefonunu bilen varmı
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Bamya Avcisi 6 yıl
Bu kadar insan yüklediyse bir iyiliği vardır deneyelim hele:)
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VlknFX 6 yıl
Drug Free
XP çalıştırır mı?

belli zaten kafan iyi
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mb76 6 yıl
oktayakgoz
senersongurUbuntu gibi bütün PCler için de indirip yükleme imkani olsaydi keşke.
Steve bu dediğini duysaydı adam yıkılırdı. iyi ki bunu duyamadan öldü. ubuntu nere mac os nere

Ben iki laptopuma da snow leopardttan beri bütün osxleri yükledim.Şimdi de mountain lionu silip bunu yükleyecem,donanım sürücüleriniz ve dsdt yamanız hackintosh sitelerinde varsa yüklersiniz ama uğraştırıcı bi işlem.
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Nerevarine 6 yıl
XP çalıştırır mı?
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bboy 2pac 6 yıl Nerevarine
Drug Free

XP çalıştırır mı?


yok win 95 çalıştırıyormuş


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teksalih 6 yıl
WB
Microsoft yillardir isletim sistemleriyle omrumuzu yedi, kurulum icin bile bir suru teknik servis adi altinda is yapan cahil firsatcilara format ucreti diye tonlarca para odemek zorunda kaldi bilincsiz insanlar.. Mavi ekranlar, sihay ekranlar, turkcesini bile anlayamadigimiz hata mesajlari, virusler vs. vs..En aci tarafi ise hic utanmadan windows me gereksizdi, vista hataydi gibi piskin aciklamalar yapmaktan cekinmedi.Degeri onda biri bile etmeyecek yazilimlara akla hayale gelmeyecek ucretler talep etti, tek olmasinin avantajini sonuna kadar kullanmaktan geri durmadi, bunlari yaz yaz bitmez..Ama artik bu carkin sonu geliyor. Mobil cihazlar, yeni sistemler hem yazilim, hem donanim sektorunde yeni ufuklar acti. Yillardir ayni mantikla para kazanmaya alisan microsoft yeni duzene ayak uyduramadi, hala da uyduramiyor cunku aliskanliklar kolay degismez..8.1 icin bu habere benzer bir baslik gormek isterdim ama nafile, onu bile beceremediler..

Windows 8 bir çağ başlattı müthiş stabiliteye ulaştı i3 laptopum hayat buldu
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