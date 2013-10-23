Mavericks, rekor kırdı: Yaklaşık 20 saatte %8'lik kullanım oranı

Apple'ın dün ücretsiz olarak Mac App Store'dan yayınladığı OS X ailesinin son üyesi Mavericks, en hızlı benimsenen OS X sürümü oldu.
Apple'dan herhangi bir resmi açıklama gelmese de 3.parti analitik firmalarının sağladığı veriler Mavericks'in yaklaşık 24 saatte %10 sınırına dayandığını gösteriyor. 40,000'den fazla internet sayfa, 1 milyarı aşkın tekil kullanıcıyla ilgili verileri izleyen GoSquared isimli analitik firmasının internet sayfasına yerleştirdiği sayaca göre 19 saat gibi bir sürede Mac trafiğinin yaklaşık %8'i Mavericks yüklü Mac'lerden sağlanıyor.
Geçmiş yıl yayınlanan OS X Mountain Lion, yayınlandıktan 48 saat sonra %3'lük paya ancak ulaşabilmişti.
OS X Mavericks; Finder sekmeleri, daha gelişmiş çoklu ekran desteği, yeni Mac App Store, Safari tarafında önemli iyileştirmeler, etiketler, harita, iCloud Keychain gibi özellikler ve Timer Coalescing, App Nap, Safari Güç Tasarrufu, iTunes Verimliliği, Sıkıştırılmış Bellek gibi önemli performans iyileştirmeleri ile geliyor.
Eğer Mac kullanıcısı olup hala Mavericks'e geçiş yapmadıysanız aşağıdaki bağlantıdan Mac App Store'a yönlenebilir ve sistemi Mac'inize yükleyebilirsiniz.OS X Mavericks - Apple
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Yahu ülkede ki neredeyse tüm basın kuruluşları hükümet lehine yayın yapıyor o sizi rahatsız etmiyor da şurda teknoloji sitelerinde yapılan yayınlar mı rahatsız ediyor. Apple haberi yapmasa Android'ci olurdu. Yapsa Apple'cı bu işin sonu yok.
En aci tarafi ise hic utanmadan windows me gereksizdi, vista hataydi gibi piskin aciklamalar yapmaktan cekinmedi.
Degeri onda biri bile etmeyecek yazilimlara akla hayale gelmeyecek ucretler talep etti, tek olmasinin avantajini sonuna kadar kullanmaktan geri durmadi, bunlari yaz yaz bitmez..
Ama artik bu carkin sonu geliyor. Mobil cihazlar, yeni sistemler hem yazilim, hem donanim sektorunde yeni ufuklar acti. Yillardir ayni mantikla para kazanmaya alisan microsoft yeni duzene ayak uyduramadi, hala da uyduramiyor cunku aliskanliklar kolay degismez..
8.1 icin bu habere benzer bir baslik gormek isterdim ama nafile, onu bile beceremediler..