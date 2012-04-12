Max Payne oyununun iOS versiyonu çıktı

Oyun dünyasının içinde olanlar ve uzun bir oyun geçmişi olanlar bu haberi duyduğunda mutlaka sevinecektir zira çoğumuzun hatıralarında büyük yer kaplayan oyunlardan biri olan Max Payne, iOS işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunuldu.



Daha önec GTA 3 ile nostalji yaşama imkanı bulan oyunseverler Max Payne ile bu deneyimi bir adım daha ileriye götürebilecek. Dokunmatik ekranlı cihazlar için yeniden hazırlanmış kontrol sistemi, Max Payne oyununun en etkileyici özelliklerinden biri olan Bullet Time yani yavaş çekim saldırı yetenekleri, yeni iPad için Retina Ekran desteği gibi özelliklerle Max Payne geçmişin tozlu raflarından çıkıp tekrar gündeme gelmeyi başardı.

Apple'ın iOS cihazlar için uygulama sunduğu AppStore'da satışa sunulan Max Payne oyunu 2.99$'lık fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Not:Max Payne'nin Android versiyonu da 26 Nisan tarihinde Google Play'de olacak.