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Max Payne oyununun iOS versiyonu çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,9b
1
69
iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Max Payne oyununun iOS versiyonu çıktı
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Oyun dünyasının içinde olanlar ve uzun bir oyun geçmişi olanlar bu haberi duyduğunda mutlaka sevinecektir zira çoğumuzun hatıralarında büyük yer kaplayan oyunlardan biri olan Max Payne, iOS işletim sistemli cihazlar için kullanıma sunuldu.
Daha önec GTA 3 ile nostalji yaşama imkanı bulan oyunseverler Max Payne ile bu deneyimi bir adım daha ileriye götürebilecek. Dokunmatik ekranlı cihazlar için yeniden hazırlanmış kontrol sistemi, Max Payne oyununun en etkileyici özelliklerinden biri olan Bullet Time yani yavaş çekim saldırı yetenekleri, yeni iPad için Retina Ekran desteği gibi özelliklerle Max Payne geçmişin tozlu raflarından çıkıp tekrar gündeme gelmeyi başardı.
Apple'ın iOS cihazlar için uygulama sunduğu AppStore'da satışa sunulan Max Payne oyunu 2.99$'lık fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Not:Max  Payne'nin Android versiyonu da 26 Nisan tarihinde Google Play'de olacak.
Max Payne oyununun iOS versiyonu çıktı
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Max Payne oyununun iOS versiyonu çıktı
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BanaMıDediniz 7 yıl en beğenilen -w K-
-w K-
DH Misafiri

Beyler Bu Android İçinde Çıkarsa Samsung Galaxy Acede Oynanma İhtimali % Kaç Olur ?

%100

stabil calisma ihtimali ise %10
-w K-DH MisafiriBeyler Bu Android İçinde Çıkarsa Samsung Galaxy Acede Oynanma İhtimali % Kaç Olur ?
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ozs 7 yıl Nabukadnezar
JavaKing
Max Payne , oynadığım ikinci fps oyunu (ilki Wolfenstein). Neyse oyunun güzel olması bu haberi sevinçle karşılayacağım anlamına gelmez


Max payne fps değil tps'dir. (third person shooter)
JavaKingMax Payne , oynadığım ikinci fps oyunu (ilki Wolfenstein). Neyse oyunun güzel olması bu haberi sevinçle karşılayacağım anlamına gelme...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Albus Dumbledore 7 yıl
Androide henuz gelmemis? Hani bugun geliyordu
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#TheNightMare# 7 yıl Albus Dumbledore
Albus Dumbledore

Androide henuz gelmemis? Hani bugun geliyordu

daha çok beklersiniz ertelenmiş
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whtswrongstupid 7 yıl
Ben bitirdim 2 ciksada onu da oynasak
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icais 7 yıl
indirmek icin hesabi verebilicek varmi :) inirdikten sonra geri duzgun bir sekilde iade ederim.
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FullHD 7 yıl
Kontroller cok iyi degil ama yapılabilecek en güzel kontrol diyebiliriz
Oyun başlarken loading ekranı sinematikler menu vs. tam bir nostalji yaşattı bana

Appstore dan indirelim mi derseniz: bence yazilabilecek en ucuz fiyati yazmışlar

Ben sırf nostalji olsun diye indirdim bu oyunu. Pişman olmazsınız bence
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#TheNightMare# 7 yıl
gta 3 ile takas yapmak isteyen var mı
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Albus Dumbledore 7 yıl
Arkadaşlar kontroller hiç de zor değil. Kısa sürede eliniz alışıyor ve yardırmaya başlıyorsunuz.

iPad ile daha rahat oynanıyor elbette ama iPhone ile de başarılı.

iPhone 4 ve iPad 2'de sorunsuz, donmasız açılıyor.
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deadric 7 yıl
Eski arcade oyunu "caweman ninja" ya benziyor sanırım bu stonewars.
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Error 404 7 yıl
Oyunu indirdim. i4 te kasma falan yok tabikide. Arkada programlar acik olmasina ragmen gayet akici oynaniyor. Ama oynayabilmek zor ufak ekranda. Ondan ipad e de indirdim. Tadindan yenmez duzeyde :)
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cpt.loverman 7 yıl
lite versiyonu varmı?
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garcy 7 yıl
sudan ucuz olmuş
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sarjaleti 7 yıl
Güzel fiyat, iyi oyun...
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E_Aydin35 7 yıl
Güzel.. Hayırlı olsun uygunda bir fiyat çok seveni var çook :)
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