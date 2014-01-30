MediaTek işlemcili HTC Desire 310 resmen duyuruldu





HTC'nin Tayvanlı MediaTek ile işbirliği yaptığı haberlerinin üzerinden çok fazla zaman geçmedi ve firma ilk MediaTek işlemcili akıllı telefonu Desire 310'a resmiyet kazandırdı.





HTC Desire 310 modeline MediaTek'in MT6582M yongaseti eşlik ediyor. Bu yongaseti 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği taşırken Mali-T400 grafik birimini de yanında getiriyor. Yongasetindeki M harfi hücresel ağ yongasının da entegre olduğunu ifade ediyor.

HTC mali sıkıntılar nedeniyle maliyeti azaltmak ve kar marjını artırmak amacıyla Asyalı yongaseti tasarımcıları ile işbirliği yapacağını duyurmuştu. MediaTek bu strateji için adeta biçilmiş kaftan durumunda.





4.5 inçlik 480x854 piksel ekrana sahip olan Desire 310; 512MB RAM, 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte flaşsız arka kamera, 4GB artırıabilir hafıza, 11.25mm kalınlık ve 2000mAh gücünde şeklinde diğer özellikler sunuyor.





Tasarım anlamında Desire 300'e oldukça benzeyen model, ilk etapta Avrupa ülkelerini hedefleyecek. Ancak kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma verilmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Quad-core-HTC-Desire-310-unveiled-seems-to-be-the-companys-first-MediaTek-based-smartphone_id51973