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MediaTek işlemcili HTC Desire 310 resmen duyuruldu

5 yıl
5,8b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek işlemcili HTC Desire 310 resmen duyuruldu

HTC'nin Tayvanlı MediaTek ile işbirliği yaptığı haberlerinin üzerinden çok fazla zaman geçmedi ve firma ilk MediaTek işlemcili akıllı telefonu Desire 310'a resmiyet kazandırdı.

HTC Desire 310 modeline MediaTek'in MT6582M yongaseti eşlik ediyor. Bu yongaseti 1.3GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A7 çekirdeği taşırken Mali-T400 grafik birimini de yanında getiriyor. Yongasetindeki M harfi hücresel ağ yongasının da entegre olduğunu ifade ediyor.
HTC mali sıkıntılar nedeniyle maliyeti azaltmak ve kar marjını artırmak amacıyla Asyalı yongaseti tasarımcıları ile işbirliği yapacağını duyurmuştu. MediaTek bu strateji için adeta biçilmiş kaftan durumunda. 

4.5 inçlik 480x854 piksel ekrana sahip olan Desire 310; 512MB RAM, 3G, WiFi, Bluetooth 4.0, çift SIM desteği, 5MP çözünürlükte flaşsız arka kamera, 4GB artırıabilir hafıza, 11.25mm kalınlık ve 2000mAh gücünde şeklinde diğer özellikler sunuyor.

Tasarım anlamında Desire 300'e oldukça benzeyen model, ilk etapta Avrupa ülkelerini hedefleyecek. Ancak kesin bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma verilmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Quad-core-HTC-Desire-310-unveiled-seems-to-be-the-companys-first-MediaTek-based-smartphone_id51973 Yorum Yaz
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genc34 5 yıl en beğenilen
kimyasal atık
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atp96 5 yıl
Çok güzel okuyordum htc bu sefer yaptı diyecektim ta ki 512mb ram i görene kadar olmamış yine htc.
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DUBLO 5 yıl
yil olmuş 2014 halla 512 mb ramli telefon satma çalişiyolar. işlemciler hiç laf yok cortex a9 olsa nolurdu ölürdünüz dimi. simdi diceniz o farkli mimari bu farkli mimari ben bilirim sen bilirisin. elin adami nasi bilsin satilmicak elde patlicak bi telefon daha sana al.
yil olmuş 2014 halla 512 mb ramli telefon satma çalişiyolar. işlemciler hiç laf yok cortex a9 olsa nolurdu ölürdünüz dimi. simdi diceniz o farkli mimari bu fark...
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master pc 4 yıl
Htc Desire 310 da görüntülü görüşme var mı rehberde çıkmıyor
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mendini 4 yıl
merhabalar

bu konuya bakmadan asagidaki sorum icin teknik yardima da baslik acmis bulundum,buraya da tekrar yazayim.

htc 310 telefon kullaniyorum. internet paketim olmasina ragmen telefonumda yaklasik 3 haftadir internete giremiyorum. browser acilmiyor. surekli kullandigim gmail uygulamasi acilmiyor.

internet ve uygulamalar calismamasina ragmen whatsup da yazisabiliyorum. yolladigim dosya ve sesli mesajlar gidiyor lakin bana yollanan sesli mesaj dosya vs leri alamiyorum.

telefonu yeniden baslatmama ragmen duzelmiyor. sim karti yenisiyle degistirdim yine degisiklik olmadi. bunun sebebi nedir acaba.

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master pc 4 yıl
Bi eksiği var uygulama ve oyunları sd karta taşıyamıyorum.
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master pc 4 yıl
Arkadaşlar şu an Desire 310 ile yazıyorum Ram 1gb konuyu düzeltin bu fiyata 1gb Ram hemde Htc kaçırılmaz bu arada Htc One X Antututa 20.100 alırken bu telefon 20.200 alıyor kendim en güncel antutu ile test ettim.Ram tüketimi az gerçekten şaşırdım.Gmd de fazla program yokken boş Ram 400 bunda her türlü program var boş Ram 600 den aşağı inmedi kısacası hızlı ve stabil arayüzü touchwiz gibi değil çok seri öneririm.
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Barney Stinson 5 yıl
çok hoş tasarımı var harbiden
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01001101 5 yıl
allah belanızı versin yıl olmuş 2014 halan 512 ramli telefon çıkarıyolar hem de yetmediği belliyken, bide 800 fiyat koyarlar buna şimdi
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yc#1 5 yıl
Vakti zamanında bazı cihazlarına "teknik nedenlerden" ötürü güncelleme vermeyen nato mermer nato kafa HaTCe abla utanmadan 2014'te 512 MB bellekli telefon çıkarıyor. 1 GB belleğin ve led flaşın maliyetini bile kafaya takan bir firmaya herşey müstehak !
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inexo 5 yıl
çöp yapmasa olmaz
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Umutcan 5 yıl
512mb ramle alt segment için bile gereksiz, alt segmente gidip s40 tabanlı nokialardan alırsın o bile bundan daha iyi ve stabil iş görür.
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Leskodjer 5 yıl
Bu şirketi troller yönetiyor galiba. O işlemciye o ram ne yahu satmamak için mi yapıyorsunuz?
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Master_Evil 5 yıl
olmamış
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losttime35 5 yıl
Hani bi yerde osurursun arkadas arasinda utanirsin ama gulmek zorundasin ki koku dagilsin iste htc o anda suan...
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deke 5 yıl
bende htc one v var 512 ram ama 365m görünüyor
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szr1907 5 yıl
okurken gözüm android 2.3.7 ile gelecek olan telefon cümlesini aradı
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