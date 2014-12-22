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Meizu da Xiaomi'nin karşısına kendi iştiraki ile çıkmaya hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Meizu da Xiaomi'nin karşısına kendi iştiraki ile çıkmaya hazırlanıyor

Xiaomi'nin sadece internet üzerinden satış yaparak büyük başarılara imza atması, Çin'de yeni bir akımın doğmasına sebep olmuş gibi görünüyor. Lenovo'nun Fancy Maker adındaki çevrimiçi satış yapacak yeni iştirakinin ardından Meizu'nun da benzer bir hazırlığı olduğu iddia edildi. 

Meizu yarın itibariyle Blue Charm adında Full HD çözünürlüğe sahip yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Tanıtım materyallerinde ise No Blue şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bunun yeni telefonları kastettiği zannediliyordu. Ancak gelen bilgiler Blue Charm adıyla Meizu'nun yeni bir iştirakini hayata geçireceği yönünde. 

Blue Charm iştiraki faaliyetlerine yarınki akıllı telefon serisi ile başlayacak. Sadece internet üzerinden satılacak olan Blue Charm modelleri ile Meizu Xiaomi'ye rakip olacak. Blue Charm serisinde firmanın Flyme kullanıcı arayüzü yerine Jolla'nın Sailfish kullanıcı arayüzünün modifiye edilmiş halini kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca Blue Charm serisinin Ubuntu Mobile üzerinde çalışacağını belirtenler de mevcut. 

Bunun yanında Blue Charm markasının bir iştirak değil de sadece internet üzerinden satılan Meizu akıllı telefonlarına verilecek isim olduğu da belirtiliyor. Şimdilik bu konuda kesin bilgiler yok. Ancak yarın itibariyle detaylar netlik kazanacak.  

http://www.digitaltrends.com/mobile/meizu-launch-new-smartphone-brand-december-23-ready-battle-xiaomi/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Umarım internetten ucuza satmak için dandik modeller çıkarmazlar
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General. 4 yıl
Tr'ye daha gelecekler bu gidişle biraz zor gelir bunlar. Adamlar Çin'e yetiştiremiyor Dünya'ya nasıl açılacak.
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ouzqan 4 yıl
İyi bunlar kendi aralarında böyle çekişmeye devam etsinler bize yararı olur zararı olmaz .
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DaRKFoRCeS 4 yıl
jolla sailfish meego eski zamanları hatırladım. ekstra işletim sistemleri olsa çok güzel olur fakat 4. Bir işletim sistemi piyasaya yayılmadı. çinliler çalışıyor. meizu yu yakın zamanda görmek isterim.
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viper17 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

jolla sailfish meego eski zamanları hatırladım. ekstra işletim sistemleri olsa çok güzel olur fakat 4. Bir işletim sistemi piyasaya yayılmadı. çinliler çalışıyor. meizu yu yakın zamanda görmek isterim.

google zor rekabet ederken, diğerlerinin hiç şansı yok
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Tanıtsa da görsek yeni modelleri
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