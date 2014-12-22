Meizu da Xiaomi'nin karşısına kendi iştiraki ile çıkmaya hazırlanıyor





Xiaomi'nin sadece internet üzerinden satış yaparak büyük başarılara imza atması, Çin'de yeni bir akımın doğmasına sebep olmuş gibi görünüyor. Lenovo'nun Fancy Maker adındaki çevrimiçi satış yapacak yeni iştirakinin ardından Meizu'nun da benzer bir hazırlığı olduğu iddia edildi.





Meizu yarın itibariyle Blue Charm adında Full HD çözünürlüğe sahip yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Tanıtım materyallerinde ise No Blue şeklinde bir ifade kullanılıyor. Bunun yeni telefonları kastettiği zannediliyordu. Ancak gelen bilgiler Blue Charm adıyla Meizu'nun yeni bir iştirakini hayata geçireceği yönünde.





Blue Charm iştiraki faaliyetlerine yarınki akıllı telefon serisi ile başlayacak. Sadece internet üzerinden satılacak olan Blue Charm modelleri ile Meizu Xiaomi'ye rakip olacak. Blue Charm serisinde firmanın Flyme kullanıcı arayüzü yerine Jolla'nın Sailfish kullanıcı arayüzünün modifiye edilmiş halini kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca Blue Charm serisinin Ubuntu Mobile üzerinde çalışacağını belirtenler de mevcut.





Bunun yanında Blue Charm markasının bir iştirak değil de sadece internet üzerinden satılan Meizu akıllı telefonlarına verilecek isim olduğu da belirtiliyor. Şimdilik bu konuda kesin bilgiler yok. Ancak yarın itibariyle detaylar netlik kazanacak.

http://www.digitaltrends.com/mobile/meizu-launch-new-smartphone-brand-december-23-ready-battle-xiaomi/