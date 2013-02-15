Melek Yatırımcı kavramı ülkemizde de kanuni olarak resmiyet kazandı

ABD ve İngiltere gibi ülkelerde özellikle teknoloji alanında yeni girişimlerin desteklenmesini amaçlayan Melek yatırımcı kavramı, özellikle ekonomiye yaptığı olumlu katkılar nedeniyle, son dönemlerde devlet desteği almaya da başlayan bir alan durumunda. Ekonomik olarak destek bulmakta zorlanan ve gelecek vaad eden girişimlere finansal olarak el uzatan melek yatırımcılar sayesinde bugün Rovio, Pinterest, Instagram gibi pek çok başarılı girişimi internet ortamında görmekteyiz.





Ülkemizde de melek yatırımcı kapsamında çalışmalar yapan kişi ve gruplar olsa da henüz bunun bir kanuni dayanağı bulunmamaktaydı. Hazine Müsteşarlığı tarafından bir süredir üzerinde çalışılan yönetmelik taslağı nihayet kabul edildi ve melek yatırımcılığı tanımlayan ve devlet desteği sağlayan bireysel katılım sermayesi yönetmeliği bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.





Ülkemizde bundan böyle melek yatırımcı kavramı bireysel katılım yatırımcısı olarak değişti ve resmiyet kazandı. Bugüne kadar büyük sermayeli kuruluşlar yatırım yapabilirken, devlet desteği sayesinde bunların sayısı artacak.





Ülkemizde mali destek bulmakta zorlanan girişimlere kaynak sağlayacak olan yatırımcılar belirli şartlar altında yatırımcı lisansı aldıkları takdirde, yaptıkları yardımın yüzde 75'ini vergiden düşebilecek. Bu oran oldukça yüksek ve teşvik edici. Pek çok yurtdışı kaynakta bu oranın dünyanın en iyisi olduğu yorumları yapılmaya başlandı bile. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Bu lisansı almayan yatırımcılar, bireysel olarak katkı yapsa da devlet desteğinden faydalanamayacak.





Bireysel katılım yatırımcısı olabilmek için başvuru anında yıllık 200 bin TL gelir ve an itibariyle 1 milyon TL malvarlığı ibraz edilmek zorunda. Veya yönetmelikte aşağıdaki tam tanımı yapılan kişiler de lisans başvurusu yapabilecek:





1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,





2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,





3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,





4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan kişiler.





Katılım yatırımcı lisansları beş yıl süre ile verilecek ve bitiminde yine 5'er yıllık olarak uzatılabilecek.





Bireysel katılım yatırımcıları girişimlere mali olarak katkı yaptıktan sonra girişimlerin hisselerinde ve yönetim kurullarında söz sahibi olmaya başlıyor. Böylece başarılı girişimler, yatırımcılarına da büyük paralar kazandırabiliyor.





Bir girişimin yatırım alma şartı ise yıllık gelirinin 5 milyon TL'den az olması, en fazla 50 çalışanı olması, başka bir şirkete ait olmaması ve yatırımcı ile akrabalık ve menfaat ilişkisinin bulunmaması şeklinde sıralanıyor. Yani bağımsız ve küçük çaplı girişimlerin bu kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmasının önü açılmış oluyor. Ayrıca bu girişimler düzenli olarak mali tablolar ve raporlar hazırlayıp sunmakla da yükümlü oluyor.





Peki bu yönetmelik ile ülkemizde ne gibi gelişmeler yaşanacak. İlk etapta büyük değişiklikler görmek elbette mümkün değil. Ancak örnek vermek gerekirse uygulama mağazalarında Türk geliştiricilerin elinden çıkan pek çok başarılı uygulamaya rastlıyoruz. Geliştiricilerimiz yeterli destek bulamadıkları için uluslararası arenada başarılı olacak çapta uygulama yazamıyor ve genelde ülkemiz ile sınırlı kalıyor. İşte bireysel sermaye yatırımcıları sayesinde global olarak başarı yakalayacak uygulamalar görme şansına sahip olacağız. Bu da hem işgücü hem de devlete kazandırılacak vergi anlamında büyük önem taşıyor.





Vergiden yüzde 75 düşme konusu özellikle büyük holding ve firmalarımızı da bu alana yönlendirecektir.





Ülkemizde şu anda mali desteğe ihtiyaç duyan onlarca girişim var ve bu yönetmelik ile gerekli yatırımları alabilecekler. Ayrıca yeni girişim başlatacak kişilere de cesaret verecek. Dileriz teknoloji alanında bu yatırımların büyük faydası olur.









http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130215-2.htm