Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor

Bilim insanları meme kanserini ve kanserin metastazlarını yakından incelemek amacıyla hücre hattı çalışmaları yaptı. MDA-MB-231 adlı hat hemen hemen bütün meme kanseri araştırmalarında kullanılıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
1,9b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Araştırmacılar tıbbi sorunları daha erkenden tespit etmek ve hastalıkları bilimsel olarak araştırmayı kolaylaştırmak için genomik verilerden yararlanıyorlar. Michigan State University kurumundan araştırmacılar meme kanserinin yayımıyla savaşmak, savaş yolları için daha iyi araştırma modelleri geliştirmek ve potansiyel ilaçları test etmek amacıyla; büyük veri birikimi içerdiğine dair atıflar alan oldukça geniş bir veri havuzunu inceledi. Laboratuvar incelemelerinde en sık kullanılan yöntemler ise hastalarda tümör gelişimini modellemek amacıyla yapılan hücre kültürleri ile hücre hattıyla beraber hücre dizilerini içeren çalışmalar olarak belirtildi.
Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor
Araştırma Nature Communications dergisinde de yayımlandı.
Kanser hücrelerinin yayılması tıp dilinde metastaz olarak adlandırılıyor ve kanserlerle ilişkili ölümlerin majör sebebini oluşturuyor. Metastatik kanser gelişimi olan hastaların %90'a yakını ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bazı ilaçlar kanserlerin metastazını önleyebiliyor ancak kesin olarak küratif tedavi sağlayan ilaç sayısı az olmakla beraber bu ilaçlar bazı durumlarda kür sağlamayabiliyor.
Collage of Human Medicine kurumunda göre yapan ve araştırmanın yazarlarından Profesör Bin Chen; tümör örnekleri ile hücre hatları arasında bulunan farklılıkların, bu hücre hatlarının ne kadarının tümör iskeletini yakalayabildiğiyle ilgili çeşitli soruları beraberinde getirdiğini söyledi.
Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla araştırmanın baş yazarları Chen ve Ke Liu; The Cancer Genome Atlas, Cancer Cell Line Encyclopedia, Gene Expression Omnibus kaynaklarından ve Genotypes ve Phenotypes kaynaklarından oluşan veri kayıtlarından yararlanarak detaylı ve bütünleştirici bir analiz çalışması yaptı.
Chen genomik verilerden yararlanarak yeni kanser terapileri geliştirmenin araştırmanın nihai amacı olduğunu söyledi. Ayrıca oldukça pahalı deneylere para akıtmadan önce önceki araştırma modellerini değerlendirip genomik özelliğe dayalı ilaç testi için uygun olanı seçmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Araştırma ekibi yeni hücre hatları tespit etti

Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor
 
Verileri kullanarak araştırma yapan ekip laboratuvarlarda üretilen meme kanseri hatları ile metastatik meme kanserlerinin tümör örneklemeleri arasında kayda değer farklar yakaladı. MDA-MB-231 kod adlı kanser hücre hattı hemen hemen bütün meme kanseri araştırmalarında kullanılan hat olarak tanımlanıyor ve hastalardaki tümörlerin örnekleri ile bazı benzerlikler gösteriyor.
Chen sonuçların inanılmaz olduğunu, tümörlere benzeyen ve diğer özellikler ile birlikte araştırma için alternatif olarak daha iyi hatlar olarak düşünülebilecek diğer hücre hatları tespit ettiklerini söyledi. Oluşturdukları organoid modelin ise büyük oranla hasta örneklerini yansıttığı tespit edildi. Yeni geliştirdikleri teknoloji 3D doku kültürlerini kullanıyor ve tümörlerin nasıl oluştuğu ve büyüdüğü konusundaki karmaşıklıkları aydınlatacak gibi görünüyor.
Araştırmalara göre organoidler; orjinal tümörlerin yapısal ve genetik iskeletini bünyesinde barındırıyor. Bu buluşa karşın Chen ve Liu; hem organoidlerin hem de hücre hatlarının, vücudun farklı bölgelerinde bulunan tümörleri çevreleyen moleküler yapıyı yeterince modelleyemediğini söyledi. Ayrıca bu faktörleri bilmenin, bilim adamlarının sonuçları yorumlamalarına yardımcı olacağını ve bilim camiasını daha karmaşık araştırma modelleri geliştirmeye teşvik edeceğini ekledi.
Araştırmalarda elde edilen herhangi bir gelişme, meme kanseri olan insanlar için daha iyi tedavilerin keşfedilmesini ve tedavilerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.
https://medicalxpress.com/news/2019-05-big-breast-cancer.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek 3 hf. Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi 3 hf. Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı 3 hf. LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir 3 hf. Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme 3 hf. Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı 3 hf. Yapay zeka sizin yerinize kime oy vermeniz gerektiğine karar verebilir 3 hf. Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı 3 hf. LG’nin özel çipi yapay zekalı ev aletleri ve robotlara güç sunacak 3 hf. Popüler Asphalt serisi espor turnuvası oluyor 3 hf. Enigmata: Stellar War kule savuma ve RPG türlerini bir araya getiriyor 3 hf. Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var 3 hf. Twitter arama aracı sayesinde aşı karşıtlarıyla mücadele edecek 3 hf. Lenovo, Moto RAZR tanıtımı için bir hayranın videosunu izinsiz kullandı 3 hf. Meizu 16Xs görüldü 3 hf. Spotify’ın ilk donanımı karşınızda 3 hf. Skoda'nın elektrikli şehir otomobilinden ilk teaser geldi 3 hf. Göz kırpınca zaman duruyor 3 hf. BM Genel Sekreteri: ”Nükleer atık Pasifik Okyanusuna sızıyor olabilir!” 3 hf. Galaxy S10 tasarımlı Pixel 4 geliyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor Sonraki Ryzen 5 3400G ve Ryzen 3 3200G’nin frekansları sızdı 3 hf. 2021 sonuna kadar akıllı telefonların yarısında üçlü kamera sistemi olacak 3 hf. Yeni böcek casuslar kuruş büyüklüğünde 3 hf. Batman'i canlandıracak yeni aktör belli oldu (mu?) 3 hf. Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı 3 hf. Huawei Mate 20 X 5G resmi olarak tanıtıldı 3 hf. Eski model Mac'lerin, ZombieLoad tipi saldırılara karşı savunmasız olduğunu açıklandı 3 hf. Instagram'ın Keşfet bölümünde artık hikayeler de gösteriliyor 3 hf. İstediğimizi bulabildik mi? "Canon EOS 2000D değerlendirmesi" 3 hf. Oculus Quest için YouTube VR uygulaması onaylandı 3 hf. Redmi K20 AnTuTu’da performansıyla şaşırttı 3 hf. GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Haber başlığı yazabilen yapay zeka 3 hf. Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi 3 hf. Hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkabilir 3 hf. Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir 3 hf. Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti 3 hf. Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar 3 hf. TweetDeck güncellemesi ile GIF, anket ve emoji desteği geldi 3 hf. Google Translatotron sizin sesiniz olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim