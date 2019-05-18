Meme kanseri metastazları daha yakından anlaşılıyor

Araştırmacılar tıbbi sorunları daha erkenden tespit etmek ve hastalıkları bilimsel olarak araştırmayı kolaylaştırmak için genomik verilerden yararlanıyorlar. Michigan State University kurumundan araştırmacılar meme kanserinin yayımıyla savaşmak, savaş yolları için daha iyi araştırma modelleri geliştirmek ve potansiyel ilaçları test etmek amacıyla; büyük veri birikimi içerdiğine dair atıflar alan oldukça geniş bir veri havuzunu inceledi. Laboratuvar incelemelerinde en sık kullanılan yöntemler ise hastalarda tümör gelişimini modellemek amacıyla yapılan hücre kültürleri ile hücre hattıyla beraber hücre dizilerini içeren çalışmalar olarak belirtildi.

Araştırma Nature Communications dergisinde de yayımlandı.

Kanser hücrelerinin yayılması tıp dilinde metastaz olarak adlandırılıyor ve kanserlerle ilişkili ölümlerin majör sebebini oluşturuyor. Metastatik kanser gelişimi olan hastaların %90'a yakını ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bazı ilaçlar kanserlerin metastazını önleyebiliyor ancak kesin olarak küratif tedavi sağlayan ilaç sayısı az olmakla beraber bu ilaçlar bazı durumlarda kür sağlamayabiliyor.

Collage of Human Medicine kurumunda göre yapan ve araştırmanın yazarlarından Profesör Bin Chen; tümör örnekleri ile hücre hatları arasında bulunan farklılıkların, bu hücre hatlarının ne kadarının tümör iskeletini yakalayabildiğiyle ilgili çeşitli soruları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla araştırmanın baş yazarları Chen ve Ke Liu; The Cancer Genome Atlas, Cancer Cell Line Encyclopedia, Gene Expression Omnibus kaynaklarından ve Genotypes ve Phenotypes kaynaklarından oluşan veri kayıtlarından yararlanarak detaylı ve bütünleştirici bir analiz çalışması yaptı.

Chen genomik verilerden yararlanarak yeni kanser terapileri geliştirmenin araştırmanın nihai amacı olduğunu söyledi. Ayrıca oldukça pahalı deneylere para akıtmadan önce önceki araştırma modellerini değerlendirip genomik özelliğe dayalı ilaç testi için uygun olanı seçmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Araştırma ekibi yeni hücre hatları tespit etti

Verileri kullanarak araştırma yapan ekip laboratuvarlarda üretilen meme kanseri hatları ile metastatik meme kanserlerinin tümör örneklemeleri arasında kayda değer farklar yakaladı. MDA-MB-231 kod adlı kanser hücre hattı hemen hemen bütün meme kanseri araştırmalarında kullanılan hat olarak tanımlanıyor ve hastalardaki tümörlerin örnekleri ile bazı benzerlikler gösteriyor.

Chen sonuçların inanılmaz olduğunu, tümörlere benzeyen ve diğer özellikler ile birlikte araştırma için alternatif olarak daha iyi hatlar olarak düşünülebilecek diğer hücre hatları tespit ettiklerini söyledi. Oluşturdukları organoid modelin ise büyük oranla hasta örneklerini yansıttığı tespit edildi. Yeni geliştirdikleri teknoloji 3D doku kültürlerini kullanıyor ve tümörlerin nasıl oluştuğu ve büyüdüğü konusundaki karmaşıklıkları aydınlatacak gibi görünüyor.

Araştırmalara göre organoidler; orjinal tümörlerin yapısal ve genetik iskeletini bünyesinde barındırıyor. Bu buluşa karşın Chen ve Liu; hem organoidlerin hem de hücre hatlarının, vücudun farklı bölgelerinde bulunan tümörleri çevreleyen moleküler yapıyı yeterince modelleyemediğini söyledi. Ayrıca bu faktörleri bilmenin, bilim adamlarının sonuçları yorumlamalarına yardımcı olacağını ve bilim camiasını daha karmaşık araştırma modelleri geliştirmeye teşvik edeceğini ekledi.

https://medicalxpress.com/news/2019-05-big-breast-cancer.html