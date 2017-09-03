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Mercedes-AMG, Formula 1 teknolojisini yola getiriyor!

Mercedes-Benz, 14 Eylül'deki Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Mercedes-AMG One projesini tanıtacak. Otomobile dair teknik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Mercedes-AMG, Formula 1 teknolojisini yola getiriyor!
Gelişen teknolojiyle birlikte otomobil üreticileri, otomobillerin kullandığı yakıt türlerini değiştiriyor. Fosil kaynakların tükenme riskiyle birlikte doğayı daha az kirleten elektrikli motor teknolojileri otomobil üreticilerinin gözdesi olmuş durumda. Üreticiler otomobillerini üretirken artık hibrit seçeneğini de sunuyor. Hatta bazı firmalar birkaç yıl sonra benzin&dizel motorlu araç üretimini rafa kaldırmayı planlıyor.
Hibrit Supercar'ları daha önceden görmüştük ancak bu kadar egzotik bir araç ile ilk kez karşılaşıyoruz. Mercedes-Benz 14 Eylül'deki Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki "supersports showcar" bölümünde yeni bir Mercedes-AMG One projesini tanıtmayı planlıyor. 
İki kişilik bu spor otomobil showcar'da ilk defa en yeni Formula 1 hibrit teknolojisine yer verecek. Bu yüksek performanslı hibrit otomobil 1000 bg'den fazla motor gücü ve 350 km / saat'i aşan üst hızı ile fuara damga vuracak.  
Önceki bilgilerimize dayanarak otomobil, iki elektrikli motor ile F1 tabanlı 1.6-litrelik turbo V6'yı birleştirecek. 134HP motor ve turbo gecikmeyi en aza indiren 107HP motor ile beraber otomobilin yüksek hızlara ulaşması bekleniyor. Otomobil 1.000'in üzerinde kombine beygir gücüne ve ve 350 km / saat'i aşan üstün bir hız sözü veriyor ancak 24.9 km saf elektrik sürüş seçeneği sunacak. 

https://www.engadget.com/2017/09/02/mercedes-teases-hybrid-supercar-with-formula-1-tech/ Yorum Yaz
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ataince 2 yıl en beğenilen
1.6 motor olursa türkiyede iyi satar.
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V4LKyR 2 yıl
1.6 olması büyük avantaj, 1600 motor.
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nikienta 2 yıl
2 değil 3 elektrikli motoru olacak ve formula 1 ile birebir aynı olmayacak. F1 versiyonu elektrik motorların aynısını kullanmazlar, kullansalar bile ömrünü uzatmak için performansını önemli ölçüde kısarlar.
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KCS_54 2 yıl
Öyle yola gel
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alemburda34 2 yıl
Gecen tvde bir arabasinin incelemesini izledim inceleyen adam surus modunu performans+ yapmayin diyordu cunku zapdetmesi zor oluyormus :D
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ataince 2 yıl en beğenilen
1.6 motor olursa türkiyede iyi satar.
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sdc55 2 yıl
merakla bekleyeceğiz
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canguler917 2 yıl
içten yanmalı motor f1 den,hibrit aksamları değil.zaten f1 dekini birebir getiremezlerdi.mgu-k,h ne zaman cortlar belli olmazdı
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