Mercedes-AMG'nin sıradaki modeli Porsche Cayman'a rakip olabilir

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Geçtiğimiz ay düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mercedes-AMG GT dört kapılı coupe modelini tanıtan şirket vites küçültmüyor. Autocar’ın yaptığı habere göre, AMG patronu Tobias Moers yaptığı açıklamada yeni bir modelin sinyallerini verdi.

Mercedes-AMG GT ve GT dört kapılı coupe, daha önceki modellerden farklı olarak Mercedes-Benz modellerini baz almayan iki araç olarak karşımıza çıkıyor. Moers’in yaptığı son açıklamaya göre de bu ikili son olmayacak. AMG patronu şimdilik bu kısa açıklamayı yapmakla yetinse de, ortaya çıkacak yeni aracın Porsche Boxster ve Cayman modellerine doğrudan rakip olacak küçük ve daha erişilebilir bir spor otomobil olacağı iddia ediliyor.

Özel bir AMG SUV modeli gelmeyecek

Tobias Moers, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında ise özel bir AMG SUV modeliyle ilgili tüm kapıları kapadı. Böyle bir aracın söz konusu olmadığını belirten Moers, “Dört kapılı GT modeli için pazarda apaçık bir boşluk vardı. Ama şuanda pazara baktığımızda pek çok mükemmel AMG SUV türevi görüyoruz. Böyle bir araç üretip onlardan rol çalmanın da bir mantığı yok.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Performans markasının başında bulunan Moers’in yaptığı açıklamalar bu şekilde. Şuan düşünce aşamasında olan yeni modelin ne olacağı ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş netleşecektir. Boxter/Cayman ikilisine en yakın alternatif olarak Mercedes SLC 43 gösteriliyor. Ancak bir türlü başarı yakalayamadığı için böyle bir aracın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-amg-could-launch-cayman-rival-next-bespoke-model