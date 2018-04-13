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Mercedes-AMG'nin sıradaki modeli Porsche Cayman'a rakip olabilir

AMG patronu Tobias Moers, Autocar'a yaptığı açıklamada dört kapılı GT coupe'nin ardından yeni bir modelin gelebileceğini söyledi. Bu modelin doğrudan Porsche Cayman'a rakip olacağı düşünülüyor.
1 yıl
2,8b
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3
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes-AMG'nin sıradaki modeli Porsche Cayman'a rakip olabilir
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Geçtiğimiz ay düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mercedes-AMG GT dört kapılı coupe modelini tanıtan şirket vites küçültmüyor. Autocar’ın yaptığı habere göre, AMG patronu Tobias Moers yaptığı açıklamada yeni bir modelin sinyallerini verdi.

Mercedes-AMG GT ve GT dört kapılı coupe, daha önceki modellerden farklı olarak Mercedes-Benz modellerini baz almayan iki araç olarak karşımıza çıkıyor. Moers’in yaptığı son açıklamaya göre de bu ikili son olmayacak. AMG patronu şimdilik bu kısa açıklamayı yapmakla yetinse de, ortaya çıkacak yeni aracın Porsche Boxster ve Cayman modellerine doğrudan rakip olacak küçük ve daha erişilebilir bir spor otomobil olacağı iddia ediliyor.

Özel bir AMG SUV modeli gelmeyecek 

Tobias Moers, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın devamında ise özel bir AMG SUV modeliyle ilgili tüm kapıları kapadı. Böyle bir aracın söz konusu olmadığını belirten Moers, “Dört kapılı GT modeli için pazarda apaçık bir boşluk vardı. Ama şuanda pazara baktığımızda pek çok mükemmel AMG SUV türevi görüyoruz. Böyle bir araç üretip onlardan rol çalmanın da bir mantığı yok.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Performans markasının başında bulunan Moers’in yaptığı açıklamalar bu şekilde. Şuan düşünce aşamasında olan yeni modelin ne olacağı ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş netleşecektir. Boxter/Cayman ikilisine en yakın alternatif olarak Mercedes SLC 43 gösteriliyor. Ancak bir türlü başarı yakalayamadığı için böyle bir aracın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-amg-could-launch-cayman-rival-next-bespoke-model Yorum Yaz
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Arkadaş Kagoo'sundan (Citan) tut, Pickup'ına kadar girmediği sınıf kalmadı. B.kunu çıkardı Mercedes artık.
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esmerbuyucu 1 yıl
O iğrenç ızgaralar...
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esmerbuyucu 1 yıl
O iğrenç ızgaralar...
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Nightmare70 1 yıl en beğenilen
Arkadaş Kagoo'sundan (Citan) tut, Pickup'ına kadar girmediği sınıf kalmadı. B.kunu çıkardı Mercedes artık.
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haberelectro 1 yıl
Yeter ama herkesin cigerini soktunuz
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