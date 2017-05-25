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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'e elektrikli otomobiller için yeni batarya tesisi

Mercedes-Benz’in sahibi olan Alman otomobil üreticisi Daimler, elektrikli araçlara batarya tedariki sağlayacak 80.000 metrekarelik batarya üretim tesisini tanıttı.
2 yıl
3,6b
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandıran ve 2025 yılına kadar en az altı adet elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini duyuran Mercedes-Benz’in üretmeyi planladığı bu araçlar için batarya çalışmaları da başlamış durumda. Mercedes-Benz elektrikli otomobillerin batarya tedariki için geçtiğimiz yıl Güney Koreli batarya üreticisi SK Innovation ile anlaşma imzalamış olsa da Mercedes-Benz’in sahibi Daimler AG, yerel üretim için yeni bir batarya tesisi duyurdu.

''Bataryaların Yerli Üretim Olması Önemli''

Almanya’nın Kemenz şehrinde açılan batarya üretim tesisinde üretim ve lojistik çalışmaları için toplamda 80.000 metrekarelik alan ayrıldı. Önümüzdeki yıl haziran ayından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlamas planlanan tesisin 2020 yılına kadar 1000’den fazla çalışanı olacağı bildirildi. Mercedes’in elektrikli otomobil hamleleri için bataryaların yerli üretim olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan şirketin yönetim kurulu üyesi Markus Schäfer, bu sayede global pazarda talepleri karşılayabileceklerini ve hizmet sunabileceklerini dile getirdi.

Tesisin şirket adına bir diğer önemli noktası ise çevreye duyarlı olması. Karbon nötr özeliğine yani atmosfere yaydığı karbondioksit miktarı ile aynı miktarda karbondioskiti ortadan kaldırma yeteneğine sahip olan tesis güneş enerjisinden güç alacak ve birleşik ısı ve güç sistemiyle enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Alternatif enerji üretiminde zorlanan şirket yine de fabrikalardaki enerji dönüşümünü sağlayabilmek adına Vivint Solar şirketine yatırım yapıp şirketten destek alıyor.

Tesla ile Bağlarını Koparabilir

Mercedes’in kendi batarya üretim tesislerine sahip olmasının bir diğer önemli avantajı ise elektrikli otomobil pazarında öne çıkan Tesla ile rekabeti sürdürebilmesi olacak. Halihazırda Tesla’dan da batarya ve güç aktarımı ekipmanları tedarik eden şirket böylece Tesla ve diğer batarya üreticilerine harcadığı parayı kendi üretim ağına kaydırabilecek.

Önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli otomobiller için toplamda 11 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan Mercedes’e yeni üretim tesisin maaliyeti ise yaklaşık 560 milyon dolar olacak.


https://www.engadget.com/2017/05/23/daimler-bets-big-on-luxury-evs-with-new-battery-plant/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Eğer avrupalılar bu işe adam akıllı adım atmazlarsa TESLA bir gün hepsini devirecek...
2 Yanıt Yanıtla +12
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kadirirdem 2 yıl
Güzel güzel yapsınlar rekabet ortamı olsun.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Son zamanlarda elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandıran ve 2025 yılına kadar en az altı adet elektrikli otomobil modelini piyasaya süreceğini duyuran Mercedes-Benz’in üretmeyi planladığı bu araçlar için batarya çalışmaları da başlamış durumda. Mercedes-Benz elektrikli otomobillerin batarya tedariki için geçtiğimiz yıl Güney Koreli batarya üreticisi SK Innovation ile anlaşma imzalamış olsa da Mercedes-Benz’in sahibi Daimler AG, yerel üretim için yeni bir batarya tesisi duyurdu.

''Bataryaların Yerli Üretim Olması Önemli''
Almanya’nın Kemenz şehrinde açılan batarya üretim tesisinde üretim ve lojistik çalışmaları için toplamda 80.000 metrekarelik alan ayrıldı. Önümüzdeki yıl haziran ayından itibaren tam kapasiteyle çalışmaya başlamas planlanan tesisin 2020 yılına kadar 1000’den fazla çalışanı olacağı bildirildi. Mercedes’in elektrikli otomobil hamleleri için bataryaların yerli üretim olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan şirketin yönetim kurulu üyesi Markus Schäfer, bu sayede global pazarda talepleri karşılayabileceklerini ve hizmet sunabileceklerini dile getirdi.

Tesisin şirket adına bir diğer önemli noktası ise çevreye duyarlı olması. Karbon nötr özeliğine yani atmosfere yaydığı karbondioksit miktarı ile aynı miktarda karbondioskiti ortadan kaldırma yeteneğine sahip olan tesis güneş enerjisinden güç alacak ve birleşik ısı ve güç sistemiyle enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Alternatif enerji üretiminde zorlanan şirket yine de fabrikalardaki enerji dönüşümünü sağlayabilmek adına Vivint Solar şirketine yatırım yapıp şirketten destek alıyor.

Tesla ile Bağlarını Koparabilir
Mercedes’in kendi batarya üretim tesislerine sahip olmasının bir diğer önemli avantajı ise elektrikli otomobil pazarında öne çıkan Tesla ile rekabeti sürdürebilmesi olacak. Halihazırda Tesla’dan da batarya ve güç aktarımı ekipmanları tedarik eden şirket böylece Tesla ve diğer batarya üreticilerine harcadığı parayı kendi üretim ağına kaydırabilecek.
- Her konuda olduğu gibi bu konudada mercedes 1. olarak kapak attı kendisini gelecek için garantiye almak...
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axaxa 2 yıl
Valla önlemlerini alıyorlar işte tek tek
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haberelectro 2 yıl
Bu markanın emisyon hilesi yaptığına inanan var mı
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sniper23 2 yıl
Yalnız haberin Mercedes baskınının ardından çıkması ilginç değil mi ?
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haberelectro 2 yıl sniper23
Ondan önce çıktı. Bunlar yeni yayınlamış.
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AlicanNalbat 2 yıl en beğenilen
Eğer avrupalılar bu işe adam akıllı adım atmazlarsa TESLA bir gün hepsini devirecek...
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haberelectro 2 yıl AlicanNalbat
AlicanNalbat
Eğer avrupalılar bu işe adam akıllı adım atmazlarsa TESLA bir gün hepsini devirecek...

Teslanın onları devirebilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım.
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