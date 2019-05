Mercedes yeni V6 ve V8 motorlarında hem performansı hem de yakıt tasarrufunu arttırıyor

Petrol maliyetlerinin sürekli artması ve konvansiyonel yakıt türleri için kaynakların her geçen gün biraz daha azalması, alternatif teknolojilere olan ihtiyacı arttırıyor. İlk örnekleri ülkemizde de satışa sunulan hibrit otomobillerin, değişimin bir parçası olduğu ve sadece elektrikle çalışan otomobillere geçiş sürecinde köprü vazifesi gördüğü biliniyor. Hatta bugün Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi süper-spor otomobil üreticilerinin hibrit tasarımlara olan ilgileri de endüstriyel sır olmaktan çıkmış durumda. Tabi tek alternatif elektrik motorlu araçlar değil elbette. Önde gelen otomobil üreticileri, hidrojenle çalışan ve yakıt hücresi kullanan alternatif teknolojiler için yoğun mesai harcıyorlar. Bu yöndeki çalışmalara öncülük eden üreticiler aynı zamanda geleneksel motor tasarımlarında verimliliği arttırmanın yollarını da arıyorlar. İşte o üreticilerden biri olan Almanya merkezli Mercedes, yeni teknolojilerle donattığı, yüksek verimli V6 ve V8 motorlarını tanıttı.

Mercedes, turboşarj, direkt enjeksiyon ve dur-kalk sistemiyle hem performans hem de yakıt tasarrufunda artış sağlıyor

Alman otomobil devi Mercedes, bir süre önce pazara sunduğu C 180K Blue Efficiency modeliyle yakıt tasarrufu üzerinde yaptığı çalışmaların yol otomobillerine yansımasını gözler önüne sermişti. Bizimki gibi hem yakıt maliyetlerinin yüksek olduğu hem de vergilendirmenin motor hacmine göre yapıldığı ülkeler için geliştirilen 156 beygir gücündeki 1.6 litre motoruyla C 180K Blue Efficiency, dikkat çekmeyi başarmıştı. Zira bu model kullanılmadığında devre dışı kalan direksiyon pompası ve sürtünmeyi azaltan lastikleri sayesinde %10'a varan ekstra yakıt tasarruf sağlayabiliyordu. Yakıt kullanım verimliliğini her sınıftaki otomobilinde daha ileri taşımak isteyen Mercedes, iki yeni motor hazırladı. Daha çok üst seviye otomobilleri hedef alan 6 ve 8 silindirli yeni motorların, turboşarj, dur-kalk teknolojisi ve geliştirilmiş doğrudan enjeksiyon sistemi sayesinde mevcut motorlara göre ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağladığı ve karbondioksit salınımı düşürerek daha çevreci oldukları bildirilmekte.

Mercedes'in yeni motorlarından ilki 3.5 litre hacmindeki V6. 6 silindirli olan V tipi yeni motor, C350 ve ML350 gibi farklı modellerde kullanılan motorun yeni bir türevi. 306 beygir gücünde olan ve 370nm tork üreten yeni motor, 268 beygir ve 350nm tork yaratan bir önceki versiyona göre performans çıtasını ciddi anlamda yukarı taşıyor. Sunulan ekstra 38 beygir ve 20nm daha fazla torka rağmen yakıt sarfiyatının %24 oranında azaltıldığı (Mercedes S350'nin verilerine dayanarak) açıklanıyor ki artan performansa rağmen 1/4'lük yakıt tasarrufu oldukça ciddi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Mercedes tarafından hazırlanan diğer motor ise çift tubo beslemeyle donatılan, 4.7 litre hacmindeki yeni V8. Mercedes'in üst sınıfta yer alan sportmen modellerinden CL ve SL serisinde kullanılması beklenen yeni motor, 435 beygir ve 700nm tork ile performansı hakkında önemli ipuçları veriyor. Yeni motordaki gelişimi belirgin kılmak için firmanın 5.5 litre hacmindeki V8 motoruyla karşılaştırma yapabiliriz.

Mercedes'in yeni V6 motoru

Açıklanan bilgilere göre 382 beygir ve 530nm tork sağlayan 5.5 litrelik motor, performans açısından çift turbolu yeni V8'in ciddi şekilde gerisinde kalıyor. İşte bu noktada turboşarj teknolojisini öne çıkaran Mercedes, artan performansa rağmen yakıt tasarrufunda %22 gelişim kaydettiğini belirtiyor. Endüstriyel kaynaklara göre V8 motordaki ciddi gelişim turboşarj ve direkt enjeksiyon teknolojilerine, hem V6 hem de V8 motordaki gelişim ise dur-kalk sistemine bağlanıyor. Yeni nesil otomobillerde sık sık karşımıza çıkan dur-kalk sistemine de ayrıca değinmekte fayda var. Çalışma prensibi açısından üreticilerin kullandığı sistemlere göre bazı farklılıklar gösterse de bu teknolojinin arkasında yatan temel düşünce aynı; araç durduğunda ya da vites boşa alındığında motorun durdurulması ve yakıt tasarrufu sağlanması. Araç statik haldeyken motorun durdurulmasıyla elde edilen yakıt tasarrufu ve emisyon değerlerindeki kazanım, bugün daha fazla sayıda üreticinin bu sistemi kullanmasını sağlıyor.

Mercedes'in yeni V8 motoru

Dur-Kalk sistemiyle ilgili olarak üzerinde durulan en önemli noktalardan biri de kendini kapatan motorun ne kadar sürede yeniden işlerlik kazanacağı. Kullanılan sistemler farklılık gösterse bile bu noktada Mazda'nın açıkladığı rakamlar dikkat çekici olabilir. Zira Japon firmanın yayınladığı bilgilere göre, i-Stop adını verdikleri akıllı sistem ile aracın yeniden çalışması sadece 0.35 saniye de gerçekleşebiliyor. Açıklanan bilgilere göre Mercedes, yeni V8 motorunu S serisi ultra-lüks sedanlarında ve CL serisi spor modellerinde, V6 motorunu ise kendi ürün gamı içerisindeki görece daha ekonomik araçlarında kullanacak. Turboşarj, direkt enjeksiyon ve dur-kalk sistemleriyle daha yüksek performansı, %20'nin üzerinde daha düşük yakıt sarfiyatıyla sunan Mercedes'le birlikte diğer firmaların da yüksek verimlilik için turboşarjlı motor çalışmaları sürüyor. Ford, geliştirdiği EcoBoost teknolojisiyle 4 silindirli bir motordan 6 silindirli, 3 silindirli bir motordan da 4 silindirli motor performansı elde ettiğini söylüyor.