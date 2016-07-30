Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck

Avrupa'lı otomotiv üreticileri yeşil enerjili araçlara yatırımlarını her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Hafta başında Audi 3 yeni elektrikli modelini duyuran Audi sonrası Porsche firması Mission E'yi hayata geçirmek için işe alacağı kişi sayısını 1400'e çıkardığını duyurmuştu. Bir yeni haber de Daimler'den geldi, diğer firmaların aksine firmadan ticari odaklı bir duyuru geldi. İlk fosil yakıtla çalışmayan ufak kamyon modeli Mercedes-Benz Urban eTruck duyuruldu.

Diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi oldukça sessiz çalışan araç 26 ton yük taşıma kapasitesine sahip. İlk elektrikli büyük araç konsepti olan model geçtiğimiz hafta duyurulan Tesla'nın üzerinde çalıştığı araç projesini de bu konuda geride bırakmış durumda. Büyük araçların uzun mesafelerde kullanıldığını göz önüne aldığımızda 200km menzile sahip araç bu konuda biraz zayıf kalıyor. Ancak adında geçen "Urban" (kentsel) kelimesinden anlaşılacağı üzere model şehir içinde sessiz ve çevre dostu yük taşıma işlerine yönelik geliştirilmiş durumda.

Düzenlenen basın toplantısında aracın önümüzdeki 2020 yılından önce piyasada olması planlanmadığı belirtilirken, o yıla kadar gerçekleşecek teknolojik gelişmelerle batarya maliyetinin 2.5 kat oranında daha da ucuzlayacağı ve verimliliğin daha da artacağı söyleniyor.

https://www.engadget.com/2016/07/27/mercedes-unveils-worlds-first-completely-electric-semi-truck/