Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck

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Avrupa'lı otomotiv üreticileri yeşil enerjili araçlara yatırımlarını her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Hafta başında Audi 3 yeni elektrikli modelini duyuran Audi sonrası Porsche firması Mission E'yi hayata geçirmek için işe alacağı kişi sayısını 1400'e çıkardığını duyurmuştu. Bir yeni haber de Daimler'den geldi, diğer firmaların aksine firmadan ticari odaklı bir duyuru geldi. İlk fosil yakıtla çalışmayan ufak kamyon modeli Mercedes-Benz Urban eTruck duyuruldu.
Diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi oldukça sessiz çalışan araç 26 ton yük taşıma kapasitesine sahip. İlk elektrikli büyük araç konsepti olan model geçtiğimiz hafta duyurulan Tesla'nın üzerinde çalıştığı araç projesini de bu konuda geride bırakmış durumda. Büyük araçların uzun mesafelerde kullanıldığını göz önüne aldığımızda 200km menzile sahip araç bu konuda biraz zayıf kalıyor. Ancak adında geçen "Urban" (kentsel) kelimesinden anlaşılacağı üzere model şehir içinde sessiz ve çevre dostu yük taşıma işlerine yönelik geliştirilmiş durumda.
Düzenlenen basın toplantısında aracın önümüzdeki 2020 yılından önce piyasada olması planlanmadığı belirtilirken, o yıla kadar gerçekleşecek teknolojik gelişmelerle batarya maliyetinin 2.5 kat oranında daha da ucuzlayacağı ve verimliliğin daha da artacağı söyleniyor.
https://www.engadget.com/2016/07/27/mercedes-unveils-worlds-first-completely-electric-semi-truck/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Var. Yanlış hatırlamıyorsam kalkınma anında nominal akımın yaklaşık 3 katı kadar akım çekiyordu. Yani dur kalk onlar için de bir sorun ancak bu durum anlık olduğu için ve verimlilikleri zaten çok yüksek olduğu için göz ardı edilecek bir şey.
Bu arada bu kamyonlar en basitinden şu anki çöp kamyonlarının yerini alabilir. Biz de gece vakti kamyon gürültüsünden rahatsız olmayız. Atego gibi küçük modelleri de şehir içi taşımacılıkta -kargo vs- kullanılır, şehir içinde hem gürültü azalır hem de havası bir nebze olsun daha az kirlenir.
Rejeneratif frenleme muhtemelen olacağından ortalama 200 km dir
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