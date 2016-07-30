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Mercedes'ten dünyanın ilk elektrikli kamyonu: Urban eTruck

Mercedes-Benz yaptığı basın toplantısıyla dünyanın ilk tamamen elektrikli kamyonu Urban eTruck'ı duyurdu. 26 ton yük taşıyabilen kamyon 200 km menzille şehir içi kullanıma yönelik geliştirilmiş.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avrupa'lı otomotiv üreticileri yeşil enerjili araçlara yatırımlarını her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor. Hafta başında Audi 3 yeni elektrikli modelini duyuran Audi sonrası Porsche firması Mission E'yi hayata geçirmek için işe alacağı kişi sayısını 1400'e çıkardığını duyurmuştu. Bir yeni haber de Daimler'den geldi, diğer firmaların aksine firmadan ticari odaklı bir duyuru geldi. İlk fosil yakıtla çalışmayan ufak kamyon modeli Mercedes-Benz Urban eTruck duyuruldu.
Diğer elektrikli araçlarda olduğu gibi oldukça sessiz çalışan araç 26 ton yük taşıma kapasitesine sahip. İlk elektrikli büyük araç konsepti olan model geçtiğimiz hafta duyurulan Tesla'nın üzerinde çalıştığı araç projesini de bu konuda geride bırakmış durumda. Büyük araçların uzun mesafelerde kullanıldığını göz önüne aldığımızda 200km menzile sahip araç bu konuda biraz zayıf kalıyor. Ancak adında geçen "Urban" (kentsel) kelimesinden anlaşılacağı üzere model şehir içinde sessiz ve çevre dostu yük taşıma işlerine yönelik geliştirilmiş durumda.
Düzenlenen basın toplantısında aracın önümüzdeki 2020 yılından önce piyasada olması planlanmadığı belirtilirken, o yıla kadar gerçekleşecek teknolojik gelişmelerle batarya maliyetinin 2.5 kat oranında daha da ucuzlayacağı ve verimliliğin daha da artacağı söyleniyor.

https://www.engadget.com/2016/07/27/mercedes-unveils-worlds-first-completely-electric-semi-truck/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl en beğenilen
bu gelişmelerin paralel güzelliği her aşamada arab 'ın düdüğünün biraz daha kısılması.
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napolyon94 3 yıl
Euro Truck Simulater 2 ye update ile bekliyoruz efenim
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hazarRS 3 yıl
en iyi ihtimalde 200km menzildir bence. Yüklüyken trafikte vs çok daha düşük olacaktır menzili.
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unifiedquarks 3 yıl
barajlarda kullanılan o devasa kamyonların neredeyse tamamı zaten elektrikli.. Elektik ihtiyacını karşılamak için üzerlerinde 600-1000 beygirlik dizel jeneratörler bulunuyor...
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atilasat 3 yıl
aslında kamyonda batarya koyacak çok yer var. niye 200 km nenzil ki acaba?
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frt-_-ctn 3 yıl
Kendisi pillerle kaç ton olur acaba? 26 ton kapasitesinin sebebi gücü değil tekerler gibi duruyor. Piyasada aynı teker sayısına sahip kamyonların da yük sınırı 26 ton çünkü.
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12 Angry Men 3 yıl
Bildiğim kadarıyla trafiğin şarja ekstra etkisi yok.
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eAkman 3 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Bildiğim kadarıyla trafiğin şarja ekstra etkisi yok.


Var. Yanlış hatırlamıyorsam kalkınma anında nominal akımın yaklaşık 3 katı kadar akım çekiyordu. Yani dur kalk onlar için de bir sorun ancak bu durum anlık olduğu için ve verimlilikleri zaten çok yüksek olduğu için göz ardı edilecek bir şey.


Bu arada bu kamyonlar en basitinden şu anki çöp kamyonlarının yerini alabilir. Biz de gece vakti kamyon gürültüsünden rahatsız olmayız. Atego gibi küçük modelleri de şehir içi taşımacılıkta -kargo vs- kullanılır, şehir içinde hem gürültü azalır hem de havası bir nebze olsun daha az kirlenir.
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AMDR 3 yıl
Kasasına ekstra batarya eklenebilir bence.Belirli bir alanı işgal eder ancak kamyon,tır için pek önemli değil.
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napolyon94 3 yıl
Euro Truck Simulater 2 ye update ile bekliyoruz efenim
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hazarRS 3 yıl
en iyi ihtimalde 200km menzildir bence. Yüklüyken trafikte vs çok daha düşük olacaktır menzili.
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neo01470 3 yıl hazarRS
hazarRS
en iyi ihtimalde 200km menzildir bence. Yüklüyken trafikte vs çok daha düşük olacaktır menzili.

Rejeneratif frenleme muhtemelen olacağından ortalama 200 km dir
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kadirirdem 3 yıl
normal arabalara da bekliyoruz bu özellikleri...
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JoeyBane 3 yıl
sunu surmek ayri bi zevk
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arel.gr 3 yıl
bu gelişmelerin paralel güzelliği her aşamada arab 'ın düdüğünün biraz daha kısılması.
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Atılgan oo 3 yıl
kullanisli olabilmesi icin ya bataryalarin mobil olmasi gerekir ya da sarj suresi en fazla yarim saat olmali.
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