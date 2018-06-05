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Metin2 Pvp serverler hakkında genel bilgiler

Ülkemizde önemli bir yere sahip Metin2'nin bugün hala oynayanları var. Bu oyuncular genellikle PVP serververları oynamaya tercih ediyor. Peki bu Metin2 pvp server nedir?
11 ay
1,7b
1
6
Oyunlar
Advertorial
Advertorial
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Her ne kadar basit oyunlar kategorisine girse de metin2 pvp oyunu çok sık oynanması nedeniyle oldukça popüler bir oyundur. Öyle ki, oyun severler yıllardır bu oyundan hiç vazgeçmemiş, hatta yeni arkadaş grupları oluşturulmasına bu oyun zemin hazırlamıştır. Çünkü üst levellerde oyunu geçmek oldukça zor bir hal almakta ve arkadaş gruplarıyla birlikte oynandığında büyük avantajlar sağlamaktadır. Örneğin oyunda gruplar halinde kule yapmak ya da taş kesmek oyunun serverları tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Serverlar tarafından verilen hediyelerle karakterlere farklı özellikler, savaş için enerji ve güç, farklı özellikteki kıyafetler satın alınabilmekte, level atlama bu anlamda daha da kolaylaşmaktadır. 2013 yılında yapılan çalışmalar sonucunda küçük serverlardaki oyuncular büyük serverlara aktarılmış ve bu sayede oyun çok daha eğlenceli bir hal almıştır.

Oyunda Nasıl Kullanıcı Olunur?

Metin2 pvp oyununu oynayabilmek için bir üyelik açmak, üyelik için de mail adresine sahip olmak yeterli olmaktadır. Üye olurken bulunulan serverda olmayan bir kullanıcı adı kullanmak şart koşulmaktadır. Oyunda elinizdeki karakteri güçlendirmek için level atlamak şarttır. Level atlamak için de oldukça çaba harcamak gerekmektedir. Level atladıkça sadece oyunda ileri seviyeye geçilmemekte, aynı zamanda karakter zamanla yenilmez özelliklere sahip olmaktadır. Bu nedenle elindeki karakteri güçlendirmek için gece gündüz oyunu oynayanların yanında bunun için sisteme para ödeyenler de bulunmaktadır. Metin2 çılgınlığı bu şekilde her geçen gün daha farklı boyutlara kavuşmaktadır.



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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay en beğenilen
aga nabıyonuz siz
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apodur 11 ay
şakamısın kendimizi zar zor kurtardık
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DaddyU 11 ay
Uyuşturucu=Metin2
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splinterfalcon4798 11 ay
napim
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Kulak Misafiri 11 ay
Bu oyun yaşıyor mu yau
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Barni Moloztaş 11 ay
Bune knki
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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay en beğenilen
aga nabıyonuz siz
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