MIMOBOT koleksiyonu Star Wars'ın 8. serisi ile genişliyor

Ünlü animasyon ve sinema kahramanlarını USB bellek temalarında kullanarak popüler olmayı başaran Mimoco firması, MIMOBOT ailesini yeni modellerle genişletiyor.





Aileye son olarak Star Wars filminin 8. seri karakterleri eklendi. Eklenen karakterler Jabba the Hutt, Slave Leia, Jedi Luke ve Admiral Ackbar oldu. Jedi Luke temasında robot eli de kullanılmış.





Modeller 8GB/16GB/32GB/64GB şeklinde kapasitelere sahip. Fiyatları ise sırasıyla 20$/30$/40$/70$ şeklinde.





Seride özel üretim Biker Scout modeli de bulunuyor. San Diego Comic-con 2012 anısına üretilen model 1000 adetle sınırlı ve mail yoluyla başvuru yapmak gerekiyor.





Flash disklerin içerisinde ek olarak filme ait ikonlar, avatarlar, duvar kağıtları ve diskleri her çıkarıp taktığınızda özel sesler üreten Mimobyte ses yazılımı da sunuluyor.





Ürünler bazı Asya, Avrupa ve Amerika ülkelerinde satışa sunuldu.





http://blog.mimoco.com/?p=3806