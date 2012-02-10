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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIUI Android 4.0 alfa sürümü Kindle Fire üzerinde çalıştırıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişiselleştirilmiş Android ROM geliştiricileri arasındaki en popüler gruplardan MIUI geçen yıl başladığı Android 4.0 sürecinde önemli bir mesafe kaydetti.

Forumlarda paylaşılan bilgilere göre MIUI ICS alfa sürümü Kindle Fire üzerinde başarıyla çalıştırıldı. Sürüm standart ICS versiyonunun çoğu fonksiyonunu başarıyla çalıştırırken, popüler temalarını ve arayüz geliştirmelerini de kullanıcılarına sunuyor. Daha önce alfa öncesi bir versiyon Kindle Fire için yayınlanmıştı ancak bu kadar operasyonel değildi.

Erken sürüm olduğu için bazı ufak tefek hatalar var. USB tethering ve statik duvar kağıdı bunlardan bazıları.

Paylaşılan videoda Kindle Fire üzerindeki MIUI ICS sürümünün oldukça akıcı çalıştığı görülüyor. Kindle Fire için CyanogenMod ekibi de kendi ICS sürümünü hazırlıyor ancak MIUI biraz daha ilgi çekecek gibi görünüyor.

Kindle Fire temelde Android işletim sistemini barındırsa da üzerinde Amazon'un kendi yazılımı olan Kindle OS çalışıyor. Kindle Fire resmi olarak güncelleme yapsa bile kullanıcılara Kindle OS üzerindeki değişiklikler yansıyacak. Bu bakımdan Kindle Fire sahipleri de CM veya MIUI ROM'larını daha çok tercih ediyor.



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BlessedSoul 7 yıl
Launcherı tabletler için uyarlamaları lazım tabii, bu hâliyle kötü.
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By_Rdv 7 yıl
Miuiyi gerçekten bu işi biliyor bir de romları çok narin olmasa iyi olur ( stable 2.2.1 hariç) denediğim stable versiyonlarda her gün hata alıyordum ama som çıkardıkları gingerbread üstüne yazılmış miui 2.2.1 ile bunun da önüne geçmişler.. görsellik olarak her yeri ayrı ayrı özelleştirme zevki de bir başka
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E_Aydin35 7 yıl
Operasyonel bir şekilde yapılmış.. Güzel:P :)
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BuYaZ 7 yıl
Huawei İdeos X5 e Bekliyoruz
Miui For Ever
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