Microsoft Contiuum yeni donanım gerektirecek

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi içerisinde en güvendiği ve otoritelerden de tam not alan özelliği şüphesiz Continuum olacak. BUILD 2015 konferansında da üzerinde durulan Continuum, Windows Phone telefonunuzu bir bilgisayara çevirmenize imkan tanıyacak.





Motorola WebTop projesinden hatırlayacağımız üzere Windows 10 mobil çalıştıran bir akıllı telefonu monitör ve klavye/fare setine bağladığınız zaman bir PC kullanıyor gibi uygulamaları büyük ekranda çalıştırabiliyor ve çeşitli fonksiyonları yerine getirebiliyorsunuz.





Windows 10 ile birlikte uygulamaların kendisini ekran çözünürlüğüne göre ayarlayan evrensel bir yapıya kavuşması Continuum özelliğinin en büyük destekçisi konumundaydı zira bu özelliğin herhangi bir ek donanım gerektirmeden yazılımsal olarak tüm Windows 10 akıllı telefonlarda çalışacağı yorumları yapılmıştı. Bu bakımdan Webtop gibi uyumlu aksesuar gerektiren projelerin de bir adım önüne geçmişti.





Ancak son günlerde Microsoft yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre Continuum için özel bir donanım gerekecek. Bu donanım kim tarafından üretilecek ve yongasetine mi entegre gelecek bunlar henüz bilinmiyor. Donanım gereksinimi nedeniyle aslında Continuum özelliği az önce bahsettiğimiz avantajını da kaybetmiş olacak.





Windows 10 işletim sisteminin Windows Phone 8.1 çalıştıran cihazlara güncelleme olarak verilmesi bekleniyor. Ancak özel donanım nedeniyle bu cihazlarda Continuum desteği olmayacak gibi görünüyor. Şu an için Microsoft'un Windows 10 Ready adı altında piyasaya sürdüğü Lumia cihazlarında bu desteğin olabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu özel donanım konusunun netlik kazanması bekleniyor. Ancak Continuum PC sürümünün herhangi bir donanım gerektirmeyeceği belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/microsoft-confirms-once-again-that-new-hardware-is-needed-for-continuum-for-phones/