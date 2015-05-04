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Microsoft Contiuum yeni donanım gerektirecek

4 yıl
4,8b
1
37
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Contiuum yeni donanım gerektirecek

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi içerisinde en güvendiği ve otoritelerden de tam not alan özelliği şüphesiz Continuum olacak. BUILD 2015 konferansında da üzerinde durulan Continuum, Windows Phone telefonunuzu bir bilgisayara çevirmenize imkan tanıyacak. 

Motorola WebTop projesinden hatırlayacağımız üzere Windows 10 mobil çalıştıran bir akıllı telefonu monitör ve klavye/fare setine bağladığınız zaman bir PC kullanıyor gibi uygulamaları büyük ekranda çalıştırabiliyor ve çeşitli fonksiyonları yerine getirebiliyorsunuz. 

Windows 10 ile birlikte uygulamaların kendisini ekran çözünürlüğüne göre ayarlayan evrensel bir yapıya kavuşması Continuum özelliğinin en büyük destekçisi konumundaydı zira bu özelliğin herhangi bir ek donanım gerektirmeden yazılımsal olarak tüm Windows 10 akıllı telefonlarda çalışacağı yorumları yapılmıştı. Bu bakımdan Webtop gibi uyumlu aksesuar gerektiren projelerin de bir adım önüne geçmişti. 

Ancak son günlerde Microsoft yöneticileri tarafından yapılan açıklamalara göre Continuum için özel bir donanım gerekecek. Bu donanım kim tarafından üretilecek ve yongasetine mi entegre gelecek bunlar henüz bilinmiyor. Donanım gereksinimi nedeniyle aslında Continuum özelliği az önce bahsettiğimiz avantajını da kaybetmiş olacak. 

Windows 10 işletim sisteminin Windows Phone 8.1 çalıştıran cihazlara güncelleme olarak verilmesi bekleniyor. Ancak özel donanım nedeniyle bu cihazlarda Continuum desteği olmayacak gibi görünüyor. Şu an için Microsoft'un Windows 10 Ready adı altında piyasaya sürdüğü Lumia cihazlarında bu desteğin olabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki aylarda bu özel donanım konusunun netlik kazanması bekleniyor. Ancak Continuum PC sürümünün herhangi bir donanım gerektirmeyeceği belirtiliyor.  

http://wmpoweruser.com/microsoft-confirms-once-again-that-new-hardware-is-needed-for-continuum-for-phones/ Yorum Yaz
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canguler917 4 yıl
alp0007
Microsoft çırpınıyor. Ya batacak ya çıkacak...

dünyadaki bilgisayarların %90 ından fazlasının işletim sistemini kullandığı bir şirket neden çırpınsın ki?neden hemen şuan batsın ki?
alp0007Microsoft çırpınıyor. Ya batacak ya çıkacak...dünyadaki bilgisayarların %90 ından fazlasının işletim sistemini kullandığı bir ...
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cangunner 4 yıl en beğenilen grandcross
Gidipte 520 bu özelliği almaz. Belli başlı donanım kısıtlamaları olmalı. Tabii 920 ile tanıtıp 920ye vermezlerse skandal
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DH Misafiri 4 yıl
Sadece türkiyede bile milyonlarca dolarlık kms satışı yapan microsoft çırpınıyor demek cehaletin ta kendisidir , yok teknolojiden yoksunsun yada trolcü bebelerden birisin :=)
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hakyurek 4 yıl
microsoft batacak sananlar bu sirketi biraz hafife aliyorlar .. adamlar bakti ki normal cep telefonu yazilimi yaparak ios ve androide yetismek bu saaten sonra zor ...o zaman bilgisayari cepe tasirim dedi.. ve windows 10 ne kadar olur bilmem de en gec windows 11 de cep piyasasinin hakimi olurlar.. ne varsa pc te cepte calisacaksa niye alayim ki android..
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OyunaGelenAdam 4 yıl
Kim ne derse desin geleceğin sistemi Windows olacak her zamanki gibi....
Şuan uygulama konusunda bizi kasıyor ama şu hali bile yetiyor...
Telefonları da ilerde belli bir noktaya gelecek...

Bilgisyarların sonunu getirmeyecek şekilde pratik ve kullanışlı bir simple sistemin yolunu açıyorlar..bence çok yaratıcı
Microsoft bu yapar...eskiden windows 98 de ki kolaylığı pc de ilk gördüğümde hayran kalmıştım...
Liseliler bilmez
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tanerergul 4 yıl
linux gümbür gümbür geliyor....wimdows un tek avantajı oyun idi... stream os sayesinde o dert te kalmayacak gibi yakında...
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Vendetta29 4 yıl
640XL bu özelliğe sahip mi ?
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sarı arıza lambası 4 yıl tanerergul
tanerergul
linux gümbür gümbür geliyor....wimdows un tek avantajı oyun idi... stream os sayesinde o dert te kalmayacak gibi yakında...

İşimi gücümü yaparken sudo apt-get asddjdhdjskssl gibi şeylerle uğraşmam. Sadece işime odaklanırım. Basit ekran kartı driveri gibi şeylerle de uğraşmak zorunda kalmam. Yazılım da geliştirim. Oyun da oynarım. İşimi de yaparım. Ubuntu forun gibi Linux forumlarında kendini beğenmiş adminlerin bir tarafını koklamak zorunda kalmam. Windows candır.
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alierennet 4 yıl tanerergul
tanerergul

linux gümbür gümbür geliyor....wimdows un tek avantajı oyun idi... stream os sayesinde o dert te kalmayacak gibi yakında...

10 yıldır profesyonel Linux kullanıcısı olarak diyorum ki; Linux bu zihniyetle asla gümbür gümbür gelemez. Neden gelemez? Çünkü belirli bir standardı yok o eko sistemin. Yüz binlerce gönüllüyle bu iş kesinlikle olamaz. (Piyasa koşullarına dayanarak) Yapı olarak belki Windows gibi kapalı sistemleri ona yüze katlayabilecek potansiyel olabilir fakat, merkezi bir karar mekanizması olmadığı için, herkes kafasına göre dağıtım yapıyor ve çoğunun geleceği yok. (Örneğin Türkiye'de Pardus'un başına gelenler.)

Ayrıca mevcut piyasa koşullarında donanım üreticilerini nasıl ikna edebilecekler, çünkü üreticiler kar kokusu aldıkları zaman oraya yönelirler.

Yıllar önce Linux dağıtımları henüz konsoldayken ki hala çoğu işlemi konsolla halletmek zorundasınız! Windows işletim sistemlerinde masaüstünü örnek alıp kendileri de masaüstü kullanmak zorunda kaldılar.

Her neyse Linux severler neredeyse 20 yıldır gümbür gümbür geliyoruz diyorlar, bir türlü gelemediler!

Halihazırdaki stratejiler, yönelimler ve piyasa koşullarını göz önüne alırsak, uzun yıllar Microsoft'un hakimiyeti devam edecektir.

Not: Türkiye'de Pardus'u bitiren gizli ellerden biride Microsoft'tur. Düşünün yani böylesine eli uzun devasa bir şirketin varlığı devam ettiği sürece, ne Linux ne de bir başkası için gümbür gümbür gelme şansı hiç olamaz.
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dakamon 4 yıl
Lumia 920 üzerinde çalışıyordu lansmanda. Youtube dan videolara bakınız.
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AMERICAN 4 yıl
640a gelmeyecek olması kötü oldu MS.
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Mr xXx 4 yıl
Microsoft artık mobil bölümün şahlansın be arkadaş bıktık Android ios vs den
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nayir 4 yıl
kim batarsa batsın biri batar biri çıkar fanboyluğa ne gerek.
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Alberto Ascari 4 yıl
Microsoftun batması için hiç bir sebep yok.Yeni ve gayet iyi düşünülen windows 10 beklendiği gibi olursa cep telefonu pazarında da ciddi pazar artışı yapar.
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V4LKyR 4 yıl
alp0007
alp0007 Microsoft çırpınıyor. Ya batacak ya çıkacak...
Microsoft cebe giremedi, telif hakları bir yere kadar. Benim kanaatim cebe giremezse batar. 10 yıl olur, 20 yıl olur, bilemem. Batmazsa canınız sağ olsun...

Zaten ileride de kıyamet kopacak, sıkıntı yok. Her şey batacak.
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Microsoft Specialist 4 yıl
Donanım dediği işlemci diye biliyorum. Yeni amirallerde olacak snapdragon işlemciler aynı anda 2 ekranda görüntü sunmayı ve işlem yapmayı destekleyecek ve bu ayede continuum kullanabileceğiz ama şuanki işlemcilerimiz desteklemiyor.
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JiggySaw 4 yıl
pcoyundelisi
cangunner Gidipte 520 bu özelliği almaz. Belli başlı donanım kısıtlamaları olmalı. Tabii 920 ile tanıtıp 920ye vermezlerse skandal
L920 ile tanıtıldı ama milleti kandırdılar. Çünkü L920 orada sadece süs olarak duruyordu. Slayt görsellerini sırayla açtılar. Her fare tıklamasında diğer görsele geçti. Ortada çalışır durumda bir sistemleri yoktu , paintte hazırladıklarını sanki sistem çalışıyormuş gibi tanıttılar. Linteki konuda anlattım. tablet.donanimhaber.com/...

Joe Belfiore sunumda zaten Continuum için yeni hardware gerektiğini belirtmişti, şu an yaptığımız simulasyon diye de söyledi. Yeni hardware den ne kastettiği açık değildi, onu şimdi öğrendik ama demonun simulasyon olduğunu zaten söylediler.
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