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Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Docs.com’un faaliyetleri sonlanıyor. Web sitesinde bugünden itibaren yeni üyelik açılamayacak ve ilerleyen tarihlerde diğer özellikleri sonlanacak.
1 yıl
2,8b
1
8
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Microsoft dosya paylaşma ve oluşturma platformu Docs.com’un yakın bir tarihte kapanacağını duyurdu. LinkedIn’i 26 milyar dolara satın almasının ardından SlideShare’e de sahip olan Microsoft; sunum, infografik ve diğer içeriklerin paylaşılabildiği bu platformu muhtemelen Docs.com yerine kullanmayı planlıyor. SlideShare’in Docs.com’dan daha popüler olması, Microsoft’un bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birisi. SlideShare, yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahip.

Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada SlideShare’in Microsoft dosyalarını paylaşmak ve depolamak için daha uygun bir platform olduğundan bahsedildi. Facebook kullanıcılarının Office Web Apps kullanmasını sağlamak adına yaratılan Docs, pek başarılı olamamıştı.

Microsoft, bugünden itibaren yeni Docs.com üyeliğinin oluşturulamayacağını paylaştı. Docs.com üyeliğine sahip olan kişiler ise  1 Ağustos tarihine kadar Docs.com içerikleri oluşturabilecek ve var olan içeriklerin düzenlemesini yapabilecek. 15 Aralık tarihinin ardından Docs.com’a giriş yapılamayacak ve 2018 yılının 15 Mayıs tarihinden sonra ise direkt olarak OneDrive’a yönlendiren Docs.com bağlantıları işlevini yitirecek.


https://hardware.slashdot.org/story/17/06/09/1922217/microsoft-to-shut-down-its-docscom-file-sharing-site-december-15?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sonlandırılan her uygulama
ve bu uygulamayı kullananlar
sanki bir deneyin parçasıymış gibi
garip bir his içerisine düşüyor !
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Silent Guardian 1 yıl en beğenilen
Windows çıkarır desteği keser
Windows Mobile çıkarır desteği keser
Klavye çıkarır desteği keser
MP4 player çıkarır yine desteği keser
Bitti mi? Bitmedi.
Sunduğu hizmetleri kapatma kararı alır desteği keser.

Microsoft kadar çirkin bir firma görmedim ben daha. Sadece kendi kârlarına odaklı çalışıyorlar, bunu yapmaları normal fakat bunu yaparken müşteri memnuniyetini değil giderleri kısarak artırma yolunu tercih ediyorlar.
Windows çıkarır desteği keserWindows Mobile çıkarır desteği keserKlavye çıkarır desteği keserMP4 player çıkarır yine desteği keserBitti ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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tugares 1 yıl
Bu kadar gereksiz uygulamaları tasarlayan/yazan mühendislerinde şirketle ilgisini kesmiyor
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interwap 1 yıl
Böyle bir sitesi mi varmış?
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FRAPS_TR 1 yıl
windows olmasaydı ms 50 kere batardı , bu google içinde geçerlidir. Arama motoru işi tutmasaydı onlarda zor durumdaydı . Google da onlarca servisini tutmadığıu için kapatmıştı
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Infinitum 1 yıl
SlideShare'i kullanırken bu çelişki aklıma gelmişti ama fark etmelerini istemezdim :) Umarım orayı da bitirmezler. Bu firma böyle yaptıkça biz nasıl güvenip ürün alacağız ki? Mesela Surface cihazları muhteşem görünüyor ama yarın desteğini keserler diye diken üstünde duracaksam hiç almam daha iyi.
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Silent Guardian 1 yıl en beğenilen
Windows çıkarır desteği keser
Windows Mobile çıkarır desteği keser
Klavye çıkarır desteği keser
MP4 player çıkarır yine desteği keser
Bitti mi? Bitmedi.
Sunduğu hizmetleri kapatma kararı alır desteği keser.

Microsoft kadar çirkin bir firma görmedim ben daha. Sadece kendi kârlarına odaklı çalışıyorlar, bunu yapmaları normal fakat bunu yaparken müşteri memnuniyetini değil giderleri kısarak artırma yolunu tercih ediyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +7
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Biyturs_OnSr 1 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Windows çıkarır desteği keser
Windows Mobile çıkarır desteği keser
Klavye çıkarır desteği keser
MP4 player çıkarır yine desteği keser
Bitti mi? Bitmedi.
Sunduğu hizmetleri kapatma kararı alır desteği keser.

Microsoft kadar çirkin bir firma görmedim ben daha. Sadece kendi kârlarına odaklı çalışıyorlar, bunu yapmaları normal fakat bunu yaparken müşteri memnuniyetini değil giderleri kısarak artırma yolunu tercih ediyorlar.

Yazdığınız her maddeye ilişkin yaşanmış bir mağduriyetiniz var mı ?
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smart1978 1 yıl Silent Guardian
Isine geldigi gibi gercekleri keserek algilatmak istemissin!
Windows cikardigi tum surumler ucretsiz terfileri de vardir.
XP den Vista ya
Vista dan Windows 7 ye
Windows 8.x ten de Windows 10 a terfi edilmistir .
Yok ben illa Windows XP PC min donanimina birsey yapmadan yeni isletim sistemi Windows10 gelsin ! Diyorsan OHA derler ...
Windows10 bile kendi icinde farkli altsurumleri vardir. Sonucta ucretsiz Windows 10 mevcut destegi kesilmis surumunden en ust Windows10 surumune gecis vardir. Microsoft imkanini veriyor ama sen illa eski ilk cikan Windows10 destek olsun diyorsan da yuh denir ...
Klavye gibi donanimsal bilesenler yenileri satilsin diye bir muddet sonra destegi kesilir .
Sonucta klavye cogu tak calistir algiliyor ! Harbiden destekten kastin garantisi bitmis cihaza destek mi ? :D
Sundugu hizmetlere para mi odedin ?
Microsoft bazi seylerde kotu olabilir ama senin su isine gelen secici algin secici analizin ile kasitli cirkin bir dusunceye sahi oldugun asikardir.
theacsi.org/...
Microsoft oncu bircok teknolojiyi getirmistir oyle ki donanim ureticileri bundan rahatsiz olmaktalar ! ... Sonucta windows platformu ve ozellkle Offis uygulamalari Apple ve Windows pazarinda en fazla gelir elde getirendir ve destekleri de devam ediyor .
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sonlandırılan her uygulama
ve bu uygulamayı kullananlar
sanki bir deneyin parçasıymış gibi
garip bir his içerisine düşüyor !
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