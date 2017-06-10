Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor

Microsoft dosya paylaşma ve oluşturma platformu Docs.com’un yakın bir tarihte kapanacağını duyurdu. LinkedIn’i 26 milyar dolara satın almasının ardından SlideShare’e de sahip olan Microsoft; sunum, infografik ve diğer içeriklerin paylaşılabildiği bu platformu muhtemelen Docs.com yerine kullanmayı planlıyor. SlideShare’in Docs.com’dan daha popüler olması, Microsoft’un bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birisi. SlideShare, yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahip.

Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada SlideShare’in Microsoft dosyalarını paylaşmak ve depolamak için daha uygun bir platform olduğundan bahsedildi. Facebook kullanıcılarının Office Web Apps kullanmasını sağlamak adına yaratılan Docs, pek başarılı olamamıştı.

Microsoft, bugünden itibaren yeni Docs.com üyeliğinin oluşturulamayacağını paylaştı. Docs.com üyeliğine sahip olan kişiler ise 1 Ağustos tarihine kadar Docs.com içerikleri oluşturabilecek ve var olan içeriklerin düzenlemesini yapabilecek. 15 Aralık tarihinin ardından Docs.com’a giriş yapılamayacak ve 2018 yılının 15 Mayıs tarihinden sonra ise direkt olarak OneDrive’a yönlendiren Docs.com bağlantıları işlevini yitirecek.

https://hardware.slashdot.org/story/17/06/09/1922217/microsoft-to-shut-down-its-docscom-file-sharing-site-december-15?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed