Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor

Microsoft dosya paylaşma ve oluşturma platformu Docs.com’un yakın bir tarihte kapanacağını duyurdu. LinkedIn’i 26 milyar dolara satın almasının ardından SlideShare’e de sahip olan Microsoft; sunum, infografik ve diğer içeriklerin paylaşılabildiği bu platformu muhtemelen Docs.com yerine kullanmayı planlıyor. SlideShare’in Docs.com’dan daha popüler olması, Microsoft’un bu kararı almasındaki en büyük etkenlerden birisi. SlideShare, yaklaşık 70 milyon kullanıcıya sahip.
Microsoft tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada SlideShare’in Microsoft dosyalarını paylaşmak ve depolamak için daha uygun bir platform olduğundan bahsedildi. Facebook kullanıcılarının Office Web Apps kullanmasını sağlamak adına yaratılan Docs, pek başarılı olamamıştı.
Microsoft, bugünden itibaren yeni Docs.com üyeliğinin oluşturulamayacağını paylaştı. Docs.com üyeliğine sahip olan kişiler ise 1 Ağustos tarihine kadar Docs.com içerikleri oluşturabilecek ve var olan içeriklerin düzenlemesini yapabilecek. 15 Aralık tarihinin ardından Docs.com’a giriş yapılamayacak ve 2018 yılının 15 Mayıs tarihinden sonra ise direkt olarak OneDrive’a yönlendiren Docs.com bağlantıları işlevini yitirecek.
https://hardware.slashdot.org/story/17/06/09/1922217/microsoft-to-shut-down-its-docscom-file-sharing-site-december-15?utm_source=feedly1.0mainlinkanon&utm_medium=feed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ve bu uygulamayı kullananlar
sanki bir deneyin parçasıymış gibi
garip bir his içerisine düşüyor !
Windows Mobile çıkarır desteği keser
Klavye çıkarır desteği keser
MP4 player çıkarır yine desteği keser
Bitti mi? Bitmedi.
Sunduğu hizmetleri kapatma kararı alır desteği keser.
Microsoft kadar çirkin bir firma görmedim ben daha. Sadece kendi kârlarına odaklı çalışıyorlar, bunu yapmaları normal fakat bunu yaparken müşteri memnuniyetini değil giderleri kısarak artırma yolunu tercih ediyorlar.