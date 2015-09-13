Microsoft, Echo Lockscreen geliştiricisi Double Labs'ı satın aldı

Bir süre önce Android tabanlı Arrow Launcher ana ekran uygulamasını beta sürecine sokarak ekosisteme farklı bir açıdan yaklaşan Microsoft, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu yaptığı son hamle ile bir kez daha gösterdi.





Firma, Android platformunun beğenilen kilit ekranı uygulamalarından Echo Lockscreen geliştiricisi Double Labs'i satın aldığını duyurdu. Google Play üzerinde 1-5 milyon arasında indirme rakamı elde eden Echo Lockscreen artık Microsoft'a ait.





Küçük boyutta ve hızlı olmasıyla övünen uygulama ayrıca enerji tüketimi konusunda batarya dostu olduğunu belirtiyor. Uygulama tercihlerinizi öğrenerek bildirimleri önem sırasına göre sıralayabiliyor ve benzer bildirimleri otomatik olarak grupluyor. İsterseniz bildirimleri erteleyebileceğiniz gibi tek tıklama ile yanıt da verebiliyorsunuz.





Satın alım için ne kadar bir bedel ödendiği açıklanmadı ancak Microsoft'un Echo Lockscreen teknolojilerini Arrow Launcher ana ekran uygulaması için kullanacağına şüphe yok. Kilit ekranı uygulaması bir süre daha mağazada kalacak.











