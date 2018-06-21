Microsoft Edge'in Android sürümüne AdBlock Plus entegrasyonu geldi

Microsoft Edge, hız ve özellik açısından Internet Explorer'dan çok daha iyi olsa da maalesef hala rakiplerine yetişecek seviyede değil. Bununla birlikte tarayıcının Android sürümüne yapılan son güncelleme kullanıcıların, en azından mobil cihazları için bu tarayıcıya geçiş yapmasını sağlayabilir.

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Yazılım devi tarayıcının en son beta sürümüne Adblock Plus entegrasyonu ekledi. Söz konusu entegrasyon adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların webde gezinirken karşılarına çıkan reklamların engellenmesini sağlıyor. Ya da en azından beyaz listede bulunmayan reklamlar gösterilmemiş olacak.

Reklam engelleme özelliği hemen kullanılabilir

Reklam engelleme özelliği bulunan bir mobil tarayıcı arıyorsanız Edge'in yeni sürümünü deneyebilirsiniz. Aslına bakılırsa Android kullanıcıları için sistem genelinde reklam engellemeyi sağlayan çeşitli yollar zaten var. Ayrıca reklam engellemeye yönelik uygulamalar da mevcut. Dolayısı ile bu özelliğin kullanıcıları Microsoft Edge tarayıcısına geçiş yapmaya ne derece ikna edeceği meçhul.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=tr