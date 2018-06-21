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Microsoft Edge'in Android sürümüne AdBlock Plus entegrasyonu geldi

Yazılım devi Microsoft, mobil internet tarayıcısını geliştirmeye devam ediyor. Microsoft Edge'in Android sürümüne reklam engelleme özelliği getiren AdBlock Plus entegrasyonu eklendi.
11 ay
2,3b
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16
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft Edge, hız ve özellik açısından Internet Explorer'dan çok daha iyi olsa da maalesef hala rakiplerine yetişecek seviyede değil. Bununla birlikte tarayıcının Android sürümüne yapılan son güncelleme kullanıcıların, en azından mobil cihazları için bu tarayıcıya geçiş yapmasını sağlayabilir.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, Eylül ayında piyasaya sürülebilir"
Yazılım devi tarayıcının en son beta sürümüne Adblock Plus entegrasyonu ekledi. Söz konusu entegrasyon adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların webde gezinirken karşılarına çıkan reklamların engellenmesini sağlıyor. Ya da en azından beyaz listede bulunmayan reklamlar gösterilmemiş olacak.

Reklam engelleme özelliği hemen kullanılabilir

Reklam engelleme özelliği bulunan bir mobil tarayıcı arıyorsanız Edge'in yeni sürümünü deneyebilirsiniz. Aslına bakılırsa Android kullanıcıları için sistem genelinde reklam engellemeyi sağlayan çeşitli yollar zaten var. Ayrıca reklam engellemeye yönelik uygulamalar da mevcut. Dolayısı ile bu özelliğin kullanıcıları Microsoft Edge tarayıcısına geçiş yapmaya ne derece ikna edeceği meçhul.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=tr Yorum Yaz
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sadrag 11 ay en beğenilen
Samsung 'un kendi tarayıcısını kullanmadıysanız tavsiye ederim. Adblock, tam ekran video vs.. bir sürü özelliğiyle diğerlerini kesinlikle aratmıyor.
2 Yanıt Yanıtla +14
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ALKaraca 11 ay
Brave Browser Mobile öneririm telefon için.
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Ramazandro 10 ay

ALKaraca
Brave Browser Mobile öneririm telefon için.

Brave de Chrome bookmark eşitleme var mı? PC’de eklenti bolluğundan bırakamıyoruz da
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Vega 11 ay
Reklam engellemek için Adblock içeren tarayıcıların yerine sadece AdGuard reklam engelleyiciyi kullanın.Bu şu an dünyanın en gelişmiş reklam engelleyicisidir.
Forumdaki bütün reklamları(ve reklam boşluklarınıda) engellebiliyor.Yardım isteyen olursa PM atsın.
Adblock içeren tarayıcılardan tam verim alamazsınız.
iOS
itunes.apple.com/...
Android
adguard.com/...
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aRiSe* 11 ay
Bende gayet stabil bir tarayıcı. Düz işinizi görecek düzeyde basit. Gelişmiş bir özelliği yok. Bir tek **** var.
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drkengin 11 ay
kiwi browser en iyisi bence chrome altyapısı kulnaıyor ama youtube ta arkada oynatma özelliği reklam engelleme sayfaları diğer tarayıcılara göre daha açması ile müthiş edgeye gelince ara sıra sapıtıyor artısı yok pcdeki hali gibi
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drupal 11 ay
Bende kullanıyorum forumda bu sayfada toplam 86 engelleme yaptı engelleme olmadan sayfayı açarsam sayfa kitleniyor...
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AMD En Eyisi Moruq 11 ay
Gün Oksay bu habere nasıl izin vermiş hayret
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sadrag 11 ay en beğenilen
Samsung 'un kendi tarayıcısını kullanmadıysanız tavsiye ederim. Adblock, tam ekran video vs.. bir sürü özelliğiyle diğerlerini kesinlikle aratmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +14
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CRoSSBoNeSS 11 ay sadrag
Kesinlikle süper bir tarayıcı, hele ki bi zamanlar parmak iziyle sitelere giriş yapma özelliği gelmişti o da süperdi ancak o kaldırıldı sanrım. Note 4 kullanırken hep o tarayıcıyı kullanırdım ancak diğer telefonlarda Samsung'lara göre bariz hantal çalışıyor. Bir de onu hallederlerse Chrome falan halt etmiş yanlarında.
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Ramazandro 10 ay

sadrag
Samsung 'un kendi tarayıcısını kullanmadıysanız tavsiye ederim. ****, tam ekran video vs.. bir sürü özelliğiyle diğerlerini kesinlikle aratmıyor.

Android telefonumda ve TVbox cihazında kullanıyordum nefret ettirdi.
Telefonda habire “tablet çöktü” uyarısı veriyor mesela forumda uzun uzun yazıyorum gönder diyorum çöküyor bu defalarca oldu ss alıp geri bildirim yaptım nafile sanki ilgileniyorlarmış gibi mail atıyorlar o kadar. TVbox da ise tarayıcıdan filmleri açmıyordu bu yetmezmiş gibi kastırdı bende hayatımdan çıkardım
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ALKaraca 11 ay
Kendi altyapısını değil de Chrome altyapısını kullandığını öğrendiğimden beri benim gözümde diğer tarayıcılarla aynı.Farklı bir şey bekliyordum Microsoft tan.

2 Yanıt Yanıtla +2
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Moving On 11 ay ALKaraca
Artık çoğu şey zahmet edilmeden hazırlanıyor maalesef, Opera ve Yandex de bu kadar popüler olmasına rağmen aynı altyapıyı kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
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Xenom 11 ay ALKaraca
Chrome kullanmıyor diye biliyorum. Chrome v8 diye bir JavaScript motoru kullanırken Microsoft kendisi baştan yazdı adı da Chakra. Yani en farklılaşan browser edge bile diyebiliriz. Ama bu desktop edge browser i için geçerli. Belki Android dediğin gibi Chrome altyapisidir
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Moving On 11 ay
Harika bir şey yapmışlar, artık diğer tarayıcılar da yapmalı bunu.
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