Microsoft Edge'in Android sürümüne AdBlock Plus entegrasyonu geldi

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Microsoft Edge, hız ve özellik açısından Internet Explorer'dan çok daha iyi olsa da maalesef hala rakiplerine yetişecek seviyede değil. Bununla birlikte tarayıcının Android sürümüne yapılan son güncelleme kullanıcıların, en azından mobil cihazları için bu tarayıcıya geçiş yapmasını sağlayabilir.Ayrıca Bkz. "Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower, Eylül ayında piyasaya sürülebilir"
Yazılım devi tarayıcının en son beta sürümüne Adblock Plus entegrasyonu ekledi. Söz konusu entegrasyon adından da anlaşılabileceği gibi kullanıcıların webde gezinirken karşılarına çıkan reklamların engellenmesini sağlıyor. Ya da en azından beyaz listede bulunmayan reklamlar gösterilmemiş olacak.
Reklam engelleme özelliği hemen kullanılabilir
Reklam engelleme özelliği bulunan bir mobil tarayıcı arıyorsanız Edge'in yeni sürümünü deneyebilirsiniz. Aslına bakılırsa Android kullanıcıları için sistem genelinde reklam engellemeyi sağlayan çeşitli yollar zaten var. Ayrıca reklam engellemeye yönelik uygulamalar da mevcut. Dolayısı ile bu özelliğin kullanıcıları Microsoft Edge tarayıcısına geçiş yapmaya ne derece ikna edeceği meçhul.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Brave de Chrome bookmark eşitleme var mı? PC’de eklenti bolluğundan bırakamıyoruz da
Forumdaki bütün reklamları(ve reklam boşluklarınıda) engellebiliyor.Yardım isteyen olursa PM atsın.
Adblock içeren tarayıcılardan tam verim alamazsınız.
iOS
itunes.apple.com/...
Android
adguard.com/...
Android telefonumda ve TVbox cihazında kullanıyordum nefret ettirdi.
Telefonda habire “tablet çöktü” uyarısı veriyor mesela forumda uzun uzun yazıyorum gönder diyorum çöküyor bu defalarca oldu ss alıp geri bildirim yaptım nafile sanki ilgileniyorlarmış gibi mail atıyorlar o kadar. TVbox da ise tarayıcıdan filmleri açmıyordu bu yetmezmiş gibi kastırdı bende hayatımdan çıkardım
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