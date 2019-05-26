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Microsoft, Hollanda ile rüzgar enerjisi anlaşması yaptı

Microsoft veri merkezleri için, Hollandalı sürdürülebilir enerji şirketi ve rüzgar santrali geliştiricisi Eneco ile bir enerji satın alma anlaşması imzaladı. İşte konunun detayları.
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Alternatif Enerji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eneco, 2022'den itibaren 15 yıl boyunca Microsoft'un Hollanda veri merkezlerine 90 MW rüzgar enerjisi üretecek. Enerji, Hollanda'nın Kuzey Denizi kıyılarına 22 km mesafedeki bir offshore rüzgar çiftliği olan Borssele III / IV rüzgar çiftliğinden gelecek.

Microsoft temiz enerjiye yatırım yapıyor

Borssele III / IV, 1.3 milyar Avro'luk proje sermayesiyle Eneco, Shell, Mitsubishi's Diamond Generating Europe, Van Oord ve İsviçre İş Ortakları Grubu gibi bir grup şirket tarafından finanse edildi. Rüzgar çiftliği inşaatı bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak ve tamamen inşa edildikten sonra 77 türbin ve maksimum 731,5 MW kapasiteye sahip olacak.
Microsoft, Hollanda ile rüzgar enerjisi anlaşması yaptı
Microsoft enerji ve sürdürülebilirlik genel müdürü Brian Janous konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji satın alma işlemlerimiz, operasyonlarımızın ve yerel şebekelerin sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı oluyor. Bu anlaşma, 14. yenilenebilir enerji satın alma sözleşmemizdir ve toplam temiz enerji portföyümüzü 1,5 GW'dan daha fazla değere yükselmiştir. Üretilen elektrik, Hollanda'dan gelen Microsoft bulut hizmetlerinin uzun vadeli büyümesini desteklemeye yardımcı olacak."

https://mspoweruser.com/microsoft-announces-a-new-wind-energy-deal-in-the-netherlands/ Yorum Yaz
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Temiz enerjide nüfusuna göre devasa miktarda enerji üretiyor Hollanda. Ülkemizde ise bu kadar geniş coğrafyada hâlâ nükleer santral gibi bir tehlikeyi inşa etmek akıl işi değil, hele ki inşaatında şimdiden yaşanan sorunlardan sonra.
Temiz enerjide nüfusuna göre devasa miktarda enerji üretiyor Hollanda. Ülkemizde ise bu kadar geniş coğrafyada hâlâ nükleer santral gibi bir tehlikeyi inşa etm...
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DH Misafiri 1 hf.
Ama Hollanda bizi kıskanıyor
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Temiz enerjide nüfusuna göre devasa miktarda enerji üretiyor Hollanda. Ülkemizde ise bu kadar geniş coğrafyada hâlâ nükleer santral gibi bir tehlikeyi inşa etmek akıl işi değil, hele ki inşaatında şimdiden yaşanan sorunlardan sonra.
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