Microsoft, Hollanda ile rüzgar enerjisi anlaşması yaptı

Eneco, 2022'den itibaren 15 yıl boyunca Microsoft'un Hollanda veri merkezlerine 90 MW rüzgar enerjisi üretecek. Enerji, Hollanda'nın Kuzey Denizi kıyılarına 22 km mesafedeki bir offshore rüzgar çiftliği olan Borssele III / IV rüzgar çiftliğinden gelecek.

Microsoft temiz enerjiye yatırım yapıyor

Borssele III / IV, 1.3 milyar Avro'luk proje sermayesiyle Eneco, Shell, Mitsubishi's Diamond Generating Europe, Van Oord ve İsviçre İş Ortakları Grubu gibi bir grup şirket tarafından finanse edildi. Rüzgar çiftliği inşaatı bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacak ve tamamen inşa edildikten sonra 77 türbin ve maksimum 731,5 MW kapasiteye sahip olacak.

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Microsoft enerji ve sürdürülebilirlik genel müdürükonuyla ilgili olaraksöyledi: “Yenilenebilir enerji satın alma işlemlerimiz, operasyonlarımızın ve yerel şebekelerin sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı oluyor. Bu anlaşma, 14. yenilenebilir enerji satın alma sözleşmemizdir ve toplam temiz enerji portföyümüzü 1,5 GW'dan daha fazla değere yükselmiştir. Üretilen elektrik, Hollanda'dan gelen Microsoft bulut hizmetlerinin uzun vadeli büyümesini desteklemeye yardımcı olacak."