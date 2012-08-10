Microsoft'un hemen tüm hizmetlerinin ana teması olarak yer almaya başlayan Metro arayüzü, aynı adı taşıyan Metro AG firmasının isim hakkı davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Microsoft, Metro kelimesinin sadece şirket içi tasarımlarda kod olarak kullanıldığı açıklamasını yapmıştı.





Zdnet'in kaynaklarına teyit ettirdiği bilgiye göre Microsoft, Metro ibaresini hizmetlerinden kaldırmaya başladı. Metro yerine Microsoft, Windows 8 demekle yetiniyor. Yani Metro tarzında uygulamalar yerine Windows 8 uygulamaları, Metro arayüzü yerine Windows 8 kullanıcı arayüzü, Metro tasarımı yerine Windows 8 tasarımı şeklinde rehberlerde değişiklikler yapılıyor.





Buna delil olarak ise Lenovo'nun Windows 8'li ThinkPad tableti için açtığı sayfada "Windows 8 uygulamaları" şeklinde bir özelliğe yer vermesi.





Ayrıca Microsoft'un Windows Phone platformunda da Metro yerine Windows 8 ibaresini kullanmaya başlayacağı kaynaklar tarafından rapor ediliyor.

Bununla birlikte şirket için dökümanlarda ve üretim ortaklarının rehberlerinde bu ibare halen kullanılıyor.





Microsoft henüz resmi olarak bir cevap vermedi ancak Windows 8 işletim sisteminin yayın sürecinde Metro AG grubu önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.