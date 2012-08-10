Haber Editörü
Microsoft'un hemen tüm hizmetlerinin ana teması olarak yer almaya başlayan Metro arayüzü, aynı adı taşıyan Metro AG firmasının isim hakkı davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Microsoft, Metro kelimesinin sadece şirket içi tasarımlarda kod olarak kullanıldığı açıklamasını yapmıştı.
Zdnet'in kaynaklarına teyit ettirdiği bilgiye göre Microsoft, Metro ibaresini hizmetlerinden kaldırmaya başladı. Metro yerine Microsoft, Windows 8 demekle yetiniyor. Yani Metro tarzında uygulamalar yerine Windows 8 uygulamaları, Metro arayüzü yerine Windows 8 kullanıcı arayüzü, Metro tasarımı yerine Windows 8 tasarımı şeklinde rehberlerde değişiklikler yapılıyor.
Buna delil olarak ise Lenovo'nun Windows 8'li ThinkPad tableti için açtığı sayfada "Windows 8 uygulamaları" şeklinde bir özelliğe yer vermesi.
Ayrıca Microsoft'un Windows Phone platformunda da Metro yerine Windows 8 ibaresini kullanmaya başlayacağı kaynaklar tarafından rapor ediliyor.
Bununla birlikte şirket için dökümanlarda ve üretim ortaklarının rehberlerinde bu ibare halen kullanılıyor.
Microsoft henüz resmi olarak bir cevap vermedi ancak Windows 8 işletim sisteminin yayın sürecinde Metro AG grubu önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.
http://www.zdnet.com/microsoft-dont-call-it-metro-call-it-windows-8-7000002392/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir sen
Bir de sen ve senin gibiler bitmedi gitti şu formda ne fanatikliktir abi ya haberin iki firmayla da uzaktan yakından bi alakası yok çocuk gibisiniz valla.
Edit:yukuberk seni zaten gördüğüm yerde yine ne saçmalamiş diye özellikle bakıyorum adamımsın
hiç te aklıma gelmedi :) güzel kardeşim ordaki soru şu nedenle soruldu. bu adamlar yazılım mı üretiyor. microsoft un ürettiği ürünlerle ne yakınlığı var ki böyle yapıyorlar anlamında. örneğin toyota nın yaris diye bi modeli var diyelim şimdi ülker yaris diye bi bisküvi çıkaramayacak mı? o zaman demezler mi bu toyota kimdir ne iş yapar adamlar araba üretiyor bisküvi ne alaka diye?