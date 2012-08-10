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Microsoft, Metro ibaresini hizmetlerinden kaldırmaya başladı

6 yıl
2,4b
1
15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un hemen tüm hizmetlerinin ana teması olarak yer almaya başlayan Metro arayüzü, aynı adı taşıyan Metro AG firmasının isim hakkı davasıyla karşı karşıya kalmıştı. Microsoft, Metro kelimesinin sadece şirket içi tasarımlarda kod olarak kullanıldığı açıklamasını yapmıştı.

Zdnet'in kaynaklarına teyit ettirdiği bilgiye göre Microsoft, Metro ibaresini hizmetlerinden kaldırmaya başladı. Metro yerine Microsoft, Windows 8 demekle yetiniyor. Yani Metro tarzında uygulamalar yerine Windows 8 uygulamaları, Metro arayüzü yerine Windows 8 kullanıcı arayüzü, Metro tasarımı yerine Windows 8 tasarımı şeklinde rehberlerde değişiklikler yapılıyor.

Buna delil olarak ise Lenovo'nun Windows 8'li ThinkPad tableti için açtığı sayfada "Windows 8 uygulamaları" şeklinde bir özelliğe yer vermesi. 

Ayrıca Microsoft'un Windows Phone platformunda da Metro yerine Windows 8 ibaresini kullanmaya başlayacağı kaynaklar tarafından rapor ediliyor. 
Bununla birlikte şirket için dökümanlarda ve üretim ortaklarının rehberlerinde bu ibare halen kullanılıyor. 

Microsoft henüz resmi olarak bir cevap vermedi ancak Windows 8 işletim sisteminin yayın sürecinde Metro AG grubu önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-dont-call-it-metro-call-it-windows-8-7000002392/ Yorum Yaz
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UnInvited_Guest 6 yıl en beğenilen Example00
yukuberk

Sony kadar özgün olamadıklarını kanıtlamış oldular.

Bir sen
Example00

Metro'yu da Apple'dan çalmışlardır kesin.

Bir de sen ve senin gibiler bitmedi gitti şu formda ne fanatikliktir abi ya haberin iki firmayla da uzaktan yakından bi alakası yok çocuk gibisiniz valla.
Edit:yukuberk seni zaten gördüğüm yerde yine ne saçmalamiş diye özellikle bakıyorum
adamımsın
yukuberkSony kadar özgün olamadıklarını kanıtlamış oldular.Bir senExample00Metro'yu...
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wustti 6 yıl
Turkforce
bu metro ag ne iş yapar diye sorana kadar google araması yapsan öğrenirdin.Aramaya üşeniyorsan Metro ve Real marketlerin ismi yeter herhalde...Metro yanlış zamanlama seçmiş, 1-2 ay daha bekleyip microsoftun geri dönüş yapamayacağı zamanda dava açacaktı ki microsoft telif hakkı nasıl alınıyormuş öğrenecekti..

hiç te aklıma gelmedi :) güzel kardeşim ordaki soru şu nedenle soruldu. bu adamlar yazılım mı üretiyor. microsoft un ürettiği ürünlerle ne yakınlığı var ki böyle yapıyorlar anlamında. örneğin toyota nın yaris diye bi modeli var diyelim şimdi ülker yaris diye bi bisküvi çıkaramayacak mı? o zaman demezler mi bu toyota kimdir ne iş yapar adamlar araba üretiyor bisküvi ne alaka diye?
Turkforcebu metro ag ne iş yapar diye sorana kadar google araması yapsan öğrenirdin.Aramaya üşeniyorsan Metro ve Real marketlerin ismi yeter he...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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wustti 6 yıl
Turkforce
bu metro ag ne iş yapar diye sorana kadar google araması yapsan öğrenirdin.Aramaya üşeniyorsan Metro ve Real marketlerin ismi yeter herhalde...Metro yanlış zamanlama seçmiş, 1-2 ay daha bekleyip microsoftun geri dönüş yapamayacağı zamanda dava açacaktı ki microsoft telif hakkı nasıl alınıyormuş öğrenecekti..

hiç te aklıma gelmedi :) güzel kardeşim ordaki soru şu nedenle soruldu. bu adamlar yazılım mı üretiyor. microsoft un ürettiği ürünlerle ne yakınlığı var ki böyle yapıyorlar anlamında. örneğin toyota nın yaris diye bi modeli var diyelim şimdi ülker yaris diye bi bisküvi çıkaramayacak mı? o zaman demezler mi bu toyota kimdir ne iş yapar adamlar araba üretiyor bisküvi ne alaka diye?
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Turkforce 6 yıl
Güzel kardeşim Windows gibi milyarların kullandığı bir kelime nasıl tescil edilebiliyor bunun cevabını verebiliyorsan devam edebiliriz....

Bana kalsa teknolojik ürünlerin patent süresini 5 yıl ile sınırlar sonrasına herkese açık hale gelmesini sağlarım.
İsim konusunda ise sadece tek bir ürün ile sınırlarım. Metro çikolata metro market veya istanbul metrosu.... bu işin sonu yok....

Patent vb.. sınırı olmayan kavramlar yüzünden binlerce dava sürüyor ve ne yazıkki insanlık için teknoloji bir türlü hızlı adımlarla ilerleyemiyor...
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DH Misafiri 6 yıl
bunca sene appledan çaldıda noldu? googleda msden çaldı androidi yaparken. bu hırsızları kapatıp cezasını vereceksin başka türlü yürümez bu işler
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SAITAMA 6 yıl
Koskoca microsoftuz kim olursa olsun veririz ayarı kullanırız ismini diyerek hareket etmişler ama bu sefer olmamış :)
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DH Misafiri  6 yıl
Metro AG ile başa çıkmak microsoftun haddine değil.

Metro AG will dominate the world !
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murdocklawless 6 yıl
bende kendi adımın patentini alıp ne kadar aynı isimde adam varsa dava açıcam, ya tutarsa hesabı.
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oktayakgoz 6 yıl
Metro arayuzun ismiydi ticari marka degilki. Niye adam telif hakki odesin
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Turkforce 6 yıl
bu metro ag ne iş yapar diye sorana kadar google araması yapsan öğrenirdin.
Aramaya üşeniyorsan Metro ve Real marketlerin ismi yeter herhalde...
Metro yanlış zamanlama seçmiş, 1-2 ay daha bekleyip microsoftun geri dönüş yapamayacağı zamanda dava açacaktı ki microsoft telif hakkı nasıl alınıyormuş öğrenecekti..
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SEO-Uzmanı 6 yıl
o dava dan yüzünden değil !
tam tersi !
yarın "METRO Linux" çıkar ise iyi reklam yapar endişesiyle
MS geri adım atıyor ! :)
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yukuberk 6 yıl
Sony kadar özgün olamadıklarını kanıtlamış oldular.
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Example00 6 yıl
Metro'yu da Apple'dan çalmışlardır kesin.
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wustti 6 yıl
bu metro ag ne iş yapar hangi alanda hizmet veriyor böyle firmalara kıl olurum reklam filan yaptıklarını zannediyorlar şu anda ama yanılıyorlar
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MoTW 6 yıl
Metro AG para koparmak istemiş kapak olmuş..
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