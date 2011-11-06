Microsoft, Modern Warfare 3 yapımını erken oynayan Xbox Live hesaplarını kapatabilir

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Activision yapımı Call Of Duty serisinin son oyunu Modern Warfare 3 için çıkış tarihi 8 Kasım olarak açıklanmıştı. Ancak Kmart gibi bazı perakende mağazalarının dikkatsizliği sebebiyle oyun daha erken piyasaya çıktı. Anında kapışılan erken sürümler eBay üzerinde 1700$'dan alıcı bile buldu. Ancak oyunu erken oynayan Xbox Live hesapları yasaklanabilir.





Xbox Live Politika ve Hukuk direktörü Stephen Toulouse önceki gün yayınladığı tweette piyasaya erken çıkan Modern Warfare 3 versiyonunu oynamak için kendisine danışan oyunseverlere tamam cevabını vermişti.





Ancak dün bir tweet daha yayınlayan Toulouse, oyunun yapımcısı Activision ile yapılan ikinci görüşmenin ardından kesinlikle erken sürümün oynanmaması gerektiğini ve Xbox Live hesabını olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.





Mesaj sadece kendisine sorulan sorulara cevap mahiyetinde olduğu için Microsoft ve Activision'ın erken sürümü satın alan tüm müşterilere nasıl ulaşabileceği bilinmiyor. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı da belirsiz. Microsoft Xbox üzerinden yasal olmayan kopyaların oynanmasına karşı son derece sert tedbirler alıyor ve kısa sürede hesapları yasaklıyor.





Bu seferki durum mağaza hatasından kaynaklandı. Sledgehammer ve Infinity Ward stüdyolarında geliştirilen Call Of Duty : Modern Warfare 3, PC, PS3 ve X360 platformları için 8 Kasım'da raflarda yerini alacak. Ancak oyunun legal olmayan kopyaları Ekim ayı sonunda torrent sitelerine düşmüştü.