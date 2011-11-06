Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Modern Warfare 3 yapımını erken oynayan Xbox Live hesaplarını kapatabilir

7 yıl
5,3b
1
41
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Activision yapımı Call Of Duty serisinin son oyunu Modern Warfare 3 için çıkış tarihi 8 Kasım olarak açıklanmıştı. Ancak Kmart gibi bazı perakende mağazalarının dikkatsizliği sebebiyle oyun daha erken piyasaya çıktı. Anında kapışılan erken sürümler eBay üzerinde 1700$'dan alıcı bile buldu. Ancak oyunu erken oynayan Xbox Live hesapları yasaklanabilir. 

Xbox Live Politika ve Hukuk direktörü Stephen Toulouse önceki gün yayınladığı tweette piyasaya erken çıkan Modern Warfare 3 versiyonunu oynamak için kendisine danışan oyunseverlere tamam cevabını vermişti. 

Ancak dün bir tweet daha yayınlayan Toulouse, oyunun yapımcısı Activision ile yapılan ikinci görüşmenin ardından kesinlikle erken sürümün oynanmaması gerektiğini ve Xbox Live hesabını olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Mesaj sadece kendisine sorulan sorulara cevap mahiyetinde olduğu için Microsoft ve Activision'ın erken sürümü satın alan tüm müşterilere nasıl ulaşabileceği bilinmiyor. Nasıl bir yaptırım uygulanacağı da belirsiz. Microsoft Xbox üzerinden yasal olmayan kopyaların oynanmasına karşı son derece sert tedbirler alıyor ve kısa sürede hesapları yasaklıyor.

Bu seferki durum mağaza hatasından kaynaklandı. Sledgehammer ve Infinity Ward stüdyolarında geliştirilen Call Of Duty : Modern Warfare 3, PC, PS3 ve X360 platformları için 8 Kasım'da raflarda yerini alacak. Ancak oyunun legal olmayan kopyaları Ekim ayı sonunda torrent sitelerine düşmüştü.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bluelabel 7 yıl en beğenilen
Her şeyi geçtim, oyunu 2-3 gün önce oynamak için 1000-1500 dolar veren insanlar var. Kesinlikle tez konusu bence...

2 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 7 yıl
Adam parayi bastirip almis kardesim. Kendi beceriksizlikleri, kimsenin hesabina falan dokunamazlar...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bence o oyun harika
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
OLaya bak ya herif zengin basıyo parayı oynuyo oynasın abicim napalım ya :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bhazer 7 yıl
mw3 de dedicated server olucakmı acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 7 yıl
Ms zaten Activision'I uyarmistir biz once banlayip sonra ozur dileyip hediye dagitiyoruz bizi zora sokma diye:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led_Zeppelin1 7 yıl
peki bu olursa arkasından bir dalgada gelirmi arkadaşlar? yoksa xbox ömrünün sonuna yaklastı diye ms bunu risk olarak görüp yapmazmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaan Berk 7 yıl
Bende oyunu dün aldim ama henüz oynamamiştim. İyiki oynamamisim. :D Yalniz Kahraman E. teki abi dvd yi deneme amacli konsoluna takmıştı inşallah bişey olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adventure. 7 yıl
Ms zaten onceki ban dalgasininida Activision ve bir iki firmanin baskisiyla yapmisti bu seferde aynisini yapiyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eBRiHanceR 7 yıl
çıkmasına saatler kaldı.. çok heyecanlıyım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PoliceOfficer 7 yıl
eozenir
aman yarabbim yaaa herif 1700$ vermiş. ya hiç şu pc de oyun oynamak aklıma gelmiyor ve donanımım i7 2730QM ve 8 gb ddr3 1333 mhz ramli notebook um var. bu oyunuda hayli hayli kaldırır. ama nedense boş boş zaman geçirmek yerine bişiler üretip daha mantıklı geliyor bana.

call of duty serisini ciddi anlamda oynamadığınız çok belli. Biraz daha erken oynayabilmek için 1700$ ücret verenler ilk yorumda ki arkadaşın dediği gibi tam tez konusu bence..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oberyn 7 yıl PoliceOfficer
OzzyLive

eozenir



aman yarabbim yaaa herif 1700$ vermiş. ya hiç şu pc de oyun oynamak aklıma gelmiyor ve donanımım i7 2730QM ve 8 gb ddr3 1333 mhz ramli notebook um var. bu oyunuda hayli hayli kaldırır. ama nedense boş boş zaman geçirmek yerine bişiler üretip daha mantıklı geliyor bana.




call of duty serisini ciddi anlamda oynamadığınız çok belli. Biraz daha erken oynayabilmek için 1700$ ücret verenler ilk yorumda ki arkadaşın dediği gibi tam tez konusu bence..

zengin olsam bu oyunu ılk oynayan olmak ısterdım mesela
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozenir 7 yıl
aman yarabbim yaaa herif 1700$ vermiş. ya hiç şu pc de oyun oynamak aklıma gelmiyor ve donanımım i7 2730QM ve 8 gb ddr3 1333 mhz ramli notebook um var. bu oyunuda hayli hayli kaldırır. ama nedense boş boş zaman geçirmek yerine bişiler üretip daha mantıklı geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
csavage4 7 yıl
Driverleri guncelleyin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ziticen 7 yıl
2000 dolar veren yeni x box da alir yeni hesap da kardeşlerim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScRyedd 7 yıl
15'ine kadar yokum umarım geldiğim de acı bir görüntü ile karşılaşmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyunlar, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl LG Optimus 7 E900 Video İnceleme 7 yıl Haftanın iyi iOS oyunları -15- 7 yıl Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 7 yıl Steve Jobs: Xerox'ta üç şey gördüm... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim