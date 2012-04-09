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Microsoft, Netscape'in arkasındaki teknolojiyi satın aldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram satışının ardından bir satış haberi de Microsoft firmasından geldi. Skype gibi bir devi bünyesine katan Microsoft, bir dönemin popüler Netscape tarayıcısının arkasındaki teknolojiyi satın almak için AOL ile masaya oturdu.

AllThingsD tarafından verilen habere göre Microsoft, AOL firmasından 800 patenti 1 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satış sonrasında AOL firmasının elinde 300 adet patent kaldı ve yıl sonuna kadar onaylanması beklenen satış sürecinde Microsoft bu kalan patentleri de satın alabilecek.

Satış anlaşmasında dikkat çeken bir nokta da AOL firmasının bir alt kuruluşunun tamamen veya bir parçasının da kapsam içerisinde olması. Kaynaklar alt kuruluşun Netscape olduğunu belirtiyor.

Böylece Microsoft'un Netscape internet tarayıcısının ilgili olduğu tüm patentleri satın aldığı ortaya çıkıyor. Marka AOL'de kalmak üzere Netscape işletmesi ve alan adının Microsoft'a geçeceği ifade ediliyor.

Microsoft'un bu satın almayla tarayıcı pazarında Chrome ile arasındaki fark gitgide kapanan Internet Explorer'ı güçlendirmeyi amaçladığını tahmin etmek zor değil. Önümüzdeki dönemde IE için yeni hamleler Microsoft'tan gelebilir.

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E_Aydin35 7 yıl
Dünyada neler değişmiyoki, ama Microsoft geç bir atak bu ya :/ Tabi o kadar iş varkı Explorer'a yeni sıra geldi..
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DH Misafiri 7 yıl

Microsoft bu patentleri ürün geliştirmek amaçlı değil geliştirilen ürünleri engellemek için kullanmasından korkuyorum.Elimizde android için yapılanlar var.
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cumhurkey 7 yıl
netscape hala yaşıyormuyduki?
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SysEdit 7 yıl cumhurkey
cumhurkey

netscape hala yaşıyormuyduki?

Hayır 2007 den beri ölü... Ahh ahh Netscape Navigator... Nostalji oldum bir anda...
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firebird8 7 yıl
E
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halitozbasli 7 yıl
Zamanında netscape gates amcaya kok sokturmustu ve az kalsın antitrostten kefeni deldiriyordu. Sonunda ie6 ya dayanamadı ve yeni güncel web explorer cıkarmadı ama win 95 ve 98 zamanın en esaslıweb tarayıcısı idi demek o günden bugüne hala bir kaç kerameti elinde bulunduruyormuş ki 800 milyon dolar etmiş.
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MrDj 7 yıl
google youtube motorolayı aldı.microsoft netscape i aldı.aklıma bir şarkı geldi.söylese gardaş bize ne çıktı nah çıktı nah çıktı.peki Türkiye ne aldı bunun cevabını bilen varsa yazsın.amerika gitti aya biz hala kaldık yaya.
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vidoko 7 yıl
vardır bir bildiği microsoft bu ...
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JohnLord 7 yıl
mozillayı satın alsınlar diycemde oda bir firma değil vakıf.
yani kısacası google chrome kullanıyorum oda 8 gb rami gören firefox 4 gb sini sömürüyor (6 sekmede) top eleven felan açık olunca
google chrome 2 gb anca yiyor
ie zaten söylemiyorum bile. adamlar kendi sistemlerine optimize edemiyolar bir programı söylenecek söz yok, belki ileride az ram yiyen az sistem tüketen iyi tepki veren bir tarayıcı yaparlarda kullanırız.
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cagataykoroglu 7 yıl
ie9 için addon ları artırmaya çalışsalar daha iyi olur. tarayıcı oalrak gayet iyi bir hale geldi.
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sacrificeson 7 yıl
Çok ihtiyacı vardı sanki :D
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