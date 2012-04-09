Microsoft, Netscape'in arkasındaki teknolojiyi satın aldı

Instagram satışının ardından bir satış haberi de Microsoft firmasından geldi. Skype gibi bir devi bünyesine katan Microsoft, bir dönemin popüler Netscape tarayıcısının arkasındaki teknolojiyi satın almak için AOL ile masaya oturdu.





AllThingsD tarafından verilen habere göre Microsoft, AOL firmasından 800 patenti 1 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu satış sonrasında AOL firmasının elinde 300 adet patent kaldı ve yıl sonuna kadar onaylanması beklenen satış sürecinde Microsoft bu kalan patentleri de satın alabilecek.





Satış anlaşmasında dikkat çeken bir nokta da AOL firmasının bir alt kuruluşunun tamamen veya bir parçasının da kapsam içerisinde olması. Kaynaklar alt kuruluşun Netscape olduğunu belirtiyor.





Böylece Microsoft'un Netscape internet tarayıcısının ilgili olduğu tüm patentleri satın aldığı ortaya çıkıyor. Marka AOL'de kalmak üzere Netscape işletmesi ve alan adının Microsoft'a geçeceği ifade ediliyor.





Microsoft'un bu satın almayla tarayıcı pazarında Chrome ile arasındaki fark gitgide kapanan Internet Explorer'ı güçlendirmeyi amaçladığını tahmin etmek zor değil. Önümüzdeki dönemde IE için yeni hamleler Microsoft'tan gelebilir.