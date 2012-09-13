Microsoft, Office 2013 yükseltme programına Ekim ortasında başlıyor

Windows 8 haricinde, Microsoft'un geri sayım başlattığı ve firmanın önemli gelir kaynağından birisini oluşturan diğer bir yazılm paketi de Office.





Windows 8 ve Windows Phone 8 modellerinde gördüğümüz ve yeni adıyla modern Windows arayüzü, bu ofis sürümnde de yerini alacak. Kaynaklar Kasım 2012'de RTM dağıtımını, Şubat 2013'de de final dağıtımını işaret ediyor. Hali hazırda Office 2013 tüketici önizleme sürümü kullanıcılar tarafından test ediliyor.





Kaynaklara göre Office 2013 yükseltme programı 19 Ekim tarihinde start alacak. Aynen Windows 8'de olduğu gibi 19 Ekim-30 Nisan tarihleri arasında programa dahil Office 2010 paketi alanlar yükseltme garantisi kazanacak.





Office Ev ve Öğrenci 2010, Office Ev ve İşletme 2010, Office Pro 2010 sürümleri yine aynı adı taşıyan üst sürüme veya Office 365 Home Premium sürümüne, Mac sürümleri ise Office 365 University veya Home Premium sürümüne terfi edebilecek.





Terfi ücretinin olmayacağı veya 14.99$ olabileceği şeklinde iki farklı tahmin bulunuyor. Microsoft ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.