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Microsoft, Office 2013 yükseltme programına Ekim ortasında başlıyor

6 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 haricinde, Microsoft'un geri sayım başlattığı ve firmanın önemli gelir kaynağından birisini oluşturan diğer bir yazılm paketi de Office.

Windows 8 ve Windows Phone 8 modellerinde gördüğümüz ve yeni adıyla modern Windows  arayüzü, bu ofis sürümnde de yerini alacak. Kaynaklar Kasım 2012'de RTM dağıtımını, Şubat 2013'de de final dağıtımını işaret ediyor. Hali hazırda Office 2013 tüketici önizleme sürümü kullanıcılar tarafından test ediliyor.

Kaynaklara göre Office 2013 yükseltme programı 19 Ekim tarihinde start alacak. Aynen Windows 8'de olduğu gibi 19 Ekim-30 Nisan tarihleri arasında programa dahil Office 2010 paketi alanlar yükseltme garantisi kazanacak.

Office Ev ve Öğrenci 2010, Office Ev ve İşletme 2010, Office Pro 2010 sürümleri yine aynı adı taşıyan üst sürüme veya Office 365 Home Premium sürümüne, Mac sürümleri ise Office 365 University veya Home Premium sürümüne terfi edebilecek.

Terfi ücretinin olmayacağı veya 14.99$ olabileceği şeklinde iki farklı tahmin bulunuyor. Microsoft ise konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-readies-office-2010-to-office-2013-upgrade-program-7000004138/ Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
2010'dan devam..
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nurettinaz 6 yıl
Hali hazırda mükemmel olan office 2010 daha ne kadar gelişebilir ki diye düşündürdü bu haber bana.
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cgdincer 6 yıl
release preview sürümü indirilebilir durumda denemenizi tavsiye ederim çok başarılı olmuş. skydrive ile bütün office dokümanlarınız buluta kolayca taşınabiliyor. win8 ile herşeyin entegrasyonu çok güzel ayarlanmış.
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baris_55 6 yıl
özet geçeyim

modern arayüzüyle uyumlu hale getirilmiş bir office yazılımı olmuş.

2010 dan daha stabil. (64 bit özellikle)

windows 8 bence güzel bir çıkış yapacak windows 7 den sonra.

vista faciası yaşanacak diyenlere gülüyorum artık.
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swat882 6 yıl
bakalım yeni sürüm nasıl olacak
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