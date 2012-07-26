Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: Office for Mac 2011 ile OS X ML'e destek veriyoruz; SkyDrive için güncelleme yolda

6 yıl
6,6b
1
17
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmond’lı yazılım devi Microsoft, OS X Mountain Lion’ın satışa sunulmasını takiben Office for Mac 2011 ve Office for Mac 2008'in yeni sisteme hazır olduğunu duyurdu.
Kullanıcılarına gelişmiş deneyim sunmak için Apple’la birlikte çalıştıklarını ifade eden Microsoft, OS X Mountain Lion'ın Gatekeeper özelliğinden dolayı ileride yayınlanacak güncellemelerin kurulumu esnasında sıkıntı oluşmaması için Office for Mac'in AutoUpdate özelliğinin devreye alınması gerektiğini de belirtti.
Öte yandan yakın zamanda Windows için Office 2013'ü duyuran Microsoft, şimdilik yol haritalarında Office for Mac 2013'ün bulunmadığını ancak SkyDrive özelliğini, Office 2013'le birlikte yayınlayacakları güncelleme ile Office for Mac 2011 kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Mac word 2011 de transkripsiyon harflerine kısayol atamak istiyorum ama ınsert- advanced symbol sekmesinde birçok karakter görünmüyor bu sorunu nasıl çözerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Microsoft gercekten cok buyuk bir sirket bunu bence elde edilen kar gostermiyor bunu gosteren sey android yani mobile da en buyuk rajiplerinden olan bir platformdan kazandigi para, pc isletim sistemi olan ve en buyuk rakibi olan mac os tan office ve benzeri bir cok yazilimdan kazandigi para, yandasi gibi gozuken acer ve dell gibi markelara rakip olarak ayni segmentte urettigi urunlerin daha cok tutulmasiyla adamlar cidden dunya devi benim gozumde. Ayrica ben bir cok isletim sistemi denedim ve hep windows a acikli tecrubeler yasayarak donup bill amcanin duacisi oldum. Mac os u da deneyecegim ve eminim sonuc ayni olacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baelros 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Microsoft gercekten cok buyuk bir sirket bunu bence elde edilen kar gostermiyor bunu gosteren sey android yani mobile da en buyuk rajiplerinden olan bir platformdan kazandigi para, pc isletim sistemi olan ve en buyuk rakibi olan mac os tan office ve benzeri bir cok yazilimdan kazandigi para, yandasi gibi gozuken acer ve dell gibi markelara rakip olarak ayni segmentte urettigi urunlerin daha cok tutulmasiyla adamlar cidden dunya devi benim gozumde. Ayrica ben bir cok isletim sistemi denedim ve hep windows a acikli tecrubeler yasayarak donup bill amcanin duacisi oldum. Mac os u da deneyecegim ve eminim sonuc ayni olacak

MacOs'ta cut paste yapamadığını, herhangi bir yerde sağ tıklayıp klasör yada dosya yaratamadığını gördüğünde Windows'a dönüşün bayağı çabuk olacak.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
troy 6 yıl
Ya mac icin sonn cikan os x icin microsorft word gorevini gorecek ucretsiz bir program var mi?


Birde onenote nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drorbital 6 yıl troy
troy

Ya mac icin sonn cikan os x icin microsorft word gorevini gorecek ucretsiz bir program var mi?


Birde onenote nedir?

Open Office var ücretsiz ..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baelros 6 yıl
Birde Onenote desteği verseler süper olacak ama nerde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmf 6 yıl
onenote olmadan yemişim office'i...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6595 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, Apple ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Turkcell Maxiplus5 video inceleme 6 yıl Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim