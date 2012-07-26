Microsoft: Office for Mac 2011 ile OS X ML'e destek veriyoruz; SkyDrive için güncelleme yolda

Redmond’lı yazılım devi Microsoft, OS X Mountain Lion’ın satışa sunulmasını takiben Office for Mac 2011 ve Office for Mac 2008'in yeni sisteme hazır olduğunu duyurdu.

Kullanıcılarına gelişmiş deneyim sunmak için Apple’la birlikte çalıştıklarını ifade eden Microsoft, OS X Mountain Lion'ın Gatekeeper özelliğinden dolayı ileride yayınlanacak güncellemelerin kurulumu esnasında sıkıntı oluşmaması için Office for Mac'in AutoUpdate özelliğinin devreye alınması gerektiğini de belirtti.

Öte yandan yakın zamanda Windows için Office 2013'ü duyuran Microsoft, şimdilik yol haritalarında Office for Mac 2013'ün bulunmadığını ancak SkyDrive özelliğini, Office 2013'le birlikte yayınlayacakları güncelleme ile Office for Mac 2011 kullanıcılarına sunacaklarını açıkladı.



