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Microsoft, Office for Mac 2011'i resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, uzun süredir beklenen Office for Mac 2011'i resmi olarak duyurdu. Son kullanıcılar için iki farklı versiyon halinde ve bir de akademik versiyon olarak hazırlanan olan Office for Mac 2011, Ekim ayının sonuna kadar dünyanın 100 ülkesinde satışa sunulmuş olacak. Microsoft, ayrıca, 1 Ağustos 2010 tarihinden sonra Office for Mac 2008'i alan kullanıcılar için Office for Mac 2011'e ücretsiz yükseltme programını da hayata geçirdi.

Aralarında Türkçe'nin yer almadığı 13 dile destek verecek olan Office for Mac 2011'in satış fiyatları şöyle;

  • Word, PowerPoint, Excel, ve Messenger programlarını içeren Microsoft Office for Mac Home and Student 2011; 119 dolar (Üç bilgisayara kadar destek veren Aile Paketi; 149 dolar)
  • Word, PowerPoint, Excel, ve Messenger programlarının yanı sıra Outlook yazılımını da içeren Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 : 199 dolar (İki bilgisayara destek veren Multi-Pack; 279 dolar)
  • Home and Business paketiyle içerik olarak benzerlik gösteren Microsoft Office for Mac Academic 2011; 99 dolar (Yüksek öğretim gören öğrenciler, fakülteler ve çalışanları için)

Office for Mac 2011'in ekran görüntüleri ve ilk yorumları hakkındaki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


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desert_rain 9 yıl
Ben office for mac 2008 kullandim pek anlasamadim. Simdi iWork kullaniyorum. Cok daha iyi benim icin. Cok sade ancak kullanisli. Tabi uyumlulugu test edecek bi durum olmadi. Yazilarimi yaziyorum sadece pages ile :) Pek office kullanan birisi degilim. Is yerinde winzort ve ms office var, kacis yok.
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cagdasoneren 9 yıl
Ben şu anda Microsoft office for mac 20011 Beta 6 kullanıyorum epeyi iyi durumda artık msn falanda diğer programlarda gayet stabil mail programı artık outlook yeni office'de de. Animasyonlarda gayet başarılı olmuş. Stabilite ve kalite gayet iyi uzun zamandan sonra ilk kez bu kadar başarılı bir ürününü görüyorum mac için....
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Psycna 9 yıl
nedense iwork bana yetiyor. belkide pc kullandigim zamanlar office de sadece word'u kullandigim icindir. iwork'taki pages fazlasiyla isimi goruyor.
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mertgraph1979 9 yıl
Microsoft MacOS X'e yazılım üretmeyi pek becerememiştir nedense. Yazdığı yazılımların işlemci kullanımı çok kötü. Photoshop CS5 word'den daha hızlı açılıyor Mac'lerde.
Varın gerisini siz hesab edin. Hatta Messenger 8 Beta1 versiyonu %85 işlemci kullanıyordu. Fanlar deli gibi çalışıyordu. İwork gibi bir yazılım varken Microsoft'un Office yazılımı gereksiz.
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