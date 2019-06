Microsoft, Office for Mac 2011'i resmi olarak duyurdu

Redmond merkezli yazılım devi Microsoft, uzun süredir beklenen Office for Mac 2011'i resmi olarak duyurdu. Son kullanıcılar için iki farklı versiyon halinde ve bir de akademik versiyon olarak hazırlanan olan Office for Mac 2011, Ekim ayının sonuna kadar dünyanın 100 ülkesinde satışa sunulmuş olacak. Microsoft, ayrıca, 1 Ağustos 2010 tarihinden sonra Office for Mac 2008'i alan kullanıcılar için Office for Mac 2011'e ücretsiz yükseltme programını da hayata geçirdi.

Aralarında Türkçe'nin yer almadığı 13 dile destek verecek olan Office for Mac 2011'in satış fiyatları şöyle;

Word, PowerPoint, Excel, ve Messenger programlarını içeren Microsoft Office for Mac Home and Student 2011; 119 dolar (Üç bilgisayara kadar destek veren Aile Paketi; 149 dolar)

119 dolar (Üç bilgisayara kadar destek veren Aile Paketi; 149 dolar) Word, PowerPoint, Excel, ve Messenger programlarının yanı sıra Outlook yazılımını da içeren Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 : 199 dolar (İki bilgisayara destek veren Multi-Pack; 279 dolar)

: 199 dolar (İki bilgisayara destek veren Multi-Pack; 279 dolar) Home and Business paketiyle içerik olarak benzerlik gösteren Microsoft Office for Mac Academic 2011; 99 dolar (Yüksek öğretim gören öğrenciler, fakülteler ve çalışanları için)

Office for Mac 2011'in ekran görüntüleri ve ilk yorumları hakkındaki haberimize buradan ulaşabilirsiniz.