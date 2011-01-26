Microsoft, Office for Mac 2011'in 30 günlük deneme sürümünü yayınladı

Redmond'lı yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Ekim ayının son döneminde satışa sunduğu Office for Mac 2011 ofis yazılım paketini denemeden satın almak istemeyen kullanıcılar için 30 günlük deneme sürümünü www.microsoft.com/mac/trial adresinden yayınladı.

Office for Mac takımında ürün pazarlamadan sorumlu yönetici olan Pat Fox, internet günlüğündeki açıklamasında, ayrıca, Office for Mac 2011 için kullanıcıların gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu ve iç satışlarda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını da belirtti.

Ekim ayında başta Amerika olmak üzere birçok ülkede, yaklaşık bir ay sonra da ülkemizde de satışa satışa sunulan Office for Mac 2011'in satış fiyatlarını hatırlamak gerekirse;

Office Mac Home& Student 2011- Tek Lisanslık; 99 dolar (Amazon.com), 258 TL (Elmasepeti.com)

Office Mac Home& Business 2011- Tek Lisanslık; 175 dolar (Amazon.com), 400 TL (Elmasepeti.com)