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Microsoft, Office for Mac 2011'in 30 günlük deneme sürümünü yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Redmond'lı yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz Ekim ayının son döneminde satışa sunduğu Office for Mac 2011 ofis yazılım paketini denemeden satın almak istemeyen kullanıcılar için 30 günlük deneme sürümünü www.microsoft.com/mac/trial adresinden yayınladı.

Office for Mac takımında ürün pazarlamadan sorumlu yönetici olan Pat Fox, internet günlüğündeki açıklamasında, ayrıca, Office for Mac 2011 için kullanıcıların gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu ve iç satışlarda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını da belirtti.

Ekim ayında başta Amerika olmak üzere birçok ülkede, yaklaşık bir ay sonra da ülkemizde de satışa satışa sunulan Office for Mac 2011'in satış fiyatlarını hatırlamak gerekirse;

  • Office Mac Home& Student 2011- Tek Lisanslık; 99 dolar (Amazon.com), 258 TL (Elmasepeti.com)
  • Office Mac Home& Business 2011- Tek Lisanslık; 175 dolar (Amazon.com), 400 TL (Elmasepeti.com)

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mertgraph1979 8 yıl
Appstore'dan 90 liraya iwork alabilrdin... Apple'ın office yazılımı...
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Volkanbaba 8 yıl
Kaç kişi kullanır acaba?
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Tanarri 8 yıl
bağlantıyı bende anlamadım ama yinede kurulan bağlantıyada cevap veriyim belki mac bunu direk kend sunmuyo ama macbooklara win7 kurmak mümkün... Ayrıca microsoft un kalkıpta mac için bi yazılım üretmeside dahada enteresan bi konu şahsen mac kulanıcısı değilim o yüzden fazla bi bilgim yok ama şaşırdım açıkcası.. gerçi adamlar para kazanmayı hedefliyo konu mac bile olsa ne farkeder :)
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byfm 8 yıl
pazar payını genişletti sanki ihtiyacı varda
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TorwaK 8 yıl
Ben kendi cihazımda Office 2011 kullanıyorum. Özellikle PC 'den MAC 'e geçenler için orta yol gibi birşey. Ayrıca yeni MSN messenger ve remote desktop uygulamalarıda beraber geliyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Allah Aşkına oraya Elmasepeti.com'u kim yazdı ya. Orası kulaklık satan bir yer. Adamlar yazılım satmıyorlar bile. Elmasepeti.com yazıyorsunuz yanına bir de fiyat yazıyorsunuz. Sanırım 1 kere girmediniz bile elmasepetine. Alın: www.elmasepeti.com Girin bakın...
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bluemoon 8 yıl

OverClocKing

Allah Aşkına oraya Elmasepeti.com'u kim yazdı ya. Orası kulaklık satan bir yer. Adamlar yazılım satmıyorlar bile. Elmasepeti.com yazıyorsunuz yanına bir de fiyat yazıyorsunuz. Sanırım 1 kere girmediniz bile elmasepetine. Alın: www.elmasepeti.com Girin bakın...


elmasepeti.com/...

elmasepeti.com/...


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kalamarr 8 yıl
özgür alternatifi libreoffice
libreoffice.org/...
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Batuist 8 yıl
mac kullanıcıları microsoft yazılımı alır mı acaba??
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ArdilesS 8 yıl
Çok yavaş.. 2008 kullanırken böyle durumlar yoktu
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KaSaTuRa. 8 yıl

Batuist

mac kullanıcıları microsoft yazılımı alır mı acaba??


o mac kullanıcıları için apple macbooklara windows 7 kurulum imkanı sağlamıyor mu?
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