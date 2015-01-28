Microsoft, Surface 2 tabletlerin üretimini sonlandırdı

Surface satışlarının büyük kısmını Surface Pro 3 modelinin gerçekleştirmesi ve geçtiğimiz günlerde yapılan Windows 10 etkinliğinde Windows RT yüklü cihazların yeni güncellemeyi almayacağının açıklanması Surface 2'nin sona yaklaştığını belli etmişti. Surface 2 üretiminin durdurulması ile birlikte Windows RT sürümü de tarihe karışmış oldu.
Surface 2 üretimi durmasına rağmen hali hazırda üretilmiş ürünlerin satışına bir süre daha devam edilecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok yavaş lenova bide.
yazılım dışında başka işler yaparken zorlanıyor
telefon ve tabletten uzak dursun
xbox ve yazılıma devam etsin,