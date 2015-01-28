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Microsoft, Surface 2 tabletlerin üretimini sonlandırdı

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Surface 2 tabletlerin üretimini sonlandırdı
Daha önce bu bağlantıda Microsoft'un yayınladığı son finans raporunu sizlerle paylaşmıştık. Raporda Surface satışlarının geçen yıla göre %24 artarak bir çeyrekte 1.1 Milyar dolar gelire ulaştığı belirtilmişti.

Surface satışlarının büyük kısmını Surface Pro 3 modelinin gerçekleştirmesi ve geçtiğimiz günlerde yapılan Windows 10 etkinliğinde Windows RT yüklü cihazların yeni güncellemeyi almayacağının açıklanması Surface 2'nin sona yaklaştığını belli etmişti. Surface 2 üretiminin durdurulması ile birlikte Windows RT sürümü de tarihe karışmış oldu.

Surface 2 üretimi durmasına rağmen hali hazırda üretilmiş ürünlerin satışına bir süre daha devam edilecek.
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Gyb ilker 4 yıl
windows 8.1 i biraz geliştirsinler bilgisayar üretçeklerse 8.1 i geliştirsinler
çok yavaş lenova bide.
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XIII 4 yıl
Hiç satılmışmikine :D
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alemburda34 4 yıl
Surface tasarımına bayılıyorum ama fiyatları uçuk ve pil performansı daha iyi olmalı
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Gece772 4 yıl
Bir çöp ürün daha geldi....
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Fenomenon 4 yıl
Win RT microsoft'un yaptığı en yanlış hamileydi zaten. Hangi akla hizmet tablete özel işletim yaptılar anlamadım.
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tamtamam 4 yıl
fiyatlara el atmadıkları sürece proya da ilgi olacağını düşünmüyorum.Şahsen fiyatları düşse alırdım.
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doctor_bey 4 yıl
Zaten artık Surface 3 var, yüzüne bakan olacağını düşünmüyorum, zaten çokta iyi sayılmazdı.
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simbolmina 4 yıl
şunların fiyatları biraz daha uygun olsaydı da alaydık keşke. pro 3 gerçekten çok güzel bir cihaz. daha üreticiler hala ona denk bir şey yapamadılar.
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filteke 4 yıl
microsoft
yazılım dışında başka işler yaparken zorlanıyor
telefon ve tabletten uzak dursun
xbox ve yazılıma devam etsin,
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DraGonS 4 yıl
Çöp gibi birşeydi zaten. surface pro ya ağırlık versinler.
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