Microsoft Surface akıllı telefon iddiaları yeniden alevlendi

Microsoft'un Surface tablet modelini ilk kez piyasaya sürmesinin ardından Windows Phone ekosistemine de bir Surface modeli hazırladığı gündeme gelmiş ancak bir süre sonra bu iddialar rafa kalkmıştı.





Windows 10 mobil sürümü için 2 amiral gemi modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Microsoft'un, Surface projesini yeniden raftan indirdiği iddia ediliyor. Yeni cihaz Surface Mobile adını alacak.





Yine tablet tarafında olduğu gibi Surface Mobile akıllı telefonunda da firma Intel tabanlı bir yongaseti kullanacak. Broadwell mimarisi ile birlikte duyurulan ancak bünyesinde Bay Trail ve ARM tabanlı işlemciler barındıran Atom X3 Sofia yongaseti Surface Mobile akıllı telefonuna güç verecek.





Modelde 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB/4GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, ekran kalemi, USB Type-C girişi, metal kasa ve 21MP çözünürlüğünde PureView kamera taşıyacak olan Surface Mobile, Lumia 950 veya 940 olarak bildiğimiz amiral gemilerinden farklı bir noktada konumlanacak.





Ancak iddialarda karanlıkta kalan nokta amiral gemi seviyesinde bir modelin Atom X3 Sofia modeli ile gelmesi. Atom X3 daha çok giriş seviyesi cihazlara hitap ediyor ve hücresel modemler entegre olarak geliyor. İlk izlenimler bu yongasetinin Snapdragon 410 benzeri bir performans vereceğini gösteriyordu. Bu bakımdan ya yongaseti bilgisi yanlış ya da böyle bir model sadece kağıt üstünde kalacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-true-flagship-may-be-the-Surface-Mobile-QHD-display-4-GB-RAM-21-MP-PureView-cam_id72887