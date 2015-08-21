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Microsoft Surface akıllı telefon iddiaları yeniden alevlendi

3 yıl
2,8b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Surface akıllı telefon iddiaları yeniden alevlendi

Microsoft'un Surface tablet modelini ilk kez piyasaya sürmesinin ardından Windows Phone ekosistemine de bir Surface modeli hazırladığı gündeme gelmiş ancak bir süre sonra bu iddialar rafa kalkmıştı. 

Windows 10 mobil sürümü için 2 amiral gemi modeli ile piyasaya çıkmaya hazırlanan Microsoft'un, Surface projesini yeniden raftan indirdiği iddia ediliyor. Yeni cihaz Surface Mobile adını alacak. 

Yine tablet tarafında olduğu gibi Surface Mobile akıllı telefonunda da firma Intel tabanlı bir yongaseti kullanacak. Broadwell mimarisi ile birlikte duyurulan ancak bünyesinde Bay Trail ve ARM tabanlı işlemciler barındıran Atom X3 Sofia yongaseti Surface Mobile akıllı telefonuna güç verecek. 

Modelde 5.5 inçlik 2K ekran, 3GB/4GB RAM, 64GB/128GB depolama kapasitesi, ekran kalemi, USB Type-C girişi, metal kasa ve 21MP çözünürlüğünde PureView kamera taşıyacak olan Surface Mobile, Lumia 950 veya 940 olarak bildiğimiz amiral gemilerinden farklı bir noktada konumlanacak. 

Ancak iddialarda karanlıkta kalan nokta amiral gemi seviyesinde bir modelin Atom X3 Sofia modeli ile gelmesi. Atom X3 daha çok giriş seviyesi cihazlara hitap ediyor ve hücresel modemler entegre olarak geliyor. İlk izlenimler bu yongasetinin Snapdragon 410 benzeri bir performans vereceğini gösteriyordu. Bu bakımdan ya yongaseti bilgisi yanlış ya da böyle bir model sadece kağıt üstünde kalacak.  

http://www.phonearena.com/news/Microsofts-true-flagship-may-be-the-Surface-Mobile-QHD-display-4-GB-RAM-21-MP-PureView-cam_id72887 Yorum Yaz
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wustti 3 yıl en beğenilen
adamlarda imkan var yazılım var kamera var tasarım var. iki elleriyle bi telefonu doğrultamadılar. millet harıl harıl note serisi alıyo. adam gibi kalite metal kasa bişey yap. yazılım desteği ver. adam gibi pil koy bak bakalım satıyo mu satmıyo mu. wmobile anca böyle bi hamleyle kendine gelir. millet en tepe modelleri incelerken bunlar orta seviye donanım koyup max fiyat çekiyo. nokia da lumia da aynısını yaptı. yoksa lumialar kötü değildi.
adamlarda imkan var yazılım var kamera var tasarım var. iki elleriyle bi telefonu doğrultamadılar. millet harıl harıl note serisi alıyo. adam gibi kalite metal ...
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hikmet548 3 yıl
Başlığı bir tek ben mi yanlış anladım. Telefon alevlendi / Alev aldı
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Crashlone 3 yıl
2k ekran...1080p neyinize yetmiyor.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Madem 3-4gb ram ve x86 işlemci koyuyorlar o zaman bu telefon gerçek olursa continuum ile tam bir Windows deneyimi sunmalı bence.
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Umutcan 3 yıl
İyi de adını surface yapmalarının anlamı ne ki, surface adamların tablet serisinin adı. Windows phone kullanan telefon cihazları için ayrı isimlendirmeleri var.
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cherkesomer 3 yıl
sd820 koy fiyatın cılkını çıkarma al sana piyasaya hızlı girecek telefon..
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kadirirdem 3 yıl
bir kere atom ne kadar saglıklı olur orası ayrı bir konu hadi diyelim sağlıklı oldu şu marketi bi adam et artık w10 gayet güzel marketi adam ettikten sonra pek eksiğin kalmıyor sonra satarsın lumialari filan şuanki lumiaların en büyük eksiği market Microsoft Şunu Hallet Artık.
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exent4246o 3 yıl kadirirdem
kadirirdem
bir kere atom ne kadar saglıklı olur orası ayrı bir konu hadi diyelim sağlıklı oldu şu marketi bi adam et artık w10 gayet güzel marketi adam ettikten sonra pek eksiğin kalmıyor sonra satarsın lumialari filan şuanki lumiaların en büyük eksiği market Microsoft Şunu Hallet Artık.

Market konusunda kısayola gittiler.Windows 10'un şuanki hali ile telefona apk yüklenebiliyor.Hatta XDA'da playstore'u yüklemek için uğraşanlar bile var.
Sonbaharda Android,IOS uygulamalarının WP için kolay bir şekilde portlanmasını sağlayan api'ler yayınlanacak.

Bu arada haberdeki telefonun tasarımı güzelmiş,keşke gerçek olsa
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huseyincarnege 3 yıl
güzel ben beyendim
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wustti 3 yıl en beğenilen
adamlarda imkan var yazılım var kamera var tasarım var. iki elleriyle bi telefonu doğrultamadılar. millet harıl harıl note serisi alıyo. adam gibi kalite metal kasa bişey yap. yazılım desteği ver. adam gibi pil koy bak bakalım satıyo mu satmıyo mu. wmobile anca böyle bi hamleyle kendine gelir. millet en tepe modelleri incelerken bunlar orta seviye donanım koyup max fiyat çekiyo. nokia da lumia da aynısını yaptı. yoksa lumialar kötü değildi.
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çaydan çıkan sinek 3 yıl wustti
adam haklı dağılın
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