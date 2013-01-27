Microsoft, Surface serisini genişletme sözü verdi





Windows 8 işletim sistemini tanıtması sonrasında kendi ekosistemine tablet modelleri ile katkı yapan Microsoft, bir milyondan fazla Surface satışı ile pazarda hayal kırıklığına uğramadı.





Firmanın mali şefi Peter Klein, yatırımcılara yönelik toplantıda, hem ürün serisi, hem perakende kanalları ve hem de coğrafya açısından bu yıl genişleme yaşayacaklarını açıkladı. Geçen yıl sınırlı bir dağıtım ağı olduğunu kabul eden Klein, bu yıl bunu telafi edeceklerini belirtti.





Klein son çeyreğin Windows faaliyetlerindeki gelir büyümesine katkı yapan bir faktör olduğunu ve Windows 8'in donanım ve yazılım ile entegrasyonu sonucunda ilginç yeniliklerin olabileceğini ifade etti.





Microsoft'un Surface with Windows RT tablet modeli hali hazırda satıştayken, Surface with Windows Pro modeli ise 8 Şubat itibariyle satışa sunulacak.





Microsoft'un bu yıl sonlarına doğru Surface 2 versiyonlarıyla pazarda daha iddialı konuma gelmek istediği bir süredir konuşuluyordu. Klein bir nevi bu iddiaları doğrulamış oldu.

http://www.tomshardware.com/gallery/Surface-RT-Cover,0101-360109-0-2-3-1-jpg-.html