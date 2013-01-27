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Microsoft, Surface serisini genişletme sözü verdi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Surface serisini genişletme sözü verdi

Windows 8 işletim sistemini tanıtması sonrasında kendi ekosistemine tablet modelleri ile katkı yapan Microsoft, bir milyondan fazla Surface satışı ile pazarda hayal kırıklığına uğramadı.

Firmanın mali şefi Peter Klein, yatırımcılara yönelik toplantıda, hem ürün serisi, hem perakende kanalları ve hem de coğrafya açısından bu yıl genişleme yaşayacaklarını açıkladı. Geçen yıl sınırlı bir dağıtım ağı olduğunu kabul eden Klein, bu yıl bunu telafi edeceklerini belirtti.

Klein son çeyreğin Windows faaliyetlerindeki gelir büyümesine katkı yapan bir faktör olduğunu ve Windows 8'in donanım ve yazılım ile entegrasyonu sonucunda ilginç yeniliklerin olabileceğini ifade etti. 

Microsoft'un Surface with Windows RT tablet modeli hali hazırda satıştayken, Surface with Windows Pro modeli ise 8 Şubat itibariyle satışa sunulacak.

Microsoft'un bu yıl sonlarına doğru Surface 2 versiyonlarıyla pazarda daha iddialı konuma gelmek istediği bir süredir konuşuluyordu. Klein bir nevi bu iddiaları doğrulamış oldu.  

http://www.tomshardware.com/gallery/Surface-RT-Cover,0101-360109-0-2-3-1-jpg-.html Yorum Yaz
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Psydia 6 yıl en beğenilen Provisional
abdullahkhan
Surface güzel bir düşünce, ancak Microsoft'un üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım?
Hayır örnek olsun diye yaparsın gösterirsin de, satışa çıkarıp iş ortaklarının pazar paylarını çalmak niye?

Cunku hicbir uretici tam olarak microsoft'un istedigi sekilde urun uretemiyor da ondan. Hem google nexus 4 cikarinca problem olmuyor da microsoft surface cikarinca mi problem oluyor?
abdullahkhanSurface güzel bir düşünce, ancak Microsoft'un üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım?Hayır örnek o...
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dodomoco 6 yıl
Pro 900 dolar genişletsen ne olur
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armanatilgan 6 yıl
Psydia
abdullahkhan Surface güzel bir düşünce, ancak Microsoftun üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım? Hayır örnek olsun diye yaparsın gösterirsin de, satışa çıkarıp iş ortaklarının pazar paylarını çalmak niye?
Cunku hicbir uretici tam olarak microsoftun istedigi sekilde urun uretemiyor da ondan. Hem google nexus 4 cikarinca problem olmuyor da microsoft surface cikarinca mi problem oluyor?

Sorun olmuyor çünkü Google telefonunu iş ortaklarına ürettiriyor. HTC, Samsung, LG, Asus. Haksız mıyım?
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 6 yıl armanatilgan
armanatilgan
Psydia
Orijinalden alıntı: abdullahkhan Surface güzel bir düşünce, ancak Microsoftun üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım? Hayır örnek olsun diye yaparsın gösterirsin de, satışa çıkarıp iş ortaklarının pazar paylarını çalmak niye?
Cunku hicbir uretici tam olarak microsoftun istedigi sekilde urun uretemiyor da ondan. Hem google nexus 4 cikarinca problem olmuyor da microsoft surface cikarinca mi problem oluyor?

Sorun olmuyor çünkü Google telefonunu iş ortaklarına ürettiriyor. HTC, Samsung, LG, Asus. Haksız mıyım?

İnan ki onlar kendi pazar paylari daralmasin diye bunu soyluyorlar. Microsoft gibi bir sirketle rekabet edemeyeceklerinden korkuyorlar. Korkarlar tabii, bu firmalarin cikardigi HER urunu "keske su da olsaydi, keske bunu da koysalardi" diye elestirmekten kendimizi alamiyoruz. Dort dortluk, eksiksiz urun cikarmiyorlar yarim yamalak urunlerini satmaya calisiyorlar, gercekten guzel ve duzgun urun gorduklerinde de boyle mizikcilik yapiyorlar.
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DH Misafiri 6 yıl
iPad gibi dünyanın en iyi tableti dururken bunları alan çıkar mı ki?
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SuperSelami 6 yıl
Guzelmis
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SystemApps 6 yıl
microsoft çeşitli çevrebirimleri konsol vs şeylerle zaten donanım işinde vardı.surface den sonra bir çok yaratıcı cihaz ortaya çıktı.rekabet iyidir işte gerisine çokta takmayın zira kullanıcı açısından seçenekler çoğalıyor.zaten çoğu x86 olduğu içinde güncelleme vs şeyler nedeniyle aslında nexus gibi de düşünmemek lazım. surfaceden bir çok firma para kazanıyor icabında ve bu kazanan kesim belli markası ister microsoft olsun ister acer olsun...
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eulogy 6 yıl
Hakan456
Kim öyle bir söz istedi ki?

+1 Lafı ağzımdan aldın
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matmuhendisi 6 yıl
peki fiyat aralığı ne olur türkiyeye hemen gelir mi :S
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khytr89 6 yıl
Kim öyle bir söz istedi ki?
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__Nikolaus__ 6 yıl
Kendi yazilimi diye cihaz mi uretmemeli , boyle sacma bir dusunce olamaz , is ortaklari daha iyi donanimi daha iyi tasarimi daha ucuz fiyata sunar pazarda kayip yasamaz.

En kisa surede telefon modelini de bekliyoruz.
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Provisional 6 yıl
Surface güzel bir düşünce, ancak Microsoft'un üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım?
Hayır örnek olsun diye yaparsın gösterirsin de, satışa çıkarıp iş ortaklarının pazar paylarını çalmak niye?
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 6 yıl Provisional
abdullahkhan
Surface güzel bir düşünce, ancak Microsoft'un üreticilerin işine karıştığını düşünen bir tek ben mi varım?
Hayır örnek olsun diye yaparsın gösterirsin de, satışa çıkarıp iş ortaklarının pazar paylarını çalmak niye?

Cunku hicbir uretici tam olarak microsoft'un istedigi sekilde urun uretemiyor da ondan. Hem google nexus 4 cikarinca problem olmuyor da microsoft surface cikarinca mi problem oluyor?
1 Yanıt Yanıtla +6
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