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Microsoft Türkiye, başarılı iş ortaklarını ödüllendirdi

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Türkiye, başarılı iş ortaklarını ödüllendirdi

Microsoft Türkiye tarafından her yıl ekosistemde yer alan başarılı iş ortaklarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen İş Ortakları Ödül Töreni'nde, bu yıl farklı kategorilerde 23 ödül dağıtıldı.

Ödüller kamu, kurumsal, KOBİ, cihaz üreticileri ve dağıtıcılar segmentlerine göre belirleniyor. İş ortakları ise satış, büyüme, çözüm geliştirme, bulut bilişim ve müşteri memnuniyeti performanslarına göre değerlendiriliyor. Ödül alan firmalar arasında Asus, Casper, Teknosa, Vatan gibi tanıdık isimler yer alıyor. 

Microsoft Türkiye ülkemiz PC pazarı ile ilgili bazı istatistikler de paylaştı. İstatistiklere göre Türkiye'de Microsoft'un kazandığı 1 dolara karşılık iş ortakları 14.75 dolar kazanıyor. Microsoft Türkiye, 2013 mali yılında yüzde 22'lik büyümeye ve müşteri memnuniyetinde 6 puanlık artışa imza attı. 

Türkiye'de en hızlı büyüyen segmentler arasında yüzde 28 ile KOBİ segmenti ön plana çıkarken, servis ve danışmanlık hizmetlerinde yüzde 23, kurumsal segmentte yüzde 17'lik büyüme oranına ulaşıldı. Perakende alanında da PC pazarındaki daralmaya rağmen yüzde 2'lik büyüme oranı yakaladı.

Törende ödüller sahiplerine, Microsoft Türkiye Genel Müdür Tamer Özmen ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verildi. Ödül alan firmaların tam listesi şöyle:
 
Microsoft Türkiye, başarılı iş ortaklarını ödüllendirdi


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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Yazıklar olsun @TurboCore lan bu adama niye ödül vermediniz

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Joker38 5 yıl
Nediyelim Tebrikler
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Xagdas 5 yıl
"Kimse darılmasın, herkese bi ödül verelim" demişler.
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_köle_ 5 yıl
hayret bizim firma yok halbuki okadarda para akıtırlar microsofta
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EzioAuditore_ 5 yıl
Başlığı değiştirmeyin böyle daha isabet olmuş.
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Escapetolife 5 yıl
Casper ödüle doymuyor. !
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