Microsoft, Windows 8.1'i küçük güncellemelerle geçiştirebilir





Yaklaşık iki yıldır Windows 8 ve 8.1 işletim sistemlerine olan ilgiyi artırmaya çalışan ancak bunda bir türlü başarılı olamayan Microsoft'un Windows 9 ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya başladığı gündeme gelmişti. Son paylaşılan bilgiler de aynı yönde.





Firmaya yakınlığı ile tanınan Mary Jo Foley, Microsoft'un Windows 8.1 için planladığı üç büyük güncelleme stratejisinden vazgeçtiğini ve bundan sonra ağırlığın Windows 9 çalışmalarına kaydırılacağını dile getirdi.





Windows 8.1 ilk büyük güncellemesini Nisan sonlarında almış, ikinci büyük güncelleme için Ağustos ayı, üçüncü büyük güncelleme için ise yıl sonu işaret edilmişti. Ancak ikinci büyük güncelleme küçük değişiklikler içeren bir güncelleme haline gelecek ve Windows 9 çıkana kadar da Windows 8.1 küçük güncellemeler almaya devam edecek.





Windows 8.1'e desteğini azaltmaya başlayan Microsoft artan iş gücünü Windows 9 için yönlendirecek. Zira Windows 9 ile tüm işletim sistemlerinin tek çatı altında toplanması planlanıyor ve eskisinden daha fazla çaba sarfetmek gerekecek. Bu sürümde genişletilmiş modern Başlat menüsünün de kullanıcı karşısına çıkacağı belirtiliyor.





Windows 9 için beklenen tarih 2015 yılının ortaları. Bu yıl sonbahar döneminde ise açık önizleme sürümünün indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/microsoft-could-skip-third-windows-8-1-update-focus-on-windows-9-instead-rumor/?utm_source=mobilerepublic