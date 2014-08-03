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Microsoft, Windows 8.1'i küçük güncellemelerle geçiştirebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8.1'i küçük güncellemelerle geçiştirebilir

Yaklaşık iki yıldır Windows 8 ve 8.1 işletim sistemlerine olan ilgiyi artırmaya çalışan ancak bunda bir türlü başarılı olamayan Microsoft'un Windows 9 ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaya başladığı gündeme gelmişti. Son paylaşılan bilgiler de aynı yönde.

Firmaya yakınlığı ile tanınan Mary Jo Foley, Microsoft'un Windows 8.1 için planladığı üç büyük güncelleme stratejisinden vazgeçtiğini ve bundan sonra ağırlığın Windows 9 çalışmalarına kaydırılacağını dile getirdi. 

Windows 8.1 ilk büyük güncellemesini Nisan sonlarında almış, ikinci büyük güncelleme için Ağustos ayı, üçüncü büyük güncelleme için ise yıl sonu işaret edilmişti. Ancak ikinci büyük güncelleme küçük değişiklikler içeren bir güncelleme haline gelecek ve Windows 9 çıkana kadar da Windows 8.1 küçük güncellemeler almaya devam edecek.

Windows 8.1'e desteğini azaltmaya başlayan Microsoft artan iş gücünü Windows 9 için yönlendirecek. Zira Windows 9 ile tüm işletim sistemlerinin tek çatı altında toplanması planlanıyor ve eskisinden daha fazla çaba sarfetmek gerekecek. Bu sürümde genişletilmiş modern Başlat menüsünün de kullanıcı karşısına çıkacağı belirtiliyor. 

Windows 9 için beklenen tarih 2015 yılının ortaları. Bu yıl sonbahar döneminde ise açık önizleme sürümünün indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/08/microsoft-could-skip-third-windows-8-1-update-focus-on-windows-9-instead-rumor/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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DaRKFoRCeS 5 yıl en beğenilen
Ardı ardına sistem çıkarmanın ne esprisi var.

Alışkanlıklar kolay bırakılmaz.

microsoft yönetimi hala anlamış değil.

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Chromosty 5 yıl
Ben 1 sene önce dedim bunu. Bir haber vardı. Haberde "Windows 9 çalışmaları başladı mı?" tarzı bir haberdi.

-Tabi tutmayacağını anlayınca 9 üstünde çalışmaya başladılar
demiştim. Hayatımın eksisini yemiştim
Ben 1 sene önce dedim bunu. Bir haber vardı. Haberde "Windows 9 çalışmaları başladı mı?" tarzı bir haberdi.-Tabi tutmayacağını anlayınca 9 üstünde ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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matmuhendisi 5 yıl
Metroyu kaldır bomba sistem w8
1 Yanıt Yanıtla +4
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deadric 5 yıl
Ben win8 + classic shell ile mutluyum.
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blackcat67 5 yıl
DX12 eğerki yeni ekran kartı isterse microsoft sonunu yavaş yavaş hazırlıyor derim geçerim :D mantle forever :P
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xaimwadi 5 yıl
Windows dön dolaş içerik hep aynı... Tabi ki bana göre.. Sistem iyileşiyor sadece..
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DH Misafiri 5 yıl
bence hiç yükselme beklemesinler.Orjinal windows 7 kullandığım halde söylüyorum bir işletim sistemi için belirledikleri fiyatlar çok yüksek.Her insanın bütçesi bu ürünleri almayı karşılayamayabilir ya korsana sevk ediyor yada eski satın aldıkları lisanslı ürünleri kullanıyor insanlar.
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Her isi ters giden adam 5 yıl
GEçiiştirin geçiştirin bakalım... zaten 8.1 cinslik çıkartıp duruyor
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PowerPC 5 yıl
Windows 8'e para verenler basın küfürü !! Biiiiip.
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Sworn 5 yıl
Windows değil 8.1 9 veya 10 çıksada böyle devam ettiği sürece işini bilenler Linux kullanmaya devam edecek. Yok bilgisayar çöktü yok virüs var yok kastı derdini senelerdir linux sayesinde yaşamıyorum.Ayrıca tam destek ve tamamen ücretsiz daha ne bekleyim ki Windows tekelinin güncellemesini...
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DH Misafiri 5 yıl
Başlat menüsünden ziyade sık kullanılan yazılımları bir arada toplayan bir menü gayet iyi olur zira internette ücretsiz bu yönlü uygulamalarda var. Başlat menüsüne her kurulan şeyi alt menülerle atıp kalabalık yapıyordu bence çok kullanışlı bir şeyde değildi. 8.1 ile metro arabirime geçişi de opsiyonlu yaptılar ve bence W8.1 gayet stabil bir sistem oldu.
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MK* 5 yıl
Windows 8den 9a gecis olacak mi yoksa parasiyla mi?
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SysEdit 5 yıl MK*
Parasıyla tabi ki...
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furkann20 5 yıl
Çok acele ediyorlar yeni sürüm için...
Biraz geçmişe gidelim. Win XP 2002'de çıktı- vista 2007... İki sürüm arasında ciddi farklar var, yeni bir çekirdek yapısı var... Ayrıntıya girmicem biliyorsunuz zaten. Sonuç olarak Win 9 bence 2016 veya 2017 civarında piyasaya çıkmalı... Çünkü daha win 8 bile yeterince yaygınlaşmadı. Sonra bu iş android güncellemesine dönecek demedi demeyin :)
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bkaakco 5 yıl
2023'e kadar 8.1 desteği sürecek.
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Virtual Reality 5 yıl
Microsoft' un ne mal olduğunu ABD dışında bütün dünya biliyor. Windows 7 Basic de Ekran Alıntı Makasını koymayıp, Windows 7 Home Basic de Ekran Alıntı Makasına yer veren ve 1 MB cık bu yazılımdan bile medet uman para göz bir firma ve satış politikaları 2014 yılında bulunduğumuz bu çağa hiç yakışmıyor. Fosilleşmiş bir yönetim kadrosu var ve satış politikasına da bu yansıyor. 90 ların satış politikası, 1 MB cık Ekran Alıntı Makasını Windows 7 Basic kullanıcılarına sunmadı da ne oldu. Basic kullananlar sırf makas için Home Basic' e mi geçtiler. Adamların kafa yapısı bu, daha bu şekilde bir sürü örnek verebilirim.
Xbox olayına gelelim.
Sene olmuş 2014, adamlar ancak 720p oynatabilen oyun konsolu piyasaya sürdüler, üstelik 1080p 60FPS oynatan rakip oyun konsolundan 100 dolar daha pahalıya
Şaka gibi, insanlık yıllardır kullandığı Full HD TV lerin hakkını verecek bir oyun konsolu beklerken, 720p ye gücü yeten bir oyun konsolu piyasaya sürmek, Microsoft' un ne kadar başarısız yönetildiğinin en somut örneği
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