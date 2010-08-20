Microsoft, Windows Phone 7 için XBox Live videosunu yayınladı

Yıllardır alıştığımız Windows Mobile kavramına Windows Phone 7 ile veda etmeye hazırlanan Microsoft, yeni işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer alan XBox Live ile ilgili hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. "Oyun oynamak hiçbir zaman durmaz" başlığıyla başlayan videoda WP7'e destek veren Flight Control, Bejeweled, Asphalt gibi mobil platformun önemli oyunlarından kısa kısa görüntülere yer verilerek, XBox Live'ın sunduğu özelliklere cümle cümle deyinilmiş.

LG'nin Android ve iOS'i geride bırakacağını iddia ettiği Windows Phone 7 platformunun ilk üyelerinin önümüzdeki aylarda firmalar tarafından satışa sunulması bekleniyor.