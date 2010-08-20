Microsoft, Windows Phone 7 için XBox Live videosunu yayınladı

Haber Editörü
Yıllardır alıştığımız Windows Mobile kavramına Windows Phone 7 ile veda etmeye hazırlanan Microsoft, yeni işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer alan XBox Live ile ilgili hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. "Oyun oynamak hiçbir zaman durmaz" başlığıyla başlayan videoda WP7'e destek veren Flight Control, Bejeweled, Asphalt gibi mobil platformun önemli oyunlarından kısa kısa görüntülere yer verilerek, XBox Live'ın sunduğu özelliklere cümle cümle deyinilmiş.
LG'nin Android ve iOS'i geride bırakacağını iddia ettiği Windows Phone 7 platformunun ilk üyelerinin önümüzdeki aylarda firmalar tarafından satışa sunulması bekleniyor.
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Kullanıcı videosu lazım.bilgisayarlarla yapılan reklam degil: )
Şu videoyu herkez izlesin
youtube.com/... win phone 7 bakın nsıl çalışıyor:S
Windows Mobile 7 de izlediğim videolardan edindiğim deneyimlere göre oldukça kullanışsız.Oraya kaydır buraya kaydır,neyin nerede nasıl ne olduğu belli değil.Akıllarınca bilgisayarlarda kullanılan geniş ekran mantığını telefonlara taşımışlar.Çok ama çok gereksiz ve kullanışsız.Özellikle ekranın yanlarından azcık ucundan gözüken yazılar beni deli etti.Alacaklara şimdiden hayırlı olsun,Allahtan sabır dilerim.