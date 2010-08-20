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Microsoft, Windows Phone 7 için XBox Live videosunu yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yıllardır alıştığımız Windows Mobile kavramına Windows Phone 7 ile veda etmeye hazırlanan Microsoft, yeni işletim sisteminin temel özellikleri arasında yer alan XBox Live ile ilgili hazırladığı tanıtım videosunu yayınladı. "Oyun oynamak hiçbir zaman durmaz" başlığıyla başlayan videoda WP7'e destek veren Flight Control, Bejeweled, Asphalt gibi mobil platformun önemli oyunlarından kısa kısa görüntülere yer verilerek, XBox Live'ın sunduğu özelliklere cümle cümle deyinilmiş.

LG'nin Android ve iOS'i geride bırakacağını iddia ettiği Windows Phone 7 platformunun ilk üyelerinin önümüzdeki aylarda firmalar tarafından satışa sunulması bekleniyor.


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Ravenholme 9 yıl
Gösterdikleri oyunların çoğu veya benzerleri zaten symbian telefonumda bile var. iphone'la kapışmayı bırak yanından geçemez.
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Fashionality 9 yıl

Orodreth Elanesse

Gösterdikleri oyunların çoğu veya benzerleri zaten symbian telefonumda bile var. iphone'la kapışmayı bırak yanından geçemez.


+1
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Androidd 9 yıl
Ben bu videoyu gereksiz gördüm.yani iyimi kötümü yorum yapılamaz.Dokunmatigi nasıl tepki süresi nsıl oyunlar donmadan mı çalışıyor.takılıyormu.bu videoda hiç birinin cevabı yok.sadece bunun için geçerli degil her telefon reklamında telefon süper ötesi çalışır.dokunmatigide herşeyi algılar.: )..

Kullanıcı videosu lazım.bilgisayarlarla yapılan reklam degil: )


Şu videoyu herkez izlesin

youtube.com/... win phone 7 bakın nsıl çalışıyor:S
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O.Beverly 9 yıl
Steve Balmer'ın aksanını ve tavrını hiç beğenmiyorum.Geriyor insanı.

Windows Mobile 7 de izlediğim videolardan edindiğim deneyimlere göre oldukça kullanışsız.Oraya kaydır buraya kaydır,neyin nerede nasıl ne olduğu belli değil.Akıllarınca bilgisayarlarda kullanılan geniş ekran mantığını telefonlara taşımışlar.Çok ama çok gereksiz ve kullanışsız.Özellikle ekranın yanlarından azcık ucundan gözüken yazılar beni deli etti.Alacaklara şimdiden hayırlı olsun,Allahtan sabır dilerim.
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freedommaker 9 yıl
Xbox live kullanıcıları için çok avantajlı gibi. Ama ben Iphone kullanısıyım ve bir artısını göremedim maalesef :)
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