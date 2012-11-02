Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: Windows Phone 8'de bildirim merkezi için yeterli zamanımız yoktu

6 yıl
472
1
15
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un kısa bir süre önce tanıttığı mobil işletim sistemi Windows Phone 8'de karşımıza çıkan dikkat çekici eksikliklerden biri de bildirim merkezinin olmamasıydı. Uygulamalar tarafından gönderilen bilgi ve uyarıların toplandığı bu merkez Android ve iOS cephesinde uzunca bir süredir yer alıyor. Ancak, Windows Phone 8 bu merkezden şu an için mahrum kalmış durumda.

Microsoft'un geliştirici konferansı Build'te bugün gerçekleşen bir oturumda konuşan Thomas Fennel, Windows Phone için bir bildirim merkezi düşündüklerini ima etti. Fennel, oturuma katılanlardan gelen bildirim merkeziyle ilgili bir soru üzerine, bildirim merkezinin hazırlanması için yeterli zamanın kalmadığını dile getirdi. Bildirim merkezinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Fennel, geliştiricilerden de bu konuda önemli istekler geldiğini belirtti. Fennel, canlı kutucukların aktif edilmediği uygulamalarda bildirim merkezinin eksikliğinin daha fazla hissedildiğini belirtirken, bildirim merkezi üzerine ciddi değerlendirmeler yapacaklarının da sözünü verdi. The Verge konuşan Microsoft yetkilisi de şirketin bildirim konusunda canlı kutucuklara odaklandığını da kabul etti.

Bildirim merkezi gibi kullanım deneyimini önemli ölçüde etkileyen bir eksikliğin yapılan açıklamalar doğrultusunda nasıl bir çözüme kavuşacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2012/11/1/3587864/windows-phone-8-notification-center Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Grimmjow58 6 yıl
Arkadaşlar nokia lumia 820 var bende bildirim sistemi bazı uygulamalarda yok örneğin en gerekli olan facebook uygulamasında (windows Comp. ürettiği.)
Windows sayfasındayken facebooktan gelen mesajları göstermesi lazım bir çok daha düşük telefonlarda bu mevcut ama nokia lumia da yok.Çalışmalar lazımm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 6 yıl
İyide bildirim alanina gerek yok. Ana sayfadaki kareler kendi icinde bildirim ozelligine sahip , digerleri tepeye koymus diye wp de koyacak diye birsey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ikista 6 yıl
Geç kalmanın bedelini acele edip yanlış yaparak ödüyor ms.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redplay 6 yıl
Ios da uzunca bur süredir varken? Android den araklamamış gibi olmuş, kaldı ki Ios 5 ten önce bildirim çubuğu filan da yoktu iphonelarda. androidde ise en başından beri.bildirim çubuğu.mevcuttu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 6 yıl
darkaura
Web DeveloperWindowsun ana ekranı zaten bildirim ekranı neden birde üste eklesinler. Ayrıca diğerleri yaptı diye windowsunda yapması gerekmiyor. Haber pek inandırıcı gelmedi açıkçası.
Tamam email sms kutucuklarini anasayfaya koydunuz. Bildirimlerini goruyorsunuz. Peki ya facebook twitter whatsapp viber tango foursquare...... bunlarin hepsini ayni anda kullananlar var ki bende cogunu kullaniyorum. Hepsini anaekrana koydunmu sigacakmi yada geriye yer kalacak mi?

evet şu an phone 7,5 htc hd7 kullanıyorum, Windows live ,Windows live2 ve facebook hesaplarımın bildirimleri zaten aynı kutucukta gösteriyor:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozqur333 6 yıl
bildirim merkezi olmayan telefon akıllı telefon olmaz acil bir update midir nedir ne yapçaklarsa yapsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 6 yıl
Windows 8'dede başlat çubuğuna vakit yoktu galiba:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
$developer; 6 yıl
Windows'un ana ekranı zaten bildirim ekranı neden birde üst'e eklesinler. Ayrıca diğerleri yaptı diye windows'unda yapması gerekmiyor. Haber pek inandırıcı gelmedi açıkçası.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl $developer;
Web Developer
Windows'un ana ekranı zaten bildirim ekranı neden birde üst'e eklesinler. Ayrıca diğerleri yaptı diye windows'unda yapması gerekmiyor. Haber pek inandırıcı gelmedi açıkçası.

Tamam email sms kutucuklarini anasayfaya koydunuz. Bildirimlerini goruyorsunuz. Peki ya facebook twitter whatsapp viber tango foursquare...... bunlarin hepsini ayni anda kullananlar var ki bende cogunu kullaniyorum. Hepsini anaekrana koydunmu sigacakmi yada geriye yer kalacak mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
| OMG! | 6 yıl
önemli bir eksik ama giderilecektir,en iyi bildirim ekranı androidde,ios sadece olayı özet geçiyor,işime yaramıyor mu? elbette yarıyor,önemsiz bir mail geldiğinde oyundan çıkmıyorsun ya da tweet falan fıstık,android daha iyi bu konuda,umarım windows'unki de işe yarar bir şey olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 6 yıl
bir sene içerisinde windows phone 8.5 güncellemesi çıkar ona dahil ederler aynı zamanda o sürümde kısıtlamalar biraz daha esnetilir donanım desteği dahada artar Qualcomm haricinde Tegra 3/4 Exynos 4/5 desteği ile geleceğini umuyorum ...
bu şekilde değişimin olduğu ikinci dalgada windows phone 8 daha rekabetçi olacaktır ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
472 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yeni Nesil Oyun ve Teknoloji Programı" 02.11.2012 "Yeni Bölüm" video şov 6 yıl Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim