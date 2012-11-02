Microsoft: Windows Phone 8'de bildirim merkezi için yeterli zamanımız yoktu

Microsoft'un kısa bir süre önce tanıttığı mobil işletim sistemi Windows Phone 8'de karşımıza çıkan dikkat çekici eksikliklerden biri de bildirim merkezinin olmamasıydı. Uygulamalar tarafından gönderilen bilgi ve uyarıların toplandığı bu merkez Android ve iOS cephesinde uzunca bir süredir yer alıyor. Ancak, Windows Phone 8 bu merkezden şu an için mahrum kalmış durumda.



Microsoft'un geliştirici konferansı Build'te bugün gerçekleşen bir oturumda konuşan Thomas Fennel, Windows Phone için bir bildirim merkezi düşündüklerini ima etti. Fennel, oturuma katılanlardan gelen bildirim merkeziyle ilgili bir soru üzerine, bildirim merkezinin hazırlanması için yeterli zamanın kalmadığını dile getirdi. Bildirim merkezinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Fennel, geliştiricilerden de bu konuda önemli istekler geldiğini belirtti. Fennel, canlı kutucukların aktif edilmediği uygulamalarda bildirim merkezinin eksikliğinin daha fazla hissedildiğini belirtirken, bildirim merkezi üzerine ciddi değerlendirmeler yapacaklarının da sözünü verdi. The Verge konuşan Microsoft yetkilisi de şirketin bildirim konusunda canlı kutucuklara odaklandığını da kabul etti.



Bildirim merkezi gibi kullanım deneyimini önemli ölçüde etkileyen bir eksikliğin yapılan açıklamalar doğrultusunda nasıl bir çözüme kavuşacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.



http://www.theverge.com/2012/11/1/3587864/windows-phone-8-notification-center