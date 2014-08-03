Microsoft Windows bloglarını biraraya topluyor





Microsoft'un Windows 9 ile birlikte tüm işletim sistemlerini tek çatı altında toplayacağı iddialarının gündemde olduğu bir dönemde firmadan ilginç bir hamle geldi.





Bugüne kadar masaüstü ve mobil işletim sistemleri için ayrı bloglar oluşturan ve kullanıcılara ulaşan Microsoft, yeniden yapılanma kapsamında hepsini tek bir çatı altında toplayacağını duyurdu.





Blogging Windows olarak tanımlanan yeni platformda Windows Phone, Windows ve geliştiriciler için Windows blogları biraraya toplanıyor. Kullanıcılar cihaz türlerine göre başlıklara tıklayarak ilgili bölüme gidebiliyor.





Microsoft bunun haricinde kurumlara yönelik Windows, uygulama geliştiriciler ve Internet Explorer için ayrı bloglar tutmaya devam edecek.

http://microsoft-news.com/microsoft-consolidates-official-windows-blogs-into-a-single-destination/