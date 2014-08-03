Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Windows bloglarını biraraya topluyor

4 yıl
234
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Windows bloglarını biraraya topluyor

Microsoft'un Windows 9 ile birlikte tüm işletim sistemlerini tek çatı altında toplayacağı iddialarının gündemde olduğu bir dönemde firmadan ilginç bir hamle geldi. 

Bugüne kadar masaüstü ve mobil işletim sistemleri için ayrı bloglar oluşturan ve kullanıcılara ulaşan Microsoft, yeniden yapılanma kapsamında hepsini tek bir çatı altında toplayacağını duyurdu.

Blogging Windows olarak tanımlanan yeni platformda Windows Phone, Windows ve geliştiriciler için Windows blogları biraraya toplanıyor. Kullanıcılar cihaz türlerine göre başlıklara tıklayarak ilgili bölüme gidebiliyor. 

Microsoft bunun haricinde kurumlara yönelik Windows, uygulama geliştiriciler ve Internet Explorer için ayrı bloglar tutmaya devam edecek.  

http://microsoft-news.com/microsoft-consolidates-official-windows-blogs-into-a-single-destination/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
akgozoktay 4 yıl
Bir şeyin mucidi ol 30 milyon saat adam senden görsün yapsin 250 milyon satsin. Garip diyemezsek en iyi diyebileceğimiz çölde kutup ayisina rastlayan kişi

Android in pazar payi %84 kusur. Wp yi saymazsakta anca %16
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lumiax920 4 yıl
Eğer tek bir windows sürümü hem tablete hem telefona hemde bilgisayara kurulabilecekse. Hem androidin hemde iosun pabucu dama atılmış olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akgozoktay 4 yıl
Tek windows olayını başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirlerse o zaman andrid e sıkı bir rakip olurlar. Arada yine olan garibim Apple olur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 4 yıl akgozoktay
akgozoktay
Tek windows olayını başarılı bir şekilde sonuçlandırabilirlerse o zaman andrid e sıkı bir rakip olurlar. Arada yine olan garibim Apple olur.

Garibim dediğiniz firma her yil tek iphone çıkararak yüzde 20 pazar payına sahip bir firma.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Ağustos Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim