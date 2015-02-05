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Microsoft ajanda uygulaması Sunrise'nin arkasındaki ismi satın aldı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ajanda uygulaması Sunrise'nin arkasındaki ismi satın aldı

Önemli satın almalarla mevcut yazılım hizmetlerini daha iyi hale getirmeye çalışan Microsoft, Acompli mail uygulamasının ardından şimdi de Sunrise ajanda uygulamasının arkasındaki ismi satın aldı. 

Sunrise uygulaması kullanışlı özellikleri, harita desteği ve diğer ajanda sağlayıcıları entegre etmesi ile oldukça beğeniliyordu. Android, iOS ve Mac platformlarında yer alan Sunrise için Microsoft'un 100 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor. 

Satın alım sonrası Sunrise faaliyetlerine devam edecek. Ancak teknolojilerinin özellikle Windows 10 Mobile platformuna entegre edileceği tahmin ediliyor. Ayrıca uygulamanın Windows Phone sürümünün de yayımlanması bekleniyor.  

http://techcrunch.com/2015/02/04/microsoft-sunrise/#j42wBp:qZP Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Wi Fi 4 yıl
Gotham cityi bloklamak yetmeyecek, ona laf atan ergenleride bloklamam gerekecek sanırım.

Forumda haber okuyamaz olduk, her konuda aynı dalaşmalar!
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GOTHAM CITY 4 yıl
Microsoft parasını boşa harcayacağına adam gibi telefon çıkarsa keşke.
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umut_baris 4 yıl GOTHAM CITY
GOTHAM CITY

Microsoft parasını boşa harcayacağına adam gibi telefon çıkarsa keşke.




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