Microsoft ajanda uygulaması Sunrise'nin arkasındaki ismi satın aldı





Önemli satın almalarla mevcut yazılım hizmetlerini daha iyi hale getirmeye çalışan Microsoft, Acompli mail uygulamasının ardından şimdi de Sunrise ajanda uygulamasının arkasındaki ismi satın aldı.





Sunrise uygulaması kullanışlı özellikleri, harita desteği ve diğer ajanda sağlayıcıları entegre etmesi ile oldukça beğeniliyordu. Android, iOS ve Mac platformlarında yer alan Sunrise için Microsoft'un 100 milyon doları gözden çıkardığı belirtiliyor.





Satın alım sonrası Sunrise faaliyetlerine devam edecek. Ancak teknolojilerinin özellikle Windows 10 Mobile platformuna entegre edileceği tahmin ediliyor. Ayrıca uygulamanın Windows Phone sürümünün de yayımlanması bekleniyor.

http://techcrunch.com/2015/02/04/microsoft-sunrise/#j42wBp:qZP