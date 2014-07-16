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Microsoft bu hafta büyük çaplı işten çıkarma kararını duyurabilir

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft bu hafta büyük çaplı işten çıkarma kararını duyurabilir

PC dünyasında Windows platformu ile, ofis yazılımları pazarında da Office paketi ile büyük bir hakimiyete sahip olan Microsoft, bununla birlikte tablet ve akıllı telefon pazarında adeta kayıpları oynuyor ve yaptığı yatırımın karşılığını alamıyor. Bu dengesizlik firmaya pahalıya patlayabilir.

Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre Microsoft bu hafta sonuna doğru tarihindeki en büyük işten çıkarma kararını basınla paylaşacak. Microsoft'un bu alandaki rekoru 2009 yılında 5800 kişiyi işten çıkarması ile kırılmıştı. Bu haftaki rakamların bunu da geçeceği belirtiliyor. 

Nokia'nın cihazlar bölümünün satın alınması ile 30 000 çalışan daha kazanan Microsoft'un toplamdaki çalışan sayııs ise 130 bine yükselmişti. Yeni işten çıkarma hamlesinin Nokia'nın satın alınması sonrasında yeniden yapılanmanın bir parçası olduğu belirtiliyor. 

Bir dönem en büyük oyunculardan birisi olduğu akıllı telefon pazarında hakimiyeti Android ve iOS'a kaptıran Microsoft, giriş seviyesi Windows PC satışlarında da iPad nedeniyle büyük darbe almış durumda. 

Bu bakımdan firma Nokia ile akıllı telefon pazarında, Surface ve yine Nokia ile tablet pazarında daha etkili olmanın yollarını arıyor. Yeniden yapılanma sürecinde bir yazılım firmasından ziyade donanıma da ağırlık veren bir şirket olma hedefi mevcut.  

http://appleinsider.com/articles/14/07/15/microsoft-may-announce-biggest-round-of-layoffs-in-company-history-this-week---report Yorum Yaz
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lagalugadh 4 yıl
yorumlardan anlasilacagi uzere dh nin durumu hic iyi degil.
ziyaretci sayisi yuksek olabilir ancak gun gunden sayginligini kaybediyor.
aci ama gercek bu!
yorumlardan anlasilacagi uzere dh nin durumu hic iyi degil.ziyaretci sayisi yuksek olabilir ancak gun gunden sayginligini kaybediyor.aci ama gercek bu!...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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mert1907 4 yıl
Mobil pazarda hakim olmak istiyorlarsa WP'ye güncellemeleri daha sık vermeleri gerekiyor. Kullananlar özellikle sosyal ağ uygulamaları gibi bi çok uygulamanın eskiliğinden bahsediyor. WP'nin satmaması için bi sebep yok diğer sistemlerde kullanıcıların alıştığı şeyleri biran önce sisteme getirmeleri ve markete derhal el atmaları gerekiyor. Son zamanlarda markette gelişmeler var ama üstüne daha çok düşülmeli. Ayrıca cihaz fiyatlarıda rakiplerine göre daha uygun olmalı 520 ekosistemin en çok satan cihazı bunda uygun fiyatı etkili.
Mobil pazarda hakim olmak istiyorlarsa WP'ye güncellemeleri daha sık vermeleri gerekiyor. Kullananlar özellikle sosyal ağ uygulamaları gibi bi çok uygulamanın e...
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oktayakgoz 4 yıl
m.chip.com.tr/...

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oktayakgoz 4 yıl
Microsoftun batacağına mı inanıyorsunuz. Bu sene tablet satışları düştü ve pc satışları arttı. Sonuçta tablet de bir yere kadar. Bir iki seneye tablet piyasası gerçek seviyesini bulur. Ciddi ucuz windows tabletler çıkacak yakında. Ama Microsoft kolay kolay batmaz. Bir anda yıldızı parlayan firma değil yıllardır istirarlı giden bir firma. Dahası işten çıkarmalar normal nokia dan çok kişi geldi.
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Turkforce 4 yıl
Microsoft, toplam işgücünün yüzde 14'üne denk gelen 18 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
cnbce.com/...
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Master_Evil 4 yıl
yakında batan geminin malları mı diyeceğiz yoksa
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gokhans19 4 yıl
Düşük seviye donanımla windowsun düşük versiyonlarını kullanacağına tablet almak artık daha mantıklı geliyor insanlara. Hardcore ve iş dışında masaüstü devri geçti. İleri seviye işlemler dışında hemen hemen herşey tablet ve telefondada yapılabilir. Hem taşınabilir hemde daha uzun pil süreli.

200-300 liralık tabletlerde bile cayır cayır gayet eğlenceli oyunlar oynanabiliyor. Aynı fiyatlı bir pcde tarayıcıda 3 sekmeyi açarsanız büyük şanslısınız demektir. Kısacası bu saatten sonra mobil dünyaya ayak uyduramayan bu tip bilişim firmaları için durumun gittikçe kötüde gitmesi gayet normal birşey. Wp ile mobil dünyayı başaramadı microsoft. Ne kadar zorlarlarsa ne kadar arkadan pışpışlansa ne kadar şans verilsede gerekli atılım yapılamadı tutmadı yani. Ne firmalar battı 5-10 sene sonra microsoftta batmaz diye birşey yok. N95 zamanında nokia batacak deseler kim inanırdı.
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E_Aydin35 4 yıl
Haber niyetine okuyoruz ama çalışan işçiler için gerçekten emek verdikleri mevkiden ayrılmaları kötü bir durum tabi..
Microsoft'un kendi içindeki durumu da keza aynı şekilde.
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korop 4 yıl
@lagalugadh'den alıntı:
yorumlardan anlasilacagi uzere dh nin durumu hic iyi degil.
ziyaretci sayisi yuksek olabilir ancak gun gunden sayginligini kaybediyor.
aci ama gercek bu!
Nik'i lagalugadh olan saygınlık dersi veriyor, birileri "Ya!He!" diyerek artı basıyor.Foruma değer veriyorsanız Türkçe'ye sahip çıkın.Habere yapılan yorumların kalitesizliğinden dem vuracağınıza, kaliteli yorum yaparak, yorumun nasıl olacağını gösterin.Birilerinin ramazan günü vakit geçirmek için yaptıkları geyik muhabbetine, etik değer atfetmeyin.Kasmaya gerek yok.Buradayız, okuyoruz, eğleniyoruz.Yoksa siz haberlere yapılan her yorumu ciddiye mi alıyorsunuz?
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Lazeran 4 yıl
apple tam terse apple yoneticilerinin kendide diyor apple bir yazılım şirketidir apple cihazlarının çok satmasının sebebi sade tasarımı ve sade yazılımıdır. Yazılımı kullanıcı dostu annem bile rahatlıkla kullanabiliyor hem bilgisayarını hem telefonu. Microsoft yazılımları çekirdek olarak çok yenetenekli olmasına karşın (ram çekirdek ssd yönetimi gibi) kullanıcı dostu bir arayüzden yoksun. Özellikle denetim masası program yüklemek ve silmek daha da zoru driver eklemek sınırlı kullanıcı için zor gelmekte. Microsoft programcılardan ziyade tasarımcılara ihtiyacı var bence.
Şahsi fikrim.
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OverClocK1ng 4 yıl
Microsoft'tan her zaman beklenen şeyler...
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a.f.y. 4 yıl
MİCROSOFT UN BU DURUMU SÜBVANSE ETMESİ GEREKİR. İŞTEN ÇIKARMAK YAKIŞMIYOR MICROSOFT A. YILLARDIR TEKELE BAĞLADIKLARI ŞİRKETLERDEN SÖMÜRDÜKLERİ PARALARI YESİNLER BİRAZ.
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lagalugadh 4 yıl
yorumlardan anlasilacagi uzere dh nin durumu hic iyi degil.
ziyaretci sayisi yuksek olabilir ancak gun gunden sayginligini kaybediyor.
aci ama gercek bu!
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assasin34 4 yıl lagalugadh
lagalugadh

yorumlardan anlasilacagi uzere dh nin durumu hic iyi degil.
ziyaretci sayisi yuksek olabilir ancak gun gunden sayginligini kaybediyor.
aci ama gercek bu!

DH'nin durumu iyi degil bence de...boylelerini buralarda barindirir banlamaz benim en cok begeni alan mesajimi (en sin cikan lumia930 konusunda) neden belirtmeksizin yayindan kaldirir.protesto ediyorum bu mesajida ayrica.
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