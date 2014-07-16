Microsoft bu hafta büyük çaplı işten çıkarma kararını duyurabilir





PC dünyasında Windows platformu ile, ofis yazılımları pazarında da Office paketi ile büyük bir hakimiyete sahip olan Microsoft, bununla birlikte tablet ve akıllı telefon pazarında adeta kayıpları oynuyor ve yaptığı yatırımın karşılığını alamıyor. Bu dengesizlik firmaya pahalıya patlayabilir.





Bloomberg tarafından verilen bilgilere göre Microsoft bu hafta sonuna doğru tarihindeki en büyük işten çıkarma kararını basınla paylaşacak. Microsoft'un bu alandaki rekoru 2009 yılında 5800 kişiyi işten çıkarması ile kırılmıştı. Bu haftaki rakamların bunu da geçeceği belirtiliyor.





Nokia'nın cihazlar bölümünün satın alınması ile 30 000 çalışan daha kazanan Microsoft'un toplamdaki çalışan sayııs ise 130 bine yükselmişti. Yeni işten çıkarma hamlesinin Nokia'nın satın alınması sonrasında yeniden yapılanmanın bir parçası olduğu belirtiliyor.





Bir dönem en büyük oyunculardan birisi olduğu akıllı telefon pazarında hakimiyeti Android ve iOS'a kaptıran Microsoft, giriş seviyesi Windows PC satışlarında da iPad nedeniyle büyük darbe almış durumda.





Bu bakımdan firma Nokia ile akıllı telefon pazarında, Surface ve yine Nokia ile tablet pazarında daha etkili olmanın yollarını arıyor. Yeniden yapılanma sürecinde bir yazılım firmasından ziyade donanıma da ağırlık veren bir şirket olma hedefi mevcut.

http://appleinsider.com/articles/14/07/15/microsoft-may-announce-biggest-round-of-layoffs-in-company-history-this-week---report